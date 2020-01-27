Это статья! Проверьте, как вы знаете Конституцию, пока ее не поменяли

Третью неделю в России говорят о поправках в Конституцию. А все потому, что президент Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Пока в Госдуме обсуждают этот законопроект, а страна готовится к голосованию, мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете закон, который действует последние 27 лет.
А краткое содержание грядущих изменений можно прочитать в конце теста.
Начнем с основ: дайте верное определение Российской Федерации.
Что в 14-й статье написано про религию?
Поговорим о наших правах: кто может нарушить тайну переписки и ограничить гражданина в телефонных разговорах?
А что там по трудовым правам, имеют ли россияне право на забастовку?
Кто может стать президентом Российской Федерации?
Кто определяет направления внешней и внутренней политики страны?
Это тоже прописано в Конституции: сколько депутатов в Госдуме?
А сколько лет должно быть самому молодому депутату?
Собрали Госдуму. Кто проводит первое заседание?
Чего не может Госдума?
Из четырех утверждений выберите неверное:
Кому подчиняются судьи?
Каждый осужденный имеет право:
А теперь краткое содержание президентских поправок к Конституции:
Полномочия президента
Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя.
Полномочия органов власти
Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом.
У Совета Федерации появится и ряд других полномочий: прекращение полномочий судей Конституционного и Верхового судов, кассационных и апелляционных инстанций «в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Конституционный суд предлагается сократить до 11 судей (сейчас их 19).
Появится Государственный совет, который будет определять направления внутренней и внешней политики, приоритеты развития государства. Госсовет формируется президентом.
Социальные гарантии
Владимир Путин предложил прописать в Конституции, что страна гарантирует гражданам, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше величины прожиточного минимума и будет индексироваться наравне с пособиями в порядке, установленном законом. Пенсии также будут индексироваться регулярно.