Крепкий, как «Тойота»: сибиряк владеет «Мерседесом» 1985 года выпуска — сколько он тратит на ремонт

В проекте НГС о читательских автомобилях мы уже показывали старые японские машины, которым не один десяток лет, — праворульки еще вполне бодры и исправно возят своих владельцев. А сегодня расскажем о 35-летнем Mecedes-Benz — насколько живучи старые европейские автомобили и правда ли, что прежние «Мерседесы» были надежными и крепкими.
Никита ездит на этом автомобиле уже четыре года. Это Mecedes-Benz 190E в кузове W201, выпущенный в 1985 году, — предшественник современного С-класса. Автомобиль оснащен 2-литровым 122-сильным двигателем, 4-ступенчатой механической КП и задним приводом.
— Езжу я на ней практически каждый день, кроме когда за –25 давит. Я просто близко работаю, мне смысла нет, я дольше грею, чем еду.
Автомобилю 35 лет, но многие элементы салона неплохо сохранились — передняя панель, отделка дверей, сиденья.
Сервисная книжка вообще в идеальном состоянии, будто её только что выдали в дилерском центре. Первая запись — о техобслуживании, залито масло Shell. Август 1985 года.
Когда Никита начал ездить на автомобиле, он принялся его совершенствовать — ставить опции, которых не было в комплектации.
— Комплектация была пустая, я доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом, шторку заднюю, приборку с тахометром и градусником. Всё родное, мерседесовское, такие вещи по разборкам ищутся. А всё остальное, что связано с двигателем и ходовой, спокойно в магазинах заказываешь: 3 дня, может быть, 4 дня ожидания — и забираешь. Дубликатов много.
Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей. Никита все делал сам — самостоятельно вшивал маты подогрева в сиденья, тянул проводку, устанавливал выключатели.
Двигатель нашелся в Нальчике — его старый владелец устанавливал себе более мощный 3-литровый мотор, а прежний выставил на продажу.
— Мотор был заменен, все это недорого. Обошелся в 5 тысяч рублей, доставка 3 тысячи. Старый мотор стучал, но он бы ещё проездил.
— Система впрыска работает за счет гидравлики, бензин подается под давлением в 6 атмосфер. Из-за того, что в свое время машины не обслуживали, из-за грязи всё забивается и приходит в негодность. Но у меня такой проблемы не было.
Повезло Никите и с другими агрегатами — в машине особо ничего не ломается. А то, что приходилось менять, стоило недорого.
— Навесные агрегаты могут полететь, типа генератора, от времени. Надо не забывать, что машине 35 лет. Ходовая мощная, ей вообще ничего не страшно. Заменил тормозные диски, колодки, задние пружины — от времени просели. Пружины стоят 1300 рублей штука, новые дубликаты. Шаровая заскрипела, сам поменял.
— Рабочий цилиндр сцепления вытек, машина осталась без движения. Доехал на эвакуаторе, поменял сам, цилиндр 1500 рублей.
Расход бензина у «Мерседеса», конечно, не такой, как у современных экономичных малолитражек. Но и не критически высокий, терпеть можно.
— Ест он, чтобы себе-то не врать, — меньше 14 литров в городе не будет. А на трассе, может быть, 10 литров покажет. И летом, и зимой. Зимой больше греешь, чуть побольше расход подрастает.
Коррозия поразила задние арки, пороги, поддомкратники. Впрочем, при желании и это можно исправить — продаются ремонтные арки, новые пороги, всего 2000 рублей.
— Люди обращают внимание, особенно когда летом помоешь хорошо — у машины цвет белый такой, акриловый. Этот Mercedes пользуется популярностью, особенно в интернете, под какие-то проекты. Многие покупают эти машины именно как хобби — в ней можно ковыряться, восстанавливать, докупать все эти ништяки, ставить их. Это стиль жизни на какой-то период.
Сколько стоят подобные «Мерседесы» и в каком состоянии их продают (есть и за 2 миллиона!), смотрите тут.
На каких еще машинах ездят читатели НГС
Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.
Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.
Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретро-авто катает невест за 2000 рублей час — почитать про него можно тут.
А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.