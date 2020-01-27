Группа разбора: выясняем, должен ли несущийся КАМАЗ уступать внезапной скорой

Эта авария случилась в Челябинске 17 января и вызвала много споров. Грузовик ехал по дороге со скоростью около 45 км/час в среднем ряду, когда из правого ряда начал разворачиваться автомобиль реанимации. Он спешил к беременной пациентке с ножевым ранением на другой стороне улицы. В результате КАМАЗ снёс скорую и подставился под «каблучок» Citroen Berlingo. Кто больше виноват?

При выполнении неотложного служебного задания спецавтомобили имеют два типа «привилегий». Включение маячка позволяет им отступать от ряда правил, например, проезжать на красный или обгонять в запрещённом месте. Если включена ещё и сирена, спецавтомобили получают преимущество над другими участниками движения, которые обязаны уступать им дорогу.

По видео не ясно, включила ли скорая звуковой сигнал — водители скорой утверждают, что их коллега выполнил все требования. В любом случае он обязан был убедиться в предоставлении преимущества (пункт 3.1 Правил дорожного движения), тем более что на широкой дороге поток шёл в три ряда, и, если бы не КАМАЗ, скорая могла бы столкнуться с KIA в левом ряду (ехал перед Citroen).



Но эксперты усматривают и возможную вину в действиях водителя грузовика.



— В правилах есть пункт 3.3, который требует от водителя снижать скорость при приближении к автомобилю с проблесковым маячком, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — Этот пункт практически никто не помнит и не выполняет, но он есть и применяется при разборе подобных аварий. Другими словами, увидев на обочине машину с маячком, водитель КАМАЗа должен был тормозить, а в случае её манёвра быть готовым пропускать.



Кстати, снижать скорость необходимо безотносительно того, включена ли у спецмашины сирена — достаточно маячка.



Но, судя по видео, скорая не стояла с включённой «люстрой» и зажгла её практически одновременно с началом манёвра. Наш анализ показывает, что между моментом включения маячков и началом торможения КАМАЗа (по стоп-сигналам) прошла примерно секунда. Это соответствует нормальному времени реакции водителя и времени срабатывания тормозных механизмов. После этого стоп-сигналы грузовика не выключались. Через три секунды произошло столкновение.

