Отдам кредит, недорого. Как выбраться из долгов, когда платить уже нечем

Уменьшить долговую нагрузку можно легально и без последствий Фото: Илья Бархатов / 74.RU

В прошлом году тогда еще министр экономического развития Максим Орешкин предрекал экономике «взрыв» в ближайшем будущем из-за закредитованности россиян. По данным ОНФ «За права заемщиков», по итогам третьего квартала 2019 года общая задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 триллиона рублей. Просто для сравнения и понимания масштаба: бюджет страны на 2020 год — 19,5 триллиона рублей. Средняя кредитная задолженность одной семьи — 301,4 тысячи рублей, при этом 13,4 тысячи — это просроченные платежи.



Кто кому должен?

Задолженность, как правило, не появляется на ровном месте. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева утверждает, что основная причина наступления просрочки по банковским долгам — несложное положение заемщиков из-за потери дохода, ухудшения здоровья, несчастных случаев и других трудных ситуаций.

— Каждый такой случай для заемщика является стрессом, а осознание того, что при этом будут сложности с исполнением долговых обязательств, этот стресс усугубляет, — считает Лазарева.



Самая низкая закредитованность — на Кавказе, самая высокая — в Республике Тыва Фото: проект ОНФ «За права заемщиков»

С учетом того, что самые активные заемщики — семьи с двумя детьми и матери-одиночки, картина получается совсем печальная. В такой ситуации человеку бы поговорить с банком — многие кредитные организации идут навстречу и готовы временно уменьшить платежи или рефинансировать кредит. Но почти половина россиян даже не знает о такой возможности, а большая часть тех, кто знает, не понимает сути явления. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ. При этом рефинансирование — это реальный способ сэкономить, когда платежи по кредитам превысили возможности.



По сути рефинансирование — это просто возможность перезанять, чтобы отдать долг. Но параллельно можно снизить ежемесячный платеж, растянув возврат на более долгий срок. Или даже уменьшить сумму переплаты — сейчас проценты на потребительские кредиты ниже, чем несколько лет назад, из-за снижения ключевой ставки Банка России. Как рефинансировать кредит?

Для начала оцените текущие условия: подсчитайте сумму ежемесячных платежей, будущих выплат по процентам и сумму основного долга. Оценивая расходы по кредиту, учтите и страховки, если они есть. Если вы платите за ведение счета и обслуживание карты, которая используется для погашения кредита, приплюсуйте и эти траты к общей сумме расходов.

Все посчитав, изучите предложения разных банков и условия рефинансирования. Одна из любимых ловушек банков — страховка, которая делает обслуживание кредита дороже. Помните, что вы имеете право от нее отказаться.

— Законом о защите прав потребителей запрещено обуславливать приобретение одних услуг для того, чтобы получить другие. То есть банк не может обязать вас заключить договор страхования для того, чтобы выдать кредит. Многие банки используют грамотные правовые конструкции, которые предполагают, что клиенту самому будет выгодно оформить страховку. Отдельные банки прописывают в условиях договора, что клиент поставлен в известность, что заключение договора страхования не является обязательным условием для получения кредита, и тут же предоставляют клиенту заявление-анкету для заключения договора страхования, которую многие, конечно же, подписывают, — утверждает юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.



Когда вы подобрали подходящие предложения, рассчитайте, как изменятся ежемесячный платеж и сумма переплаты, — это можно сделать при помощи онлайн-калькулятора, который обычно размещен на сайтах банков. Собственный калькулятор есть и у Центробанка — можно воспользоваться им.



Лучше честно сказать банку о трудностях, чем бояться и ждать коллекторов Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Отправляясь в банк, можно не озадачиваться долгим сбором нужных бумажек — как правило, достаточно паспорта и справки 2-НДФЛ, которую можно получить на работе или в налоговой. Вместо 2-НДФЛ можно предоставить справку по форме банка, но тогда условия кредита могут оказаться менее выгодными для вас.

Зачем это банку?

Как правило, собственные кредиты банки рефинансировать не спешат. Для них это становится сигналом, что финансовое положение клиента ухудшается, риск невозврата кредита увеличивается, приходится создавать повышенные резервы, а значит, выводить часть средств из оборота. Банкам это невыгодно.

— В 2018 году Банк России выпустил специальные рекомендации для банков, которые помогают четко разделить проблемные кредиты и кредиты, которые реструктуризируют в связи со снижением ключевой ставки. Однако выполнять их в обязательном порядке банки не обязаны, — объяснили в ЦБ.



Поэтому чаще за перекредитованием обращаются в другой банк, который вас встретит с распростертыми объятиями — вы новый клиент и теперь будете платить проценты по кредиту ему, а не кому-то другому.

— Банк сначала гасит кредит клиента в его прежнем банке досрочно, а дальше зарабатывает, получая проценты от нового клиента. К тому же новый лояльный клиент, возможно, будет приобретать и другие финансовые услуги своего нового банка, — объясняют эксперты Центробанка.

Но, конечно, банку нужно убедиться, что вы будете именно платить, а не пропадете с деньгами. Заемщика и его кредитную историю оценивают заново — именно поэтому рефинансироваться лучше, когда вы еще не накопили просроченных долгов.

Могут ли отказать?

Да, ведь банки не обязаны рефинансировать кредит, они предоставляют эту услугу по своему усмотрению, с учетом вашей кредитной истории. Кроме того, у многих банков есть ограничения по срокам и суммам. Например, нельзя заключить договор с одним банком, а на следующий день уже прийти рефинансироваться в другой.

