Группа разбора: выясняем, должен ли несущийся КАМАЗ уступать внезапной скорой

Эта авария случилась в Челябинске
Видео: читатель 74.RU
Монтаж: Максим Непряхин
При выполнении неотложного служебного задания спецавтомобили имеют два типа «привилегий». Включение маячка позволяет им отступать от ряда правил, например, проезжать на красный или обгонять в запрещённом месте. Если включена ещё и сирена, спецавтомобили получают преимущество над другими участниками движения, которые обязаны уступать им дорогу.
По видео не ясно, включила ли скорая звуковой сигнал — водители скорой утверждают, что их коллега выполнил все требования. В любом случае он обязан был убедиться в предоставлении преимущества (пункт 3.1 Правил дорожного движения), тем более что на широкой дороге поток шёл в три ряда, и, если бы не КАМАЗ, скорая могла бы столкнуться с KIA в левом ряду (ехал перед Citroen).
Но эксперты усматривают и возможную вину в действиях водителя грузовика.
— В правилах есть пункт 3.3, который требует от водителя снижать скорость при приближении к автомобилю с проблесковым маячком, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — Этот пункт практически никто не помнит и не выполняет, но он есть и применяется при разборе подобных аварий. Другими словами, увидев на обочине машину с маячком, водитель КАМАЗа должен был тормозить, а в случае её манёвра быть готовым пропускать.
Кстати, снижать скорость необходимо безотносительно того, включена ли у спецмашины сирена — достаточно маячка.
Но, судя по видео, скорая не стояла с включённой «люстрой» и зажгла её практически одновременно с началом манёвра. Наш анализ показывает, что между моментом включения маячков и началом торможения КАМАЗа (по стоп-сигналам) прошла примерно секунда. Это соответствует нормальному времени реакции водителя и времени срабатывания тормозных механизмов. После этого стоп-сигналы грузовика не выключались. Через три секунды произошло столкновение.
— В таких случаях может быть назначена автотехническая экспертиза, которая ответит на вопросы, поставленные судом или инспектором ГИБДД. Например, имел ли водитель КАМАЗа техническую возможность снизить скорость и избежать столкновения после того, как обнаружил скорую помощь с включёнными световыми сигналами, — считает Лев Воропаев.
Представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов считает, что водитель КАМАЗа вряд ли имел возможность избежать аварии.
— С момента возникновения опасности прошло около трёх секунд до момента ДТП, — указывает он. — Скорость видна по показаниям регистратора. Судя по истории метеоданных, температура была плюсовой, значит, асфальт влажный, не обледенелый. Расчёты с использованием типичных цифр ускорения (замедления) при торможении грузовика показывают, что КАМАЗ тормозил 20–25 метров. Судя по видео, эта цифра правдоподобна. Тормозной путь грузовика со скорости 50 км/ч составляет около 25–30 метров, иногда немного выше (зависит от нагрузки). Следовательно, водитель КАМАЗа вряд ли имел техническую возможность избежать ДТП.
Эксперт также отмечает, что водитель скорой не убедился, что ему уступают дорогу, и тем самым создал опасность.
В таких ДТП нужно разделять два типа ответственности. Во-первых, это административная ответственность: водителю КАМАЗа могут вменить нарушение пунктов 3.2. и 3.3 ПДД, а водителю скорой — 3.1 ПДД.
Но есть ещё гражданская ответственность, то есть возмещение ущерба. Такие вопросы решает суд, иногда — с привлечением экспертов. Вина в этом случае может распределяться в пропорции, например 50:50 или 70:30, и такова же будет доля взаимных компенсаций сторон друг другу.
Кто, по-вашему, больше виноват в этом ДТП?
Административное наказание за непропуск скорой помощи существенно ужесточили в прошлом году. За это грозит штраф 3–5 тысяч рублей или лишение прав сроком до года. За препятствие работе медиков, в том числе проезду скорой, которое привело к резкому ухудшению состояния пациента, грозит лишение свободы на срок до двух лет (124.1 УК РФ), а в случае смерти пациента — до четырёх лет.
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