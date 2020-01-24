Татьянин день, пришельцы и поэты: 15 лучших событий для крутых выходных

1
Городской студенческий фестиваль (Татьянин день)
Отличная возможность устроить очередную тусу, тем более повод самый что ни на есть веский — Татьянин день, или День студента. Громкая музыка, танцы, выпивка, крутые диджеи. Всем Таням призвано быть (вход бесплатный, но прихватите документ), а также всем студентам и выпускникам тоже — веселье начинается.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 25 января
Во сколько: с 22:00 до 06:00
Сколько стоит: от 300 рублей до 500 рублей
2
Трибьют-вечер Иосифа Бродского
Идеально для тех, кто на посиделках с друзьями бросает цитаты поэта, нежно любит его творчество и готов перечитывать томик стихов (и не только их) на досуге. В этот вечер молодые поэты и музыканты исполнят его стихи под музыку и без. Атмосферно, запомнится, второго раза не будет.
Где: молодежный центр «Продвижение»
Когда: 25 января
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: вход свободный
3
Встреча с поэтом Даной Сидерос
Встреча с поэтом — это всегда интересно: слушать, задавать вопросы, беседовать. Дана Сидерос (настоящее имя — Мария Кустовская) публиковала в интернете стихи под псевдонимом, не раскрывая настоящего имени и не появляясь на публике. Публикации того периода сопровождались вымышленной биографией болгарской поэтессы Дануты Сидерос.
Где: «Студия 312» — ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15, 3-й этаж
Когда: 25 января
Во сколько: 14:00
Сколько стоит: вход свободный
4
Музыкальные вечера в LondonBar
Пятница, 24 января — современные, популярные рок- и поп-хиты от группы Sandwich. Суббота–воскресенье, 25–26 января — отборочный тур фестиваля музыкальных групп Emergenza. Слушаем музыку, танцуем, развлекаемся, а в понедельник — на работу.
Где: бар LondonBar
Когда: 24, 25 и 26 января
Во сколько: 21:00
Сколько стоит: 300 рублей, в день концерта — 450 рублей
5
Спектакль-променад «Гимназист»
Постдраматический театр «Актёрское убежище» представляет новый спектакль о жизни одного человека. Он живет в нем как в день сурка. Однотонное и неизменчивое состояние в душе персонажа, но не в окружающей его среде. Специально для полного погружения в комнату спектакль будет проходить в формате небольших групп в определенное время на 30 минут.
Где: молодёжный центр «Респект»
Когда: 26 января
Во сколько:
— с 18:05 до 18:35
— с 18:40 до 19:10
— с 19:15 до 19:45
— с 19:50 до 20:20
Сколько стоит: вход свободный
6
Выставка «Твой космос»
Целая параллельная вселенная, где можно испытать на себе космические тренажеры, прогуляться по Юпитеру, познакомиться с пришельцем, пообщаться с космонавтами и отправить сообщение на Марс или Венеру.
Где: ТЦ «Сибирский Молл»
Когда: с 23 января по 8 марта
Во сколько: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько стоит: детский — от 390 рублей, взрослый — от 490 рублей. Без возрастных ограничений
7
Киноночь ужасов
Когда одному смотреть страшно, можно сходить посмотреть страшилки с компанией в уютное кафе, где вас накормят печеньем и напоят вкусным чаем. В эфире: «Проклятие», «Заклятие», «Солнцестояние». После можно отвлечься, поиграть в настольные игры или в приставку, дождаться, пока рассветет, и пойти домой.
Где: антикафе «Ламповая Голова», Гоголя, 25, вход со двора
Когда: 24 января
Во сколько: с 21:00 до 6:00
Сколько стоит: 400 рублей
8
Винный квиз
Ведущий — сомелье Алексей Захаров, управляющий винного бара Ruby. Винный квиз — это дегустация-игра, на которой гости не только пробуют отобранные сомелье вина, но и соревнуются в винодельческих науках. Особая атмосфера прилагается.
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 24 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1600 рублей
9
Благотоворительный кинопоказ для Приюта бездомных животных
Будем все вместе смотреть мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», есть попкорн и пить вкусный лимонад. Кроме того, собаки из приюта тоже приедут на мероприятие и будут с удовольствием позировать вместе с вами на фоне ярких фотозон. На мероприятие можно будет принести посылки для животных, а также передать денежные средства в фонд приюта. Не забудьте зарегистрироваться на показ: https://vk.com/ladykattty.
Где: Кошурникова, 20
Когда: 24 января
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: вход свободный
10
Выставка коллекционных подстаканников XIX века «Кружево металла»
Уникальная коллекция подстаканников известных мастеров и другие предметы, выполненные в особой технике филиграни — более 350 художественных изделий. Все они принадлежат частному коллекционеру Валерию Волынцу, который впервые предоставил свою коллекцию для экспонирования в Новосибирске. Коллекция является одной из крупнейших в России и насчитывает к настоящему моменту около 1000 предметов.
Где: Музей Новосибирска, Обская, 4
Когда: с 24 января до 15 марта
Во сколько: открытие в 16:00
Сколько стоит: в день открытия вход свободный
11
В кино: «Плохие парни навсегда»
В ролях Уилл Смит и Мартин Лоуренс. По сюжету двух детективов Майка Лоури и Маркуса Бёрнетт отстраняют от всех дел и операций, но когда это останавливало отчаянных друзей? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной.
18+
12
В кино: «Под водой»
Кристен Стюарт на этот раз предстанет в роли ученой на подводной исследовательской станции (образ получился довольно эпатажный — такой мы Кристен еще не видели). Случилось землетрясение — команде пришлось столкнуться с невероятным океанским ужасом.
18+
13
В кино: «Марафон желаний»
Модный сегодня способ обрести счастье и сделать так, чтобы все загаданное сбывалось. Про марафоны желаний начали снимать кино — у героини ленты Марины есть 7 желаний. Самое главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.
16+
14
В кино: «Так близко к горизонту»
Романтичная драма рассказывает историю молодых влюбленных — они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина.
16+
15
В кино: «Смерть нам к лицу»
Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг — идиот? Взять в долг, продать последнее, стать порноактером — сделать все что угодно, лишь бы любимая не умерла. Комедийная мелодрама, снятая на мобильные телефоны.
16+