«Я паркуюсь как чудак»: народная месть пешеходов — одному отломали зеркало, другому написали «козёл»

В новом, 162-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как автомобилю на пешеходной дорожке отломали зеркало, что выслушала женщина-пешеход в ответ на замечание и что написали на стекле водителю кроссовера.
— Улица Военная 9/2, автомобиль KIA припарковался на тротуаре. «Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида, — сообщает читатель Сергей.
Автомобили на инвалидных местах.
— Женщина в возрасте припарковалась вторым рядом, заблокировав три автомобиля на 2 часа. Хоть бы телефон оставила, — недоумевает Вадим.
Машинами заставили подход к пешеходному переходу.
— Поликлиника по адресу Демакова, 2. Сегодня на площадке около входа в поликлинику было 3 машины со знаком «Инвалид», но единственное место для них было занято этим нехорошим человеком, — жалуется Аркадий, инвалид-колясочник.
Еще один любитель вставать на переходе.
А этот с номерами ААА любит парковаться на тротуаре.
— Магазин «Горожанка», черная машина перегородила проход от магазина в сторону поликлиники
— Водитель управления инкассации остановил своё транспортное средство прямо на протоптанной людьми тропинке. Пешеходы, идущие к станции метро, вынуждены обходить авто по рыхлому снегу. На замечание и предложение проехать немного вперёд, водитель отреагировал так: «Почисти снег на площади». Впечатление такое, что водителю доставляет удовольствие создавать препятствия пешеходам, — недоволен читатель Дмитрий.
— Японский утиль 90-х годов занял 3 места для инвалидов, — пишут очевидцы.
— Очередная парковка с заботой о пешеходах, — информирует Иван.
Ну, а так люди отреагировали на то, что водитель поставил свою машину на пешеходной дорожке.