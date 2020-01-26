«Я паркуюсь как чудак»: народная месть пешеходов — одному отломали зеркало, другому написали «козёл»

Видимо, водитель кому-то сильно помешал, бросив машину в неположенном месте Фото: читатель НГС

В новом, 162-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как автомобилю на пешеходной дорожке отломали зеркало, что выслушала женщина-пешеход в ответ на замечание и что написали на стекле водителю кроссовера.



«Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида Фото: читатель НГС

— Улица Военная 9/2, автомобиль KIA припарковался на тротуаре. «Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида, — сообщает читатель Сергей.

Автомобили на инвалидных местах Фото: читатель НГС

Автомобили на инвалидных местах.

Женщина припарковалась вторым рядом Фото: читатель НГС

— Женщина в возрасте припарковалась вторым рядом, заблокировав три автомобиля на 2 часа. Хоть бы телефон оставила, — недоумевает Вадим.



Машинами заставили подход к пешеходному переходу Фото: читатель НГС

Машинами заставили подход к пешеходному переходу.

Поликлиника по адресу Демакова, 2 Фото: читатель НГС

— Поликлиника по адресу Демакова, 2. Сегодня на площадке около входа в поликлинику было 3 машины со знаком «Инвалид», но единственное место для них было занято этим нехорошим человеком, — жалуется Аркадий, инвалид-колясочник.

Любитель вставать на переходе Фото: читатель НГС

Еще один любитель вставать на переходе.

Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

А этот с номерами ААА любит парковаться на тротуаре.

Проход к магазину «Горожанка» Фото: читатель НГС

— Магазин «Горожанка», черная машина перегородила проход от магазина в сторону поликлиники № 20. Попросила его сдать чуть назад и съехать чуть вправо, чтобы освободил проход. В ответ услышала дикий крик и матерные слова. Водителю не более 20 лет. Про таких, наверно, наш президент сказал: «Моральные уроды». Стариков жалко, очень скользко обходить по нечищеным местам, — рассказывает Нелли.



Инкассаторская машина Фото: читатель НГС

— Водитель управления инкассации остановил своё транспортное средство прямо на протоптанной людьми тропинке. Пешеходы, идущие к станции метро, вынуждены обходить авто по рыхлому снегу. На замечание и предложение проехать немного вперёд, водитель отреагировал так: «Почисти снег на площади». Впечатление такое, что водителю доставляет удовольствие создавать препятствия пешеходам, — недоволен читатель Дмитрий.

На трех местах для инвалидов Фото: читатель НГС

— Японский утиль 90-х годов занял 3 места для инвалидов, — пишут очевидцы.

Стоянка на переходе Фото: читатель НГС

— Очередная парковка с заботой о пешеходах, — информирует Иван.



Месть за стоянку на дорожке Фото: читатель НГС