Татьянин день, пришельцы и поэты: 15 лучших событий для крутых выходных

Постдраматический театр «Актёрское убежище» представляет новый спектакль о жизни одного человека. Он живет в нем как в день сурка. Однотонное и неизменчивое состояние в душе персонажа, но не в окружающей его среде. Специально для полного погружения в комнату спектакль будет проходить в формате небольших групп в определенное время на 30 минут.

Где: молодёжный центр «Респект»

Когда: 26 января

Во сколько:

— с 18:05 до 18:35

— с 18:40 до 19:10

— с 19:15 до 19:45

— с 19:50 до 20:20



Сколько стоит: вход свободный