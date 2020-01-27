Крепкий, как «Тойота»: сибиряк владеет «Мерседесом» 1985 года выпуска — сколько он тратит на ремонт

Никита и его Mecedes-Benz 190E Фото: Ольга Бурлакова

В проекте НГС о читательских автомобилях мы уже показывали старые японские машины, которым не один десяток лет, — праворульки еще вполне бодры и исправно возят своих владельцев. А сегодня расскажем о 35-летнем Mecedes-Benz — насколько живучи старые европейские автомобили и правда ли, что прежние «Мерседесы» были надежными и крепкими.

Никита получил этот автомобиль от брата Фото: Ольга Бурлакова

Никита ездит на этом автомобиле уже четыре года. Это Mecedes-Benz 190E в кузове W201, выпущенный в 1985 году, — предшественник современного С-класса. Автомобиль оснащен 2-литровым 122-сильным двигателем, 4-ступенчатой механической КП и задним приводом.

Машина всегда на ходу Фото: Ольга Бурлакова

— Езжу я на ней практически каждый день, кроме когда за –25 давит. Я просто близко работаю, мне смысла нет, я дольше грею, чем еду.

Многие элементы салона до сих пор в хорошем состоянии Фото: Ольга Бурлакова

Автомобилю 35 лет, но многие элементы салона неплохо сохранились — передняя панель, отделка дверей, сиденья.

Сохранилась и сервисная книжка Фото: Ольга Бурлакова

Сервисная книжка вообще в идеальном состоянии, будто её только что выдали в дилерском центре. Первая запись — о техобслуживании, залито масло Shell. Август 1985 года.

Руль с деревом появился в салоне всего пару лет назад Фото: Ольга Бурлакова

Когда Никита начал ездить на автомобиле, он принялся его совершенствовать — ставить опции, которых не было в комплектации.

Доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом Фото: Ольга Бурлакова

— Комплектация была пустая, я доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом, шторку заднюю, приборку с тахометром и градусником. Всё родное, мерседесовское, такие вещи по разборкам ищутся. А всё остальное, что связано с двигателем и ходовой, спокойно в магазинах заказываешь: 3 дня, может быть, 4 дня ожидания — и забираешь. Дубликатов много.

Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей. Никита все делал сам — самостоятельно вшивал маты подогрева в сиденья, тянул проводку, устанавливал выключатели.



Что касается ремонта и обслуживания, первым делом решено было заменить двигатель Фото: Ольга Бурлакова

Двигатель нашелся в Нальчике — его старый владелец устанавливал себе более мощный 3-литровый мотор, а прежний выставил на продажу.

Мотор обошелся в 5 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

— Мотор был заменен, все это недорого. Обошелся в 5 тысяч рублей, доставка 3 тысячи. Старый мотор стучал, но он бы ещё проездил.

Проблема этих машин — система впрыска Фото: Ольга Бурлакова

— Система впрыска работает за счет гидравлики, бензин подается под давлением в 6 атмосфер. Из-за того, что в свое время машины не обслуживали, из-за грязи всё забивается и приходит в негодность. Но у меня такой проблемы не было.

В машине особо ничего не ломается Фото: Ольга Бурлакова

Повезло Никите и с другими агрегатами — в машине особо ничего не ломается. А то, что приходилось менять, стоило недорого.

Никита заменил тормозные диски, колодки, задние пружины Фото: Ольга Бурлакова

— Навесные агрегаты могут полететь, типа генератора, от времени. Надо не забывать, что машине 35 лет. Ходовая мощная, ей вообще ничего не страшно. Заменил тормозные диски, колодки, задние пружины — от времени просели. Пружины стоят 1300 рублей штука, новые дубликаты. Шаровая заскрипела, сам поменял.

Рабочий цилиндр сцепления — 1500 рублей Фото: Ольга Бурлакова

— Рабочий цилиндр сцепления вытек, машина осталась без движения. Доехал на эвакуаторе, поменял сам, цилиндр 1500 рублей.



Расход бензина у «Мерседеса» не критически высокий Фото: Ольга Бурлакова

Расход бензина у «Мерседеса», конечно, не такой, как у современных экономичных малолитражек. Но и не критически высокий, терпеть можно.

В городе не меньше 14 литров Фото: Ольга Бурлакова

— Ест он, чтобы себе-то не врать, — меньше 14 литров в городе не будет. А на трассе, может быть, 10 литров покажет. И летом, и зимой. Зимой больше греешь, чуть побольше расход подрастает.

От ржавчины на 35-летней машине никуда не денешься Фото: Ольга Бурлакова

Коррозия поразила задние арки, пороги, поддомкратники. Впрочем, при желании и это можно исправить — продаются ремонтные арки, новые пороги, всего 2000 рублей.

В плане металла машина крепкая Фото: Ольга Бурлакова

Никита считает для себя владение «Мерседесом» определенным увлечением Фото: Ольга Бурлакова

Модернизировать, чинить, совершенствовать — всем этим Никита может заниматься, пока не надоест

Фото: Ольга Бурлакова

— Люди обращают внимание, особенно когда летом помоешь хорошо — у машины цвет белый такой, акриловый. Этот Mercedes пользуется популярностью, особенно в интернете, под какие-то проекты. Многие покупают эти машины именно как хобби — в ней можно ковыряться, восстанавливать, докупать все эти ништяки, ставить их. Это стиль жизни на какой-то период.

Сколько стоят подобные «Мерседесы» и в каком состоянии их продают (есть и за 2 миллиона!), смотрите тут. На каких еще машинах ездят читатели НГС

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.