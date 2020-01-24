Чиновники озадачились кладбищем брошенных праворулек посреди Новосибирска

Автомобили несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской Фото: Ольга Бурлакова

Мэрия Новосибирска планирует решать проблему брошенных автомобилей, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской на участке от стадиона «Спартак» до Крылова. На прошлой неделе НГС сообщал, что эти автомобили мешают уборке снега и что кто-то разбил им стекла.

Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует Фото: Ольга Бурлакова

Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует, поскольку «парковочные карманы вдоль магистральных улиц предназначены для кратковременной постановки транспортных средств с целью посещения магазинов, офисов, социальных объектов и не предназначены для длительного круглосуточного хранения транспортных средств».



— Для решения вопроса длительной парковки в настоящее время администрацией Центрального округа планируется проведение осмотров с фотофиксацией для составления актов, которые будут направлены в МОТН и РАМТС ГИБДД № 6 , — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Так выглядит улица в центре Новосибирска. Еще немного — и машины под слоем снега будет не разглядеть Фото: Ольга Бурлакова

Сейчас в парковочных карманах на Каменской стоят десятки брошенных авто, в основном это японские праворульные модели. Всё это представляет собой убогое зрелище — грязные, ржавые, битые машины под большим слоем грязного снега в самом центре Новосибирска. Часть машин занесена снегом полностью — они превратились в огромные сугробы.

Этой зимой брошенные автомобили превратились в сплошной сугроб Фото: Ольга Бурлакова