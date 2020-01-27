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Это статья! Проверьте, как вы знаете Конституцию, пока ее не поменяли

13 вопросов о главном законе страны

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Для кого-то Конституция — настольная книга, а как у вас дела со знанием законов?&nbsp;

Для кого-то Конституция — настольная книга, а как у вас дела со знанием законов? 

Третью неделю в России говорят о поправках в Конституцию. А все потому, что президент Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Пока в Госдуме обсуждают этот законопроект, а страна готовится к голосованию, мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете закон, который действует последние 27 лет. 

А краткое содержание грядущих изменений можно прочитать в конце теста.

Начнем с основ: дайте верное определение Российской Федерации.

    Что в 14-й статье написано про религию?

      Поговорим о наших правах: кто может нарушить тайну переписки и ограничить гражданина в телефонных разговорах?

        А что там по трудовым правам, имеют ли россияне право на забастовку?

          Кто может стать президентом Российской Федерации?

            Кто определяет направления внешней и внутренней политики страны?

              Это тоже прописано в Конституции: сколько депутатов в Госдуме?

                А сколько лет должно быть самому молодому депутату?

                  Собрали Госдуму. Кто проводит первое заседание?

                    Чего не может Госдума?

                      Из четырех утверждений выберите неверное:

                        Кому подчиняются судьи?

                          Каждый осужденный имеет право:

                            А теперь краткое содержание президентских поправок к Конституции:

                            Полномочия президента 

                            Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя. 

                            Полномочия органов власти 

                            Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом. 

                            У Совета Федерации появится и ряд других полномочий: прекращение полномочий судей Конституционного и Верхового судов, кассационных и апелляционных инстанций «в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Конституционный суд предлагается сократить до 11 судей (сейчас их 19). 

                            Появится Государственный совет, который будет определять направления внутренней и внешней политики, приоритеты развития государства. Госсовет формируется президентом. 

                            Социальные гарантии

                            Владимир Путин предложил прописать в Конституции, что страна гарантирует гражданам, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше величины прожиточного минимума и будет индексироваться наравне с пособиями в порядке, установленном законом. Пенсии также будут индексироваться регулярно.

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                            Конституция РФновые законы
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                            Царь просто Царь
                            27 янв 2020 в 09:35

                            Нельзя менять Конституцию под одного человека , даже под прикрытием "благих" намерений ! если будет референдум я пойду и проголосую ПРОТИВ изменений .

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                            27 янв 2020 в 09:42

                            Нельзя менять конституцию, а то Навальный не сможет баллотироваться в президенты, так как имеет не одно гражданство.

                            123
                            27 янв 2020 в 09:41

                            Теперь уже нет смысла знать конституцию. Она постепенно превращается в школьное сочинение.