Где в Новосибирске метро нужнее всего — пять версий читателей НГС (выбираем лучшую)

Читатели НГС поделились мнением о том, какие станции метро должны как можно скорее появиться в Новосибирске Фото: Густаво Зырянов

Слова мэра Анатолия Локтя о том, что вето на развитие метрополитена в крупных городах в ближайшее время может быть снято, вызвали бурное обсуждение на сайте НГС. Новость об этом за сутки набрала более 90 тысяч просмотров и 570 комментариев — своим мнением о расположении станций метро в Новосибирске читатели продолжают делиться и сейчас.

Планы мэрии такие — метрополитен в будущем, возможно, пополнится шестью новыми станциями. На Дзержинской линии предполагается строительство станций «Молодёжная, «Гусинобродская» и «Автовокзал», а на Ленинской — «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Станция также появится в районе аэропорта «Северный» и, соответственно, получит название «Северная».



Некоторые новосибирцы оказались не согласны с планами властей. По их мнению, городу в первую очередь метро нужнее в других местах. Мы публикуем их версии с картами, где указали приблизительное расположение будущих станций подземки.

Вариант № 1

По мнению Ольги, метро нужнее всего жителям посёлка Краснообск и Советского района Фото: Евгения Бикунова

«Имейте совесть! Какая "Северная"?! Половина населения города живёт на левом берегу, где всего две станции метро из 13! Дзержинскую ветку надо технологически дотянуть до барахолки и построить ещё одно депо. Но какая "Северная", когда самый большой ввод жилья идет на левом берегу?! Нужно не поднимать актуальность Кировской линии, а понимать её уже мэру, хотя бы на карту пробок в часы пик смотреть! За Кировской линией удалённый ОбьГЭС, пусть ВАСХНИЛ — это формально новосибирский район, но это и серьезный аргумент для привлечения областных инвестиций. Короче, "порадовали" опять стратегическим мышлением», — написала Ольга.

Вариант № 2

Читатель НГС вспоминает, как планировалось бурное развитие метро в Заельцовском и Калининском районах Фото: Евгения Бикунова

«Некоторые станции можно построить открытым типом, что будет дешевле и быстрей. Мне отец рассказывал, что в конце 80-х в мэрии предлагали сделать открытым типом метро под Ипподромской — от "Студенческой" до Богдашки (Фрунзе, Плехановский, Сухолог и НИИЖТ) и соединить с площадью Калинина, типа перекрывать одну половину и строить там, потом соответственно вторую половину с ещё одним метромостом. Говорит, что тогда эту идею не поддержали, а потом и вовсе забили на метро», — поделился воспоминаниями пользователь под ником Движняк.



Вариант № 3

Этот читатель считает, что метро должно активно развиваться в левобережье Фото: Евгения Бикунова

«10 лет назад станций метро требовалось шесть, сейчас их надо как минимум 10. Да и "щит" не дадут на шесть — слишком "мелко". СМ — не стоит делать метро на площади Станиславского и на Троллейке (как на схеме) — выгоднее на пересечении Троллейной и Титова, а также на пересечении Связистов и Титова. А от Маркса пора тянуть ветку на Затулинку (с перспективой до НГЭСа). Работа на десятилетия. Реку Тула пора в трубу закапывать (пока окончательно в помойный река-сток не превратилась) и делать там магистраль (от Хилка до устья). Через бестолковые промзоны прокладывать дополнительные двухполосные (в обе стороны) проезжие улицы. Большевичку делать двухуровневую. Это минимум, что срочно нужно делать уже вчера», — высказался пользователь Ф р е г а т.

Вариант № 4

Ещё один вариант размещения метро в Советском и Кировском районах Фото: Евгения Бикунова

«На Затулинке + Советское шоссе + ОбьГЭС народу живет в разы больше, чем на Троллейке и рядом. Стройте лучше туда метро», — коротко высказался Антррр.

Вариант № 5

Наблюдатель предложил построить метро в районе МЖК и на Северо-Чемском жилмассиве Фото: Евгения Бикунова

«Автовокзал не нужен! Нужны Лазурная, Снежиной, Выборная! Я сам там не живу, но наблюдаю мучения людей. Ну и Кировская прям с Северо-Чемского (или ещё дальше) — на Гарина-Михайловского замкнут», — заявил в комментариях Наблюдатель.

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