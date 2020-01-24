Бесстрашные русские — туристы из Новосибирска едут в Китай, несмотря на смертельный вирус

В Китае обычно и так ходят в масках, но теперь это советуют всем, в том числе туристам, которые летят в эту страну Фото: Мария Тищенко

Новый коронавирус, который ещё называют «китайской пневмонией», захватил внимание людей из разных стран. Он появился в Китае, в провинции Ухань — врачи установили возбудитель инфекции в начале января, но сейчас случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. Несколько человек умерли. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, отказываются ли новосибирцы от предстоящих поездок в Китай, чего они боятся и как планируют защищаться те, кто всё же полетит.

Не отказываются от поездок. Наоборот, ждут

В эту пятницу, 24 января, Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая — до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с новым коронавирусом. Но, как говорит исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко, новосибирцы массово не сдают путёвки в Китай из-за распространившегося там вируса, а даже, наоборот, ждут, когда им подтвердят бронирование.

— Ситуация по Китаю, конечно, у всех на устах. Провинция Ухань, которая является очагом заболевания, не является туристической зоной, в отличие от острова Хайнань. Массово не отказываются от путёвок новосибирцы, наоборот, бронируют — наши туристы особенно любят Санью. К тому же запрета нет. Если наше государство увидит опасность, то будут рекомендации Роспотребнадзора или запрет на вылет в Китай. Пока предпосылок мы не видим.

Начальные симптомы вируса — повышенная температура и кашель Фото: Мария Тищенко

Она добавляет, что в целом страны Юго-Восточной Азии — специфические, поэтому туристам всегда даются рекомендации о здоровье.

— В первую очередь необходимо защищаться от укуса насекомых, потому что они являются переносчиками многих заболеваний. Пить бутилированную воду, не покупать напитки со льдом, потому что непонятно, откуда вода может быть, тщательно мыть фрукты, — считает Светлана Фоменко.

«Может быть, пронесёт»

Новосибирец Даниил Беленко собирается в Гуанчжоу на профильную выставку в феврале. Он говорит, что новости его не беспокоят, но меры предосторожности на всякий случай соблюдать будет.

Павел Фёдоров любит путешествовать, но ещё не был в Китае. Он собирается соблюдать меры предосторожности. На фото он в Аризоне, США, в сентябре 2019 года Фото: Павел Фёдоров

Павел Фёдоров часто путешествует, но ещё не был в Китае. В марте он собирается в город Тяньцзинь:

— Я в принципе очень люблю весь мир и все страны, моя глобальная цель — посмотреть всё и получить как можно больше опыта от каждой страны. Да, я читаю новости, слежу за тем, что происходит в мире. Новость о том, что там гуляет вирус, меня, конечно, пугает. В Китае проживает такое количество людей, что, с одной стороны, целесообразно слушать новости, а с другой — может быть, пронесёт, так скажем.

Люди в метро Пекина Фото: Мария Тищенко

К тому же он следит в том числе за местными новостями Тяньцзинь. — Я думаю, что медицина должна работать должным образом, тем более в такой многочисленной стране, где проживают миллиарды людей. Но страх никуда не уходит: не хочется подцепить какую-то заразу, тем более за рубежом. Ещё возникает, конечно, вопрос, насколько эти новости имеют надобность такой широкой огласки? Потому что у нас была вспышка свиного гриппа — тоже сколько было шумихи, разной информации, но всё-таки живы-здоровы, — замечает Павел Фёдоров.

Сотрудники китайского кафе едят перед открытием заведения Фото: Мария Тищенко

— Как минимум я обычно везу с собой в поездки все свои российские медикаменты — антибиотики в первую очередь, противовирусные, защиту слизистых оболочек... В Китае часто ходят в масках, поэтому первые дни и особенно в местах большого скопления народа эта маска обязательно будет на мне — аэропорт, вокзал, торговый центр, — рассказывает Фёдоров.



Врачи рекомендуют стараться реже находиться в местах скопления народа, надевать маски Фото: Мария Тищенко

«Это внушает какой-то оптимизм»

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова объясняет, что коронавирусы — это большое семейство РНК-содержащих вирусов. Они по сути схожи с вирусами гриппа и с теми РНК-вирусами, которые передаются воздушно-капельным и реже контактно-бытовым путём.

Описано более 35 разновидностей, они делятся на две большие подгруппы. Впервые у человека коронавирус был выделен в 1965 году — у больного с признаками ринита, а раньше считалось, что он распространяется только среди животных. Теперь доказано, что он может передаваться от человека к человеку — воздушно-капельным путём, контактно-бытовым путём или через пищу, например, при употреблении морепродуктов. Поэтому меры профилактики такие же, как при любой респираторно-вирусной инфекции.

Продавщица фруктов в Пекине Фото: Мария Тищенко

— Учитывая сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в Китае, количество заболевших и единичные случаи в ряде стран, которые были в контакте, видимо, выезжали в Китай, — в Таиланде, Вьетнаме, Америке, на Филиппинах, скорее всего, инфекция малоконтагиозная. То есть индекс контагионзность (распространённости) на данном моменте ниже, чем у гриппа. Наверное, это оптимизм какой-то внушает, что не таким быстрым будет распространение и можно будет локализовать эту инфекцию, уменьшить количество заболевших. Но тем не менее мы всё равно стоим на пороге повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому меры предосторожности должны быть, — считает Лариса Позднякова.

Она подчёркивает, что у человека должна быть крепкая иммунная система — обязательно восьмичасовой сон (7–8 часов для взрослых, 10 — для детей), полноценное питание, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений три-четыре раза в день, влажная уборка. Нужно ограничить посещение массовых мероприятий.

Коронавирусы могут передаваться в том числе через пищу: были случаи заражения через морепродукты. На фото — блюдо в пекинском кафе Фото: Мария Тищенко

— Если у вас первые проявления болезни, вы должны носить средства индивидуальной защиты для того, чтобы не распространить эту инфекцию в окружающую популяцию, а если у вас уже какие-то проблемы со здоровьем, то вы обязательно должны обратиться к врачу за консультативной помощью. И нужно прислушаться к рекомендациям — ограничить выезд в Китайскую Народную Республику, учитывая ситуацию, — рекомендует Лариса Позднякова.



Главный инфекционист области считает, что вакцины сейчас разрабатываются достаточно быстро, но время тратится на проведение испытаний. По мнению Ларисы Поздняковой, возможно, этот процесс займёт три месяца или полгода.

Район Пекина, где сохранились хутуны — кварталы старого города, переулки и дворы Фото: Мария Тищенко