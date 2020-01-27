Это статья! Проверьте, как вы знаете Конституцию, пока ее не поменяли

Для кого-то Конституция — настольная книга, а как у вас дела со знанием законов? Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Третью неделю в России говорят о поправках в Конституцию. А все потому, что президент Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Пока в Госдуме обсуждают этот законопроект, а страна готовится к голосованию, мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете закон, который действует последние 27 лет. А краткое содержание грядущих изменений можно прочитать в конце теста.

Начнем с основ: дайте верное определение Российской Федерации.

Что в 14-й статье написано про религию?

Поговорим о наших правах: кто может нарушить тайну переписки и ограничить гражданина в телефонных разговорах?

А что там по трудовым правам, имеют ли россияне право на забастовку?

Кто может стать президентом Российской Федерации?

Кто определяет направления внешней и внутренней политики страны?

Это тоже прописано в Конституции: сколько депутатов в Госдуме?

А сколько лет должно быть самому молодому депутату?

Собрали Госдуму. Кто проводит первое заседание?

Чего не может Госдума?

Из четырех утверждений выберите неверное:

Кому подчиняются судьи?

Каждый осужденный имеет право:

А теперь краткое содержание президентских поправок к Конституции: Полномочия президента Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя. Полномочия органов власти Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом.