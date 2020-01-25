Постаревший Гарри Поттер и руки-базуки: 18 поводов пойти в кино в феврале

А вот и один из главных героев отечественных хорроров Святослав Подгаевский подтянулся. Его, конечно, не назвать русским Джеймсом Ваном (создатель «Астрала», «Заклятия» и «Пилы»), и все его приемы напоминают повторение давно пройденного материала, но то, как удачно он педалирует тему сказочного и школьного фольклора, заслуживает внимания. Да и сделано все обычно на достаточно высоком уровне. Во всяком случае, страха натерпитесь. Раньше он «оживлял» Пиковую даму и русалок, а теперь покусился на Бабу-ягу. Здесь вам и фокусы с камерой, которая видит потустороннее, и старый добрый киднеппинг, и монстры у детской кроватки, и избушка с персональным крематорием, и подросток Егор и его команда, которые единственные могут победить древнего славянского демона. В общем, Подгаевский, как та Баба-яга, в очередной раз смешал в одном котле самые популярные идеи и сделал из этого «авторское блюдо» почти на два часа. Но, во-первых, это красиво.

