Постаревший Гарри Поттер и руки-базуки: 18 поводов пойти в кино в феврале

1
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — девичий бунт и эмансипация на улицах Готэма
Еще не все фанаты бэтменологии отделались от послевкусия после октябрьского «Джокера», как снова пора собираться в кино. На этот раз — смотреть историю про подружку гениального злодея в клоунском гриме. Хотя, в отличие от того же «Джокера», спин-офф «Отряда самоубийц» — это скорее «плохая» сторона «Ангелов Чарли», чем фильм, претендующий на «Оскар». Девчонки куражатся, гоняют на роликах по оживленным трассам, дебоширят в ресторанах, взрывают машины — в общем, делают все, о чем вы мечтаете каждую пятницу. Продюсером фильма об эмансипации Харли Квинн стала сама Марго Робби, она же (а кто еще?) исполнила главную роль. Она решила максимально уйти от компьютерной графики, так что нас, похоже, ждет встреча с реальным Готэмом. Но с той стороны, с которой раньше его никто не видел.
Youtube / WBRussia, реж. Кэти Янь, DC Entertainment
Когда в кино: с 3 февраля 2020 года.
2
«Офицер и шпион» — громкое возвращение Романа Полански
До того как выйти на российские экраны, «Офицер и шпион» успел взять «Серебряного льва» 76-го Венецианского кинофестиваля, возглавить французский прокат (на сеансы раскупили больше 500 тысяч билетов — это лучший результат для фильмов Полански за последние годы) и получить самый высокий рейтинг у итальянских кинокритиков. Картина знакомит зрителей с громким делом XIX века. Офицера французской армии Альфреда Дрейфуса (он еще и еврейского происхождения) обвиняют в шпионаже в пользу германской разведки и объявляют особо опасным преступником. Разобраться в происходящем и «обелить» офицера может только таинственная секретная папка, за которой охотятся все причастные. В свое время по мере развития событий эта история привлекала к себе все больше внимания общественности. Не остались безучастными даже Антон Чехов, Лев Толстой и Эмиль Золя. Последний, кстати, фигурирует в фильме. Именно к его знаковой статье, посвященной этому делу, отсылает оригинальное название картины — «Я осуждаю».
Youtube / iVideos, реж. Роман Полански, Gaumont
Когда в кино: с 6 февраля 2020 года.
3
«Темные воды» — настырный адвокат против DuPont
Даже игра света в этом кино — действующее лицо. Темные тона в начале фильма нарисуют идеальную картину безнадеги, но ближе к финалу их сменят более светлые оттенки. Испытать целую палитру эмоций вам предстоит вместе с главными героями, которые ополчились против химического гиганта DuPont. К корпоративному адвокату, работающему на это градообразующее предприятие, однажды приходит фермер. Он жалуется, что от действий холдинга у него погибло 99 коров. Но в дальнейшем выясняется, что вредные выбросы зацепили вообще все живое, включая людей. Город делится на две части: одни хотят жить в здоровой атмосфере, другие — сохранить работу. И это приводит к настоящей войне не только между дотошным юристом и корпорацией, но и между местными жителями. Идеально для любителей фильмов о судебных расследованиях и борьбе человека с системой.
Youtube / iVideos, реж. Тодд Хейнс, Participant Media, Killer Films
Когда в кино: с 6 февраля 2020 года.
4
«Однажды... Тарантино» — документалка вы поняли о ком
Наконец-то вы узнаете все, что хотели, о рок-звезде современного кино Квентине Тарантино. Актеры, которые снимались в его фильмах, собрались вместе, чтобы рассказать правду о режиссере культовых боевиков. Охватить получилось 21 год работы кинематографиста, которые уложились в довольно скромный хронометраж — всего 103 минуты. Зато уже сейчас понятно, что это будет насыщенная история без пустых слов. Только факты, от которых у вас снесет крышу.
Youtube / iVideos, реж. Тара Вуд, Wood Entertainment
Когда в кино: с 6 февраля 2020 года.
5
«Джентльмены» — Гай Ричи вышел из амнезии
После «Аладдина», «Меча короля Артура» и других фильмов последних десяти лет никто уже и не ждал сюрпризов от Гая Ричи. Но иногда они возвращаются! Режиссер доказал, что он все еще торт, и снова обратился к бандитам, комедии положений и старому доброму насилию. Каждый из «Джентльменов» — харизматичный персонаж, к которому очень быстро проникаешься если не доверием, то сочувствием. Отдельного внимания достоин кастинг. В фильме снялись Колин Фаррелл, Хью Грант, Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм и другие известные актеры, иногда не в самых привычных амплуа. Возможно, ситуации, в которые они попадают, напомнят вам первые работы Гая Ричи, но разве не этого вы ждали все эти годы?
Youtube / iVideos, реж. Гай Ричи, Miramax
Когда в кино: с 13 февраля 2020 года.
6
«Только ты» — любовь через край
Будьте уверены, что вместе с этим чувственным фильмом за два часа вы испытаете столько эмоций, что хватит на целый год. Идеальное зрелище для тонких натур и вечных романтиков выходит накануне Дня влюбленных, чтобы основательно растопить ваши сердца и слезные железы. Так что особенно ранимым зрителям стоит взять с собой носовые платки. Вы познакомитесь с историей двух героев, случайное знакомство которых приводит, естественно, к большой любви. Но если бы все было так просто.
Youtube / Kinoman, реж. Гарри Вутлифф, Film i Väst, The Bureau
Когда в кино: с 13 февраля 2020 года.
7
«Жан-Поль Готье, с любовью» — фрики и модное закулисье
Еще один документальный фильм февраля расскажет историю знаменитого дизайнера. Здесь не будет дифирамбов в адрес Жан-Поля Готье, основное внимание — на создании его Fashion Freak Show, возмутившем не только мир моды, но и широкую общественность. О нем и своем становлении будет говорить сам модный новатор, и у вас будет возможность узнать, на фоне каких событий сформировался экстраординарный человек. И история эта — далеко не самая классическая. Ну и, конечно, вы увидите тот самый фееричный спектакль без правил и шаблонов, который взбудоражил всех.
Youtube / Pioner Cinema, реж. Ян Леноре, Studiocanal
Когда в кино: с 13 февраля 2020 года.
8
«Калашников» — отмечаем 23 февраля
Что вы знаете о создателе самого популярного автомата? О Михаиле Калашникове есть много документальных фильмов, но художественная работа от Константина Буслова (режиссера ранее ничем особо не примечательных картин) — это что-то совершенно другое. Она позволяет проследить за историей известного конструктора, который начал свой тернистый путь безымянным самоучкой. В фильме есть и военные действия, и сожженные деревни, и молодой изобретатель, решивший, что армии нужен пулемет, и превративший эту мысль в идеальное оружие. Кстати, некоторые сцены фильма снимали именно в тех местах, где Михаил Калашников начинал работать над своим первым пистолетом-пулеметом.
Youtube / iVideos, реж. Константин Буслов, «РБ-Продакшн»
Когда в кино: с 20 февраля 2020 года.
9
«Иди к папочке» — усатый Элайджа Вуд и его ненормальный отец
Не всегда стоит искать своего отца, если однажды он пропал на долгие годы. Но целеустремленный герой Элайджи Вуда привык добиваться своего и решает все же встретиться с папой. На свой страх и риск. С этого-то момента и начинается мрачная и местами кровавая, но чертовски изобретательная и очаровательная история знакомства с собственными родителями. Не факт, кстати, что главному герою удастся выбраться из нее живым. Безумие? Да, сынок, это безумие.
Youtube / MigaMovie. Russia, реж. Ант Тимпсон, Nowhere, Scythia Films, Saban Films
Когда в кино: с 20 февраля 2020 года.
10
«Яга. Кошмар темного леса» — старая сказка о страшном
А вот и один из главных героев отечественных хорроров Святослав Подгаевский подтянулся. Его, конечно, не назвать русским Джеймсом Ваном (создатель «Астрала», «Заклятия» и «Пилы»), и все его приемы напоминают повторение давно пройденного материала, но то, как удачно он педалирует тему сказочного и школьного фольклора, заслуживает внимания. Да и сделано все обычно на достаточно высоком уровне. Во всяком случае, страха натерпитесь. Раньше он «оживлял» Пиковую даму и русалок, а теперь покусился на Бабу-ягу. Здесь вам и фокусы с камерой, которая видит потустороннее, и старый добрый киднеппинг, и монстры у детской кроватки, и избушка с персональным крематорием, и подросток Егор и его команда, которые единственные могут победить древнего славянского демона. В общем, Подгаевский, как та Баба-яга, в очередной раз смешал в одном котле самые популярные идеи и сделал из этого «авторское блюдо» почти на два часа. Но, во-первых, это красиво.
Youtube / Central Partnership, реж. Святослав Подгаевский, QS Films
Когда в кино: с 27 февраля 2020 года.
11
«Безумный Майлз» — Гарри Поттер и руки-пистолеты
После фильма «Человек — швейцарский нож», где Дэниел Рэдклифф сыграл труп, кажется, ничего в его карьере уже не могло удивить. Но тут подвезли бронебойную комедию «Безумный Майлз». И если вы с упоением смотрели сериал «Кровавая гонка» или любите видеоигры и бои на выживание, то «Безумный Майлз» — то, что вам нужно. Рэдклифф играет здесь разработчика видеоигр, к которому однажды пришли бандиты и втянули в нелегальное смертельное шоу. Сделали они это очень просто: намертво приколотили к его рукам два пистолета да так и оставили. В фильме не объясняется, как Майлзу удавалось перезаряжать оружие, когда обе руки заняты, но техническая сторона вопроса не так важна. Куда веселее наблюдать, как тюфяк-компьютерщик справляется с обычными бытовыми проблемами с руками-пистолетами, убегает от полиции в тапках-собаках и пытается спасти свою шкуру.
Youtube / Madman Films, реж. Джейсон Ли Хауден, Saban Capital Group
Когда в кино: с 27 февраля 2020 года.
12
Тролли-весельчаки, мыши-юристы и еще пять фильмов для детей
«Тролль: История с хвостом»
В дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Здесь во время забега сильнейших атлетов король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошел его злой брат. Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и все королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.
Youtube / Silver Screen Cinemas, реж. Кевин Манро, Кристиан Кэмп, Sagatoon AS
Когда в кино: с 6 февраля 2020 года.
«Викинг Вик»
Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец — вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары, неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и полное опасностей путешествие к вратам города богов.
Youtube / iVideos, реж. Эрик Казес, Studio 100 Media
Когда в кино: с 6 февраля 2020 года.
«Волшебный лес»
Мышонок Мортен и его друзья живут в замечательном Волшебном лесу и не знают бед, пока не появляется коварный хищник с большим хвостом. Лис Марвин вознамерился переловить и слопать всех мышей в лесу. Малыш Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.
Youtube / YM Трейлеры, реж. Расмус А. Сивертсен, Qvisten Animation, Pedri Animation
Когда в кино: с 13 февраля 2020 года.
«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель — получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.
Youtube / iVideos, реж. Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен, Qvisten Animation
Когда в кино: с 13 февраля 2020 года.
«Соник в кино»
Ежик Соник вместе с лучшим другом Томом Вачовски (и да, это человек) знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику. Он, как всегда, хочет пленить Соника, чтобы использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
Youtube / iVideos, реж. Джефф Фаулер, Paramount Pictures
Когда в кино: с 20 февраля 2020 года.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, Дулиттл покидает свое убежище и отправляется в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами и познакомится с диковинными существами.
Youtube / Universal Pictures Russia, реж. Стивен Гейган, Universal Pictures
Когда в кино: с 20 февраля 2020 года.
«Пушистые мошенники»
Бельчонок Тьюм и бесстрашная ежиха Латте хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков Лупо пытается им помешать и забрать камень себе.
Youtube / HD Трейлеры, реж. Мими Мэйнард, Реджина Велкер, Нина Вельс, Dreamin' Dolphin Film
Когда в кино: с 27 февраля 2020 года.
13