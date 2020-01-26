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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

«Я паркуюсь как чудак»: народная месть пешеходов — одному отломали зеркало, другому написали «козёл»

В новой подборке расскажем, как пешеходы мстят за мешающую им парковку

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Видимо, водитель кому-то сильно помешал, бросив машину в неположенном месте

Видимо, водитель кому-то сильно помешал, бросив машину в неположенном месте

В новом, 162-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как автомобилю на пешеходной дорожке отломали зеркало, что выслушала женщина-пешеход в ответ на замечание и что написали на стекле водителю кроссовера.

«Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида

«Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида

— Улица Военная 9/2, автомобиль KIA припарковался на тротуаре. «Благодарные» пешеходы сломали зеркало заднего вида, — сообщает читатель Сергей. 

Автомобили на инвалидных местах

Автомобили на инвалидных местах

Автомобили на инвалидных местах. 

Женщина припарковалась вторым рядом

Женщина припарковалась вторым рядом

— Женщина в возрасте припарковалась вторым рядом, заблокировав три автомобиля на 2 часа. Хоть бы телефон оставила, — недоумевает Вадим. 

Машинами заставили подход к пешеходному переходу

Машинами заставили подход к пешеходному переходу

Машинами заставили подход к пешеходному переходу.

Поликлиника по адресу Демакова, 2

Поликлиника по адресу Демакова, 2

— Поликлиника по адресу Демакова, 2. Сегодня на площадке около входа в поликлинику было 3 машины со знаком «Инвалид», но единственное место для них было занято этим нехорошим человеком, — жалуется Аркадий, инвалид-колясочник. 

Любитель вставать на переходе

Любитель вставать на переходе

Еще один любитель вставать на переходе. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

А этот с номерами ААА любит парковаться на тротуаре. 

Проход к магазину «Горожанка»

Проход к магазину «Горожанка»

— Магазин «Горожанка», черная машина перегородила проход от магазина в сторону поликлиники № 20. Попросила его сдать чуть назад и съехать чуть вправо, чтобы освободил проход. В ответ услышала дикий крик и матерные слова. Водителю не более 20 лет. Про таких, наверно, наш президент сказал: «Моральные уроды». Стариков жалко, очень скользко обходить по нечищеным местам, — рассказывает Нелли. 

Инкассаторская машина

Инкассаторская машина

— Водитель управления инкассации остановил своё транспортное средство прямо на протоптанной людьми тропинке. Пешеходы, идущие к станции метро, вынуждены обходить авто по рыхлому снегу. На замечание и предложение проехать немного вперёд, водитель отреагировал так: «Почисти снег на площади». Впечатление такое, что водителю доставляет удовольствие создавать препятствия пешеходам, — недоволен читатель Дмитрий. 

На трех местах для инвалидов

На трех местах для инвалидов

— Японский утиль 90-х годов занял 3 места для инвалидов, — пишут очевидцы. 

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

— Очередная парковка с заботой о пешеходах, — информирует Иван. 

Месть за стоянку на дорожке

Месть за стоянку на дорожке

Ну, а так люди отреагировали на то, что водитель поставил свою машину на пешеходной дорожке. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (66)

людмила
26 янв 2020 в 09:19

Всех этих читателей зависть берет от того, что они ходят пешком, а не ездят, а за отломанное зеркало я бы руки поломала, если бы увидела

Фото пользователя
26 янв 2020 в 09:29

в Москве работает хорошее приложение помощник Москвы...реально штрафуют за фото, присланной через приложение...при чем не взирая на должности и номера...ждем, когда приложение доберется до Новосиба...думаю, что многие хамы, возомнившие себя царьками всплакнут, получив письма счастья за свое хамство...

Гость
26 янв 2020 в 09:12

Стукачи и нищета в недоумении)