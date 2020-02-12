«Смиритесь и живите»: история семьи, которая бьётся за сына — он в 26 лет перенес инсульт

Семья Дмитрия Марущака верит, что он сможет ещё быть самостоятельным Фото: семья Марущак

Уже полтора года семья Марущак спасает младшего сына Дмитрия — в 26 лет спортсмен пережил инсульт и остался парализован. Они побывали в московских, сибирских и уральских центрах, где восстанавливают таких больных, но случай Димы оказался очень тяжёлым. Среди российских врачей семья не нашла специалиста, который бы восстановил необходимые рефлексы и убрал трахеостому — трубку в горле, которая, с одной стороны, облегчает дыхание, но с другой — замедляет реабилитацию. Сейчас семья решила отправиться в Грецию, чтобы показать Дмитрия зарубежным медикам.

Готовился к чемпионату России Дмитрий Марущак вырос в Чистоозёрном, со школы занимался с гирями. Спорт стал для него не просто хобби, он поступил в Омский университет физкультуры и хотел сделать это своей профессией, готовился к чемпионату России. В 20 лет на медкомиссии ему внезапно объявили, что карьера в спорте для него навсегда закрыта — врачи нашли врождённый порок артериального клапана. С тренировками пришлось завязать, но вуз он не бросил — защитил диплом, стал инструктором в центре «Заря». В мая 2018 года старшая сестра Евгения возвращалась от родителей из Чистоозёрноого, по пути завезла ему домой гостинцы, а после заехала на работу передать ключи от квартиры. В тот же вечер к Диме собирался брат Иван, он приехал к концу рабочего дня в 23:00 к «Заре», но Дима не выходил, а свет в его зале горел. Охранник пошёл узнать, в чём дело, и нашёл Диму в припадке.

Семья Марущак до болезни Дмитрия Фото: личный архив семьи Марущак

На скорой Диму доставили в ГКБ № 11, где ему не смогли сделать компьютерную томографию, а МРТ ему нельзя делать из-за клапана в сердце. Семья добилась, чтобы его перевезли в областную больницу, где врачи диагностировали ишемический инсульт. Вскоре Дмитрий пришёл в сознание, но говорить, двигаться он не мог. Он слышал, понимал речь, моргал. Специалисты объясняли Марущакам, что можно восстановить только 50% функций тела, но то, что родственники смогли самостоятельно с помощью массажа распрямить ему пальцы, — уже успех.



После выписки Марущаки обошли самые разные больницы. Сперва они поехали в один из самых известных реабилитационных центров России — «Три сестры» в Подмосковье. И всё это только за свой счёт. Там смогли частично восстановить глотательный рефлекс, психолог научила маму общаться с сыном глазами при помощи алфавитной доски. Но состояние Димы всё же было слишком тяжёлым, вдобавок началась рвота — он сильно похудел. Сестра вспоминает, что Дмитрий вернулся в Новосибирск «скелетом», так как в областной больнице он был на белково-клеточном питании, а в «Трёх сёстрах» резко сменили питание, начали кормить обычной пищей. С нуля учился сидеть и держать голову После возвращения из Подмосковья Дмитрия положили на реабилитацию в местный центр в посёлке Кольцово, но и там также не было условий для столь тяжёлых пациентов. Потом была железнодорожная больница, где Дима начал двигать правой рукой и зашевелилась стопа правой ноги. ЛФК и массаж облегчали его состояние, но специалиста-афазиолога (восстанавливает речь), который бы вплотную взялся за Диму, семья так и не смогла найти.

— В железнодорожной помогла доктор, она договорилась с Научно-исследовательским институтом экспериментальной и клинической медицины. Он был им интересен, он был их первым таким пациентом, они много занимались — гирудотерапия, физиотерапия, массаж, ЛФК, всё поддерживающие, но не специализированное. Мама занималась с ним сама, как научили в «Трёх сёстрах», — рассказывает старшая сестра Евгения. — В России никаких прогнозов не дают — смиритесь и живите с этим. Но за полтора года он научился сидеть, научился держать голову, правой рукой может показать «Окей», скрутить дулю, умудряется поиграть с племяшками, может набрать СМС-ку большим пальцем, шевелит ногами, может немного подтянуться лёжа. Мама и папа с ним ежедневно занимаются, мы взяли коляску, чтобы он не только лежал, постоянно тренируем. Начинали с получаса. Отец и мать учат сидеть на кушетке без спинки, чтобы он не падал, сейчас он постепенно научился себя держать. Но для глотания и жевания нужен специалист. Один из врачей нам говорил, что застой в реабилитации только из-за того, что стоит трахеостома, она очень много отбирает сил и энергии.

Неврологи, по её словам, считают, что рефлексы жевания и глотания сохранены, просто нужен логопед-афазиолог, но история с трахеостомой — замкнутый круг. Чтобы продолжить реабилитацию — нужно её убрать, а чтобы её убрать — нужно наладить рефлексы. В России семья не смогла найти специалиста. В Новосибирске, по словам сестры Дмитрия, они нашли только одну специалистку, но она так занята на работе, что не могла взять к себе на занятия ещё одного пациента.

Врачи не берутся за операцию Знакомые порекомендовали съездить в Кемерово, якобы там врачи могут убрать трахеостому, но оказалось, что операции, о которых им рассказывали, были экспериментальными.

— Мы приехали в Кемерово, вроде бы всё обговорили. Привезли, а нам говорят, что нет такого аппарата, его на время привозили для нескольких экспериментальных операций, но добро на операции не получили. Мы находили здесь хирургов, но они отвечали, что браться за операцию не будут из-за рисков. Как мне объясняли, если убрать трахеостому, то, возможно, произойдёт сужение в трахее, а это приведет к уменьшению поступления кислорода. Ещё там есть рубец, он всё осложняет. Сперва ему нужно научиться хорошо глотать и жевать пищу, — Евгения перечисляет одну больницу за другой, где они консультировались.

Очередная надежда — Институт мозга в Екатеринбурге. Семья поехала на автомобиле из Чистоозёрного в Екатеринбург. Дмитрий высидел — день в дороге, ночь в отеле. Но, как утверждает семья, процедуры в институте не помогли, а от физиотерапии стало хуже — стала постоянно течь слюна, поэтому после курса лечения они решили больше не возвращаться туда. После этого семья решила, что нужно лететь за границу, вновь объявили сбор денег. Во многом не скрывают, что от отчаяния и бесконечных поисков специалистов по всем городам. Сейчас они выбрали медицинский центр «Анагенниси» в Греции, где есть отделение логотерапии. — Наша цель — чтобы он смог вновь глотать, жевать, разговаривать, нормально дышать уже без трахеостомы. Как я говорю, олимпийскими чемпионами дома в кресле не становятся, а в Греции даже дешевле, чем в «Трёх сестрах». На месяц мы деньги собрали, осталось еще на два месяца, — с надеждой говорит сестра, веря, что шанс у Димы все ещё есть. Инсульт в молодом возрасте Инсульт давно не болезнь пожилых людей, ему подвержены и совсем молодые люди. В этом году новосибирские нейрохирурги два раза прооперировали 17-летнюю Снежану Мороз, которая пережила инсульт из-за врождённой аномалии сосудов. Девочка попала в больницу накануне экзаменов в 10-м классе.

