Халява, приди! Как студенту получить льготы и вернуть деньги за платную учебу

Выражение «бедный студент» уже не так актуально Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Халява, которую студенты так старательно зазывают к себе каждую сессию, к ним действительно благосклонна. Только вот чтобы она пришла, нужно не зачеткой в форточке махать, а порыться в различных документах и законах. В качестве подарка ко Дню студента мы это сделали это за вас. Запоминайте, где и как можно получить деньги, скидки и поблажки.

Государство вам должно: стипендии и пенсии

Помимо скромной стипендии за успеваемость, студент-бюджетник может претендовать на выплату, не зависящую от оценок в зачетке, — главное, чтобы сессия была закрыта. Это социальная стипендия, она положена ученикам, нуждающимся в особой помощи, — это сироты; дети, родители которых лишены прав на воспитание; инвалиды аварии на Чернобыльской АЭС. Размер социальной стипендии устанавливает учебное заведение, но законом принята планка, ниже которой опускаться нельзя: это 809 рублей для колледжей и техникумов и 2227 рублей для вузов.



Студенты, оставшиеся без кормильцев, претендуют на пенсию. Ее размер зависит от трудового стажа родителей. Если стажа нет, начисляют минимальную сумму: 5180,24 рубля при потере одного родителя и 10 360,48 рубля при потере обоих или матери-одиночки. Чтобы получить выплату, нужно соблюсти несколько условий: быть студентом-очником, не работать официально (кроме родственников военнослужащих — им можно совмещать) и подходить по возрасту — пенсия по потере кормильца выплачивается до 23 лет.

Студенты-платники могут вернуть часть денег, отданных за учебу. Для этого нужно оформить налоговый вычет. Для этого в бухгалтерии или деканате возьмите договор об обучении, копию лицензии вуза, справку о доходах и чек об оплате семестра. С этим набором приходите в налоговую, заполняйте бумаги и ждите — государство вернет 13% (но не более 120 тысяч рублей в год). Деньги полагаются только тем, кто платит налоги — то есть работает официально. Или вычет могут оформить на себя родители. Правда, им отдадут максимум 50 тысяч.



Кроме того, вы всегда можно подавать заявки на участие в конкурсах и грантах, а за особые заслуги рассчитывать на дополнительные стипендии.

Общага, армия и роды: что просить у вуза

Уголок в студенческом общежитии в теории может получить каждый, кто в нём нуждается: не важно, откуда взялся студент — из другого города или дома напротив. Правда, в законе есть оговорка — если у образовательной организации есть свободный жилищный фонд. Плюс по закону некоторые категории студентов получают право первой койки: сироты, инвалиды, отслужившие по контракту. Их же освобождают от платы за аренду жилья, размер которой учебное заведение устанавливает самостоятельно, также вуз по своему усмотрению может сделать некоторым студентам дополнительные льготы. То же касается и коммуналки: вуз вправе устанавливать собственные скидки. Но есть и законодательное ограничение: студентов освобождают от 10% платы за электричество и 50% — за отопление.



Места в общежитии дают сначала льготникам, а уже потом — всем остальным Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

В некоторых вузах страны студентов обязаны обеспечить еще и бесплатным питанием. Правда, это касается преимущественно подготовки военных, госслужащих, моряков и летчиков.

Студенты-очники не ходят в армию, даже если они магистры или аспиранты. Отсрочка сохранится, если ученик взял академический отпуск, — при условии, что в вуз он вернется через год или раньше. Академ можно брать сколько угодно, но отсрочку сохранят только на год. Если срок обучения увеличится на большее время — придется идти в армию без диплома. Если армии не боитесь, то академ можно брать на период до двух лет. А если в академический отпуск пойдете по болезни, вам обязаны назначить компенсационные выплаты: целых 50 рублей в месяц! Беременные студентки-очницы имеют право на академический отпуск (140 дней) и пособия: по беременности и родам (необходимо подать заявление в деканат), при постановке на учёт (до 12 недель) и после рождения ребенка — эти выплаты можно получить лишь один раз. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается полтора года. Как и другие матери детей до трех лет, студентки могут получать путинское пособие на ребенка — если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека. Как его оформить, читайте в нашей инструкции.



А вот на свадьбу студентов, в отличие от работников, не отпускают. Соберетесь жениться — придется лично договариваться с ректором о своем медовом месяце, неделе или хотя бы одном дне, чтобы сбегать в ЗАГС. За прогулы могут и отчислить: основанием назовут невыполнение «обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана».

Если отчислили по решению вуза — правила восстановления он устанавливает, какие захочет. Если студент отчислился сам, вернуться можно только в первые пять лет. И только если есть свободные места на курсе.

Бонусная карта: акции и скидки для студентов



Государство не гарантирует студентам бесплатный проезд, но об этом могут позаботиться местные власти Фото: Александра Савельева / 76.RU

Студенческий билет — это не только красивая корочка, но и своеобразная скидочная карта. Во-первых, можно раз в месяц бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи. Во-вторых, пользоваться льготами в прочих культурных учреждениях — зоопарках, кинотеатрах и так далее. В-третьих, бесплатно или со скидкой получать доступ к вещам, которые будут полезны в образовательном процессе. Причем разброс огромный: от бесплатных библиотек и скидки в ближайшем магазине канцтоваров (это законом не предусмотрено, но магазины часто так делают), до спеццен на компьютеры и планшеты Apple (а еще компания дает льготную подписку на Apple Music). Microsoft разрешает бесплатно качать свои сервисы и операционные системы, разработчик программ моделирования и проектирования Autodesk — AutoCAD и другие программы. У Adobe Creative можно получить 60-процентную скидку.

Студенческий билет может давать право на льготный проезд в городском общественном транспорте, но закона, который бы обязал город делать такую скидку, нет — каждый решает сам. А вот льгота РЖД действует по всей стране: студенты могут ездить на электричках и поездах за полцены, но только не в летние месяцы. Еще одна дорога в мир скидок и бонусов — международная карта ISIC, которая дает более 40 тысяч скидок по всему миру как во время путешествий, так и дома. Она действует в 130 странах, так что пригодится, когда вы соберетесь за границу.

Не без труда: как совмещать с работой

Кстати о загранице: страна готова оплатить обучение в ведущих мировых вузах, если вы туда самостоятельно поступите. Дадут денег даже на медицинскую страховку и учебники — только не подведите. Но для этого нужно сначала выиграть грант, а потом отработать несколько лет, где скажут. По целевому направлению можно получить вышку и в родной стране — предприятие не только оплатит обучение студента, но и обеспечит ему проживание и дополнительные образовательные курсы. Взамен требуют хорошо учиться и отработать после диплома столько, сколько прописано в контракте (но не меньше трех лет).



Одновременно работать и сдавать сессию запрещено, поэтому на время экзаменов полагается отпуск Фото: Екатерина Калиневич / NGS.RU