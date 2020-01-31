«С нас ведь есть что взять!». Юрист — о том, почему бизнесмены стали массово прятать свои активы

Раньше Кипр был популярным местом, чтобы спрятать активы компании, но ужесточил правила работы банков с офшорами Фото: «Википедия»

Бизнесмены Новосибирска стали чаще думать о том, как спрятать свои активы, чтобы их не отобрали. С чем связана эта тенденция и как предприниматели прячут бизнес — в своей авторской колонке рассказывает управляющий партнер юрфирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров.

Заработать означает не только получить, но и сохранить заработанное. Если так, то и фраза «деньги любят тишину» приобретает всё большую ценность. Вот один из типичных запросов: 3 собственника бизнеса, сам бизнес связан с производством и торговлей промышленным оборудованием, выручка — свыше 700 миллионов рублей. Предприниматели озаботились тем, что сами компании и они лично с выводимой на них прибылью могут представлять интерес. Причем инициаторы такого интереса как конкуренты, так и органы государственной власти по вполне себе законным поводам. Как сказал один из собственников: «С нас ведь есть что взять!». Поэтому хотелось бы такого структурирования бизнеса и защиты активов, чтобы имеющиеся риски уменьшить и по возможности держать их под контролем.

По моему ощущению, таких запросов стало больше на 30–40 процентов. Так что запрос об обеспечении сохранности активов возникает чаще.

Причем такое осознание приходит в силу разных факторов. Политическая стабильность, обычные подходы правоохранительных органов при работе как с бизнесом (дело Калви, в котором он как управляющий партнер инвестфонда обвиняется в мошенничестве на несколько миллиардов рублей при совершении сделки с имуществом банка, доля в котором принадлежит инвестфонду), так и не только с ним (например, дело Голунова, где журналисту подбросили наркотики и общественный резонанс смог изменить привычную хронологию рассмотрения такого дела), улучшение работы налоговых органов по делам, где, по их мнению, есть основания для начисления налогов. Естественно, сам бизнес тоже помогает. Кто-то уходит в банкротство, кто-то считает, что партнеры поступили с ним несправедливо, а кто-то и просто считает, почему бы не воспользоваться несовершенством практики применения законодательства.

Когда такое осознание наступает, то дальше уже предприниматели действуют, как бы это выразиться, исходя из своей системы ценностей, картины мира.



Если речь о превентивных мерах, то это может быть перенос активов с операционной компании на иную, которая такую деятельность не ведет и, следовательно, имеет меньше рисков. Бизнесмены исключают номинальных (формальных, подставных) лиц (директоров, участников) из числа тех, кто имеет хотя бы какое-то отношение к компаниям. Люди анализируют и улучшают бизнес-процессы, позволяющие контролировать процесс принятия, изменения или прекращение обязательств компаниями. Где-то может показаться банальным, но заключают брачный контракт.

Если речь уже о работе с последствиями, то это работа с отсутствием вины в негативных последствиях, заключение сделок по отчуждению, обременению активов, затягивание всех возможных процедур, использование административных и уголовно-правовых инструментов, банкротство юридического или физического лица, уход от операционного управления, дробление бизнеса на отдельные, имеющие самостоятельные деловые цели, направления работы (бизнесы).

Так, в одном из дел о банкротстве, которое рассматривалось в прошлом году в арбитражном суде Новосибирской области, был поставлен вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности нашего клиента. Он являлся одним из участников компании. Занимал пост руководителя, но ушел с этой должности за полгода до введения банкротства. Суд согласился с тем, что его вины в наступивших последствиях нет, и отказал во взыскании с клиента.

Есть и такие, кто готов купить билет в одну сторону и побыстрее уехать из страны, забыв обо всем происходящем.

При этом я бы не стал отдавать предпочтение какому-то отдельному сегменту или сфере бизнеса и утверждать, что только их представители проявляют обсуждаемую осознанность. Нет. Все думают, все работают в этом направлении. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то только после того, как «петух клюнет».

И, на мой взгляд, учитывая отсутствие предпосылок для изменения указанных ранее факторов, смены степени их проявления, желание сохранить заработанное меньше не станет. Бизнес растет, развивается, и отчасти вопрос о защите своих активов является естественным следствием такого роста.

А вы боитесь за свой бизнес и хотите его «спрятать»?



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