Тепло, не уходи! 9 способов согреть квартиру коробками, фольгой и открытым холодильником

У русских три зимние забавы: кататься с горки, прыгать в снег после бани и утеплять квартиру, когда система отопления не справляется Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Зима в России проходит с разной степенью комфорта: как только наступают холода и добавляется отопление, в одних домах становится душно, а жильцам других приходится кутаться в теплые вещи — тепла не хватает. Наши коллеги с омского портала NGS55.RU вспомнили народные способы обогрева жилья и спросили у физика Андрея Огородникова, реально ли это работает.

1. Распахнутые или задёрнутые шторы

Задернуть или распахнуть шторы? Вот в чем вопрос Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Пожалуй, самый простой совет — распахивать шторы днём, чтобы солнечные лучи проникали в квартиру и обогревали её. Правда бытует также мнение, что нужно наоборот плотнее завешивать окна.

Мнение физика: Поднять температуру в помещении можно обоими способами, но работать они будут по-разному. С плотно завешанными шторами всё предельно ясно — они действительно работают. Если из окон дует, они будут преграждать путь холоду. Также хорошо, если шторы не закрывают батареи, а доходят только до подоконника. Сложнее дела обстоят с обогревом с помощью солнечного света. — Солнечные лучи действительно греют даже зимой. На несколько градусов поднять температуру вполне можно, но только если сторона солнечная. Потому что свет и прямые солнечные лучи — это не одно и то же. Нагреть воздух в квартире могут только прямые лучи, а помещение должно быть герметично для реального эффекта от этого тепла, — говорит Огородников. 2. Фольга на батарею



Спасет ли обычная фольга от холода? Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Для создания теплоотражающего экрана доморощенные эксперты рекомендуют использовать любую строительную фольгу, прикреплённую на пенопласт. Но есть мнение, что даже обычная пищевая фольга поможет сохранить тепло.

Мнение физика: — С одной стороны, экран будет отражать инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Но с другой стороны, это будет хуже прогревать стену и она будет забирать больше тепловой энергии из воздуха в комнате.

Если у вас тонкие стены, а батарея очень горячая, то участок за ней прогревается «насквозь» и теплопотери усиливаются. В таком случае экран, направляя тепло в комнату, будет достаточно эффективен. С увеличением же толщины стен и уменьшением температуры батарей эффективность фольги снижается. 3. Пупырчатая плёнка на окнах



Сначала обогрейте комнату, а уже потом лопайте пупырку на пленке! Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Упаковочную плёнку довольно легко прикрепить. Достаточно намочить стекло водой и прижать к нему плёнку. Как говорят народные умельцы, эта процедура может снизить потерю тепла через окна на целых 50%.

Мнение физика: Метод действительно эффективен, но работает только с обычными стеклами. — Если установлен двойной стеклопакет, который сделан без нарушения технологии, то внутри у него максимально разреженная среда. Для передачи тепловой энергии частицы должны соударяться, но если этих частиц там мало ввиду разрежения, то и соударений мало. Основной проблемой в таких системах являются рама, профиль, рёбра профиля, шов стеклопакета, в которых нет этого разрежения и ничто не мешает тепловой энергии покидать пределы квартиры.

По словам физика, если проблема стеклопакета в профиле или раме, то заклеивать всю плоскость стекла бессмысленно, потому что весь холод идёт не от центра окна. 4. Горшок над свечкой



И тепло, и романтично Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Чтобы соорудить этот обогреватель, понадобятся глиняный горшок, свеча и ваша смекалка. Полностью накрывать зажженную свечу не надо — потухнет.

Мнение физика: Установленный над свечкой керамический горшок значительно повысит её эффективность, потому что без него всё тепло тонкой струйкой утечёт под потолок, и температура в комнате почти не изменится. — Наиболее эффективно греть теплообменник, от которого воздух нагревается менее интенсивно и задерживается. Керамический горшок для этого хорошо подойдёт. На несколько градусов, конечно, будет изменение, но не такое ярко выраженное, как хотелось бы. Намного эффективней испечь печенья к чаю в духовке. Включённая духовка (ну а печенье согреет ещё и морально) будет гораздо эффективней маленькой свечки, так как количество выделяемого тепла в разы выше. — Только не надо ничего кипятить, а то влажность всё испортит. Так как капельки воды очень хорошо отводят тепло от нашего тела, холодно и сыро куда более чувствительно, чем просто холодно.



5. Ковры на полу



Если у вас система теплых полов, ковры вам не нужны — они только все испортят Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Пожалуй, самый распространённый способ, которым пользовались наши бабушки и дедушки — ковёр. Действительно ли он так эффективен в борьбе с холодом?

Мнение физика: — Мы создаём между нами и источником холода определённую прослойку, в которой будет задерживаться воздух, тем самым препятствуя отбору тепловой энергии холодным полом. Ну и на ощупь ковёр приятнее. Хотя тут более сложные эффекты проявляются. Тот же кусок металла тактильно холоднее бруска дерева, даже если градусник говорит, что они абсолютно одинаковой температуры. Просто металл, бетон, кафельная плитка, ламинат отводят тепло от нашего тела намного эффективнее, чем то же дерево или шерсть. Наиболее эффективен этот метод для тех, кто живёт в квартирах на первом этаже или в частном доме. В многоквартирном доме, где со всех сторон тепло, старый способ утепления теряет свою эффективность. А тёплым полам ковёр вообще противопоказан, потому что будет не повышать, а понижать температуру в помещении. Так что не удивительно, что в последнее время многие отказываются от ковров.

6. Перекрытая вентиляция

Если в квартире сквозняк, причиной его появления может быть открытая вентиляция. Чтобы решить эту проблему, зимой рекомендуется заклеивать вентиляционную решётку магнитной крышкой. Но если её под рукой нет, то может подойти и обычный скотч.

Мнение физика: Перекрывать вентиляцию стоит, только если в квартиру поступает достаточно свежего воздуха из других источников. В любом случае перекрывать вентиляцию не только имеет мало смысла, но и даже опасно. К тому же, когда окна и двери достаточно герметичны, вентиляция не может быть причиной сквозняка. По словам физика, по сравнению с окнами и входной дверью теплопотери через вентиляцию ничтожны. 7. Направить вентилятор на батарею или включить потолочный вентилятор



Вентилятор — штука незаменимая и летом, и зимой Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Циркуляция воздуха в квартире с помощью вентиляторов однозначно усилится, а вот насколько это повысит общую температуру в помещении — большой вопрос.

Мнение физика: Потолочный вентилятор действительно поможет отогнать скопившийся у потолка тёплый воздух ближе к полу, что немного повысит температуру в нижней части комнаты.

Если же направлять вентилятор на батарею, то это не окажет на уже нагретую комнату заметного эффекта. Однако в случае, когда отопление только включили, такой способ действительно поможет быстрее прогреть остывшее помещение.

— Вентилятор, направленный на батарею, скорее усиливает конвекцию и позволяет быстрее и равномернее распределить прогретый воздух по помещению, но батарея в любом случае не сможет отдать больше тепла, чем у неё есть.

Бонус от физика: коробка

Поставьте коробку на подоконник или воткните между стеной и рабочим столом — будет защитный слой Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

— Я утеплял кабинет при помощи коробки от большого копира. Офисные копиры высотой с метр, значит коробка высотой метра полтора. Просто воткнул между своим столом и подоконником эту огромную сплющенную коробку. И мне не дует, и холодильник на подоконнике получился, — рассказывает Огородников. Не зря картон так любят котики и лица без определённого места жительства. Он имеет очень низкую теплопроводность, поэтому хорошо сохраняет тепло. А главное, себестоимость такого нехитрого утеплителя очень низкая. Или открытый холодильник

Если все остальные способы не помогают — открывайте холодильник! Фото: Артем Устюжанин / E1.RU