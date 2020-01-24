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Развлечения Обзор

Татьянин день, пришельцы и поэты: 15 лучших событий для крутых выходных

О том, чем заняться в субботу и воскресенье — в релакс-подборке НГС

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Уже завтра намечается главная студенческая тусовка года — можно вспомнить молодость, даже если давно получили диплом

Уже завтра намечается главная студенческая тусовка года — можно вспомнить молодость, даже если давно получили диплом

Выходные дни выпадают на главный праздник для студентов — Татьянин день. Таням в увеселительных заведениях предлагаются особые привилегии, а

остальным студентам просто скидки. Литературные вечера постепенно становятся трендом — встречаемся с загадочной поэтессой и устраиваем вечер Бродского. В театре снова удивляют и показывают короткие тридцатиминутные спектакли про одиночество для небольшой группы людей. Музыкально-танцевальные вечера по классике, также можно сходить на ламповые кинопоказы. Приедут собаки из приюта, они хотят сфотографироваться (а вы можете помочь бездомным животным). В кинопрокате Кристин Стюарт бегает по дну океана от монстра, два детектива ввязались в передрягу, молодые и юные страдают от любви, спортсменка Марина исполняет желания, а школьница Маша примеряет на себя смерть и организовывает собственные похороны. 

1

Городской студенческий фестиваль (Татьянин день)

Отличная возможность устроить очередную тусу, тем более повод самый что ни на есть веский — Татьянин день, или День студента. Громкая музыка, танцы, выпивка, крутые диджеи. Всем Таням призвано быть (вход бесплатный, но прихватите документ), а также всем студентам и выпускникам тоже — веселье начинается. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 25 января
Во сколько: с 22:00 до 06:00
Сколько стоит: от 300 рублей до 500 рублей

2

Трибьют-вечер Иосифа Бродского

Идеально для тех, кто на посиделках с друзьями бросает цитаты поэта, нежно любит его творчество и готов перечитывать томик стихов (и не только их) на досуге. В этот вечер молодые поэты и музыканты исполнят его стихи под музыку и без. Атмосферно, запомнится, второго раза не будет.

Где: молодежный центр «Продвижение»

Когда: 25 января
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: вход свободный

3

Встреча с поэтом Даной Сидерос

Встреча с поэтом — это всегда интересно: слушать, задавать вопросы, беседовать. Дана Сидерос (настоящее имя — Мария Кустовская) публиковала в интернете стихи под псевдонимом, не раскрывая настоящего имени и не появляясь на публике. Публикации того периода сопровождались вымышленной биографией болгарской поэтессы Дануты Сидерос.

Где: «Студия 312» — ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15, 3-й этаж

Когда: 25 января
Во сколько: 14:00

Сколько стоит: вход свободный

4

Музыкальные вечера в LondonBar

Пятница, 24 января — современные, популярные рок- и поп-хиты от группы Sandwich. Суббота–воскресенье, 25–26 января — отборочный тур фестиваля музыкальных групп Emergenza. Слушаем музыку, танцуем, развлекаемся, а в понедельник — на работу. 

Где: бар LondonBar

Когда: 24, 25 и 26 января
Во сколько: 21:00
Сколько стоит: 300 рублей, в день концерта — 450 рублей

5

Спектакль-променад «Гимназист»

Постдраматический театр «Актёрское убежище» представляет новый спектакль о жизни одного человека. Он живет в нем как в день сурка. Однотонное и неизменчивое состояние в душе персонажа, но не в окружающей его среде. Специально для полного погружения в комнату спектакль будет проходить в формате небольших групп в определенное время на 30 минут.

Где: молодёжный центр «Респект»
Когда: 26 января
Во сколько:
— с 18:05 до 18:35

— с 18:40 до 19:10
— с 19:15 до 19:45
— с 19:50 до 20:20

Сколько стоит: вход свободный

6

Выставка «Твой космос»

Целая параллельная вселенная, где можно испытать на себе космические тренажеры, прогуляться по Юпитеру, познакомиться с пришельцем, пообщаться с космонавтами и отправить сообщение на Марс или Венеру. 

Где: ТЦ «Сибирский Молл»
Когда: с 23 января по 8 марта
Во сколько: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько стоит: детский — от 390 рублей, взрослый — от 490 рублей. Без возрастных ограничений

7

Киноночь ужасов

Когда одному смотреть страшно, можно сходить посмотреть страшилки с компанией в уютное кафе, где вас накормят печеньем и напоят вкусным чаем. В эфире: «Проклятие», «Заклятие», «Солнцестояние». После можно отвлечься, поиграть в настольные игры или в приставку, дождаться, пока рассветет, и пойти домой. 

Где: антикафе «Ламповая Голова», Гоголя, 25, вход со двора

Когда: 24 января
Во сколько: с 21:00 до 6:00

Сколько стоит: 400 рублей

8

Винный квиз

Ведущий — сомелье Алексей Захаров, управляющий винного бара Ruby. Винный квиз — это дегустация-игра, на которой гости не только пробуют отобранные сомелье вина, но и соревнуются в винодельческих науках. Особая атмосфера прилагается. 

Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 24 января

Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1600 рублей

9

Благотоворительный кинопоказ для Приюта бездомных животных

Будем все вместе смотреть мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», есть попкорн и пить вкусный лимонад. Кроме того, собаки из приюта тоже приедут на мероприятие и будут с удовольствием позировать вместе с вами на фоне ярких фотозон. На мероприятие можно будет принести посылки для животных, а также передать денежные средства в фонд приюта. Не забудьте зарегистрироваться на показ: https://vk.com/ladykattty.

Где: Кошурникова, 20
Когда: 24 января
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: вход свободный

10

Выставка коллекционных подстаканников XIX века «Кружево металла»

Уникальная коллекция подстаканников известных мастеров и другие предметы, выполненные в особой технике филиграни — более 350 художественных изделий. Все они принадлежат частному коллекционеру Валерию Волынцу, который впервые предоставил свою коллекцию для экспонирования в Новосибирске. Коллекция является одной из крупнейших в России и насчитывает к настоящему моменту около 1000 предметов.

Где: Музей Новосибирска, Обская, 4
Когда: с 24 января до 15 марта
Во сколько: открытие в 16:00
Сколько стоит: в день открытия вход свободный 

11

В кино: «Плохие парни навсегда»

В ролях Уилл Смит и Мартин Лоуренс. По сюжету двух детективов Майка Лоури и Маркуса Бёрнетт отстраняют от всех дел и операций, но когда это останавливало отчаянных друзей? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной. 

18+

12

В кино: «Под водой»

Кристен Стюарт на этот раз предстанет в роли ученой на подводной исследовательской станции (образ получился довольно эпатажный — такой мы Кристен еще не видели). Случилось землетрясение — команде пришлось столкнуться с невероятным океанским ужасом. 

18+

13

В кино: «Марафон желаний»

Модный сегодня способ обрести счастье и сделать так, чтобы все загаданное сбывалось. Про марафоны желаний начали снимать кино — у героини ленты Марины есть 7 желаний. Самое главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.
16+

14

В кино: «Так близко к горизонту»

Романтичная драма рассказывает историю молодых влюбленных — они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина. 

16+

15

В кино: «Смерть нам к лицу»

Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг — идиот? Взять в долг, продать последнее, стать порноактером — сделать все что угодно, лишь бы любимая не умерла. Комедийная мелодрама, снятая на мобильные телефоны.
16+

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КОММЕНТАРИИ (2)

пенсионерка
24 янв 2020 в 15:44

Поздравляю всех Татьяна, особенно - комментаторш НГС,
А вот меня зовут -Фёкла.