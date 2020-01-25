«Куда ты рулишь»: что будет, если на тебя вылетают со встречной полосы. Самому уходить на встречку?

Снежная колея Фото: из архива НГС

Снегопады бесконечно терроризируют Новосибирск, и как следствие — накат, ледяная и снежная колея. Автомобили регулярно выбрасывает из колеи, и некоторые подобные случаи заканчиваются авариями — сегодня разберем именно такое ДТП, где потерявшая управление Mazda Demio врезалась в Toyota Corolla. Что водитель сделал не так и можно ли было избежать столкновения — подробности в материале Дмитрия Косенко. Гусинобродское шоссе, Mazda Demio обгоняет автомобиль с видеорегистратором. Видно, что на дороге колея в обе стороны, посередине проезжей части мощный горб снежного наката. Mazda завершает обгон, встает в свою полосу, и тут же её заднюю ось начинает мотать в разные стороны. Водитель, видимо, пытается выровнять курс и крутит рулем то вправо, то влево — но амплитуда болтанки становится всё больше, и в конце концов автомобиль теряет управление, устремляясь на встречную полосу. Там едет Toyota Corolla, водитель которой слегка поворачивает в сторону встречки, надеясь уйти от столкновения. Смотрите момент удара на видео.

Возможно, столкновение бы не произошло, если бы Toyota полностью ушла на встречную полосу, но такой маневр эксперты не считают правильным. — В этом ДТП однозначно водителем виновного автомобиля неверно выбрана скорость. Есть даже такое выражение «колея не прощает ошибок». Что, собственно, и произошло. Встречному транспорту просто некуда было деваться. Если только так же выезжать на полосу встречного движения, но тогда могло произойти другое столкновение, в котором виновником стал бы водитель, желающий уйти от столкновения. Просто во время езды по таким дорогам нужно помнить пункт 10.1 ПДД. Выбирайте безопасную скорость, и всё будет хорошо, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



Коварная колея сейчас в Новосибирске повсеместно, и автомобиль может развернуть и выбросить на любой скорости. Мог ли водитель Mazda справиться с заносом — сложно сказать, но резких движений в любом случае эксперты рекомендуют не делать. — Крутить резко рулем категорически нельзя! Нужно практически отпустить руль, дав тем самым возможность автомобилю вернуться в колею. И еще у нас в городе есть школы экстремального вождения — таким водителям я бы посоветовала ее окончить, — отмечает Оксана Косицкая.



Стоило ли водителю Toyota в этой ситуации полностью уходить на встречку?