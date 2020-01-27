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Авто Истории

Крепкий, как «Тойота»: сибиряк владеет «Мерседесом» 1985 года выпуска — сколько он тратит на ремонт

Никита ездит на 35-летнем Mecedes-Benz. Показываем, как выглядит его редкая машина

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Никита и его&nbsp;Mecedes-Benz 190E

Никита и его Mecedes-Benz 190E

В проекте НГС о читательских автомобилях мы уже показывали старые японские машины, которым не один десяток лет, — праворульки еще вполне бодры и исправно возят своих владельцев. А сегодня расскажем о 35-летнем Mecedes-Benz — насколько живучи старые европейские автомобили и правда ли, что прежние «Мерседесы» были надежными и крепкими.

Никита получил этот автомобиль от брата

Никита получил этот автомобиль от брата

Никита ездит на этом автомобиле уже четыре года. Это Mecedes-Benz 190E в кузове W201, выпущенный в 1985 году, — предшественник современного С-класса. Автомобиль оснащен 2-литровым 122-сильным двигателем, 4-ступенчатой механической КП и задним приводом. 

Машина всегда на ходу

Машина всегда на ходу

— Езжу я на ней практически каждый день, кроме когда за –25 давит. Я просто близко работаю, мне смысла нет, я дольше грею, чем еду. 

Многие элементы салона до сих пор в хорошем состоянии

Многие элементы салона до сих пор в хорошем состоянии

Автомобилю 35 лет, но многие элементы салона неплохо сохранились — передняя панель, отделка дверей, сиденья. 

Сохранилась и сервисная книжка

Сохранилась и сервисная книжка

Сервисная книжка вообще в идеальном состоянии, будто её только что выдали в дилерском центре. Первая запись — о техобслуживании, залито масло Shell. Август 1985 года. 

Руль с деревом появился в салоне всего пару лет назад&nbsp;

Руль с деревом появился в салоне всего пару лет назад 

Когда Никита начал ездить на автомобиле, он принялся его совершенствовать — ставить опции, которых не было в комплектации. 

Доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом

Доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом

— Комплектация была пустая, я доустановил подогрев сидений, стеклоподъемники, руль с деревом, длинное торпедо с деревом, шторку заднюю, приборку с тахометром и градусником. Всё родное, мерседесовское, такие вещи по разборкам ищутся. А всё остальное, что связано с двигателем и ходовой, спокойно в магазинах заказываешь: 3 дня, может быть, 4 дня ожидания — и забираешь. Дубликатов много.

Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей

Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей

Общие затраты на модернизацию составили около 30 тысяч рублей. Никита все делал сам — самостоятельно вшивал маты подогрева в сиденья, тянул проводку, устанавливал выключатели. 

Что касается ремонта и обслуживания, первым делом решено было заменить двигатель

Что касается ремонта и обслуживания, первым делом решено было заменить двигатель

Двигатель нашелся в Нальчике — его старый владелец устанавливал себе более мощный 3-литровый мотор, а прежний выставил на продажу.

Мотор обошелся в 5 тысяч рублей

Мотор обошелся в 5 тысяч рублей

— Мотор был заменен, все это недорого. Обошелся в 5 тысяч рублей, доставка 3 тысячи. Старый мотор стучал, но он бы ещё проездил.

Проблема этих машин — система впрыска

Проблема этих машин — система впрыска

— Система впрыска работает за счет гидравлики, бензин подается под давлением в 6 атмосфер. Из-за того, что в свое время машины не обслуживали, из-за грязи всё забивается и приходит в негодность. Но у меня такой проблемы не было. 

В машине особо ничего не ломается

В машине особо ничего не ломается

Повезло Никите и с другими агрегатами — в машине особо ничего не ломается. А то, что приходилось менять, стоило недорого. 

Никита заменил тормозные диски, колодки, задние пружины

Никита заменил тормозные диски, колодки, задние пружины

— Навесные агрегаты могут полететь, типа генератора, от времени. Надо не забывать, что машине 35 лет. Ходовая мощная, ей вообще ничего не страшно. Заменил тормозные диски, колодки, задние пружины — от времени просели. Пружины стоят 1300 рублей штука, новые дубликаты. Шаровая заскрипела, сам поменял.

Рабочий цилиндр сцепления — 1500 рублей

Рабочий цилиндр сцепления — 1500 рублей

— Рабочий цилиндр сцепления вытек, машина осталась без движения. Доехал на эвакуаторе, поменял сам, цилиндр 1500 рублей. 

Расход бензина у «Мерседеса» не критически высокий

Расход бензина у «Мерседеса» не критически высокий

Расход бензина у «Мерседеса», конечно, не такой, как у современных экономичных малолитражек. Но и не критически высокий, терпеть можно. 

В городе не меньше 14 литров&nbsp;

В городе не меньше 14 литров 

— Ест он, чтобы себе-то не врать, — меньше 14 литров в городе не будет. А на трассе, может быть, 10 литров покажет. И летом, и зимой. Зимой больше греешь, чуть побольше расход подрастает. 

От ржавчины на 35-летней машине никуда не денешься

От ржавчины на 35-летней машине никуда не денешься

Коррозия поразила задние арки, пороги, поддомкратники. Впрочем, при желании и это можно исправить — продаются ремонтные арки, новые пороги, всего 2000 рублей. 

В плане металла машина крепкая

В плане металла машина крепкая

Никита считает для себя владение «Мерседесом» определенным увлечением

Никита считает для себя владение «Мерседесом» определенным увлечением

Модернизировать, чинить, совершенствовать — всем этим Никита может заниматься, пока не надоест<br>

Модернизировать, чинить, совершенствовать — всем этим Никита может заниматься, пока не надоест

— Люди обращают внимание, особенно когда летом помоешь хорошо — у машины цвет белый такой, акриловый. Этот Mercedes пользуется популярностью, особенно в интернете, под какие-то проекты. Многие покупают эти машины именно как хобби — в ней можно ковыряться, восстанавливать, докупать все эти ништяки, ставить их. Это стиль жизни на какой-то период. 

Сколько стоят подобные «Мерседесы» и в каком состоянии их продают (есть и за 2 миллиона!), смотрите тут

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретро-авто катает невест за 2000 рублей час — почитать про него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

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Авто с пробегомMercedes
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КОММЕНТАРИИ (22)

27 янв 2020 в 07:15

Это уже даже печальнее чем пруль.

Гость
27 янв 2020 в 07:15

Мерин до 2000 года был не убиваемый.В 90 пригонял такого с Германии, отьездил 15 лет вообще без проблем.Про эти машины можно было сказать, что это был легендарный немецкий автопром.

Гость
27 янв 2020 в 07:11

Даже на номерах написано, АвтоХлаМ...)