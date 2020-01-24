Чиновники озадачились кладбищем брошенных праворулек посреди Новосибирска

Мэрия Новосибирска планирует решать проблему брошенных автомобилей, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской на участке от стадиона «Спартак» до Крылова. На прошлой неделе НГС сообщал, что эти автомобили мешают уборке снега и что кто-то разбил им стекла.
Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует, поскольку «парковочные карманы вдоль магистральных улиц предназначены для кратковременной постановки транспортных средств с целью посещения магазинов, офисов, социальных объектов и не предназначены для длительного круглосуточного хранения транспортных средств».
— Для решения вопроса длительной парковки в настоящее время администрацией Центрального округа планируется проведение осмотров с фотофиксацией для составления актов, которые будут направлены в МОТН и РАМТС ГИБДД
Сейчас в парковочных карманах на Каменской стоят десятки брошенных авто, в основном это японские праворульные модели. Всё это представляет собой убогое зрелище — грязные, ржавые, битые машины под большим слоем грязного снега в самом центре Новосибирска. Часть машин занесена снегом полностью — они превратились в огромные сугробы.
Впервые НГС рассказывал об этом кладбище автомобилей в июле 2017 года, но тогда власти Новосибирска расписались в бессилии, заявив, что «эти припаркованные машины стоят, не нарушая требований дорожных знаков, не нарушая правил дорожного движения».