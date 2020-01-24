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Чиновники озадачились кладбищем брошенных праворулек посреди Новосибирска

На обочинах Каменской уже несколько лет гниют больше десятка бесхозных автомобилей

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Автомобили несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской&nbsp;

Автомобили несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской 

Мэрия Новосибирска планирует решать проблему брошенных автомобилей, которые уже несколько лет стоят в парковочных карманах на улице Каменской на участке от стадиона «Спартак» до Крылова. На прошлой неделе НГС сообщал, что эти автомобили мешают уборке снега и что кто-то разбил им стекла

Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует

Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует

Власти признают, что проблема с бесхозными авто существует, поскольку «парковочные карманы вдоль магистральных улиц предназначены для кратковременной постановки транспортных средств с целью посещения магазинов, офисов, социальных объектов и не предназначены для длительного круглосуточного хранения транспортных средств».

— Для решения вопроса длительной парковки в настоящее время администрацией Центрального округа планируется проведение осмотров с фотофиксацией для составления актов, которые будут направлены в МОТН и РАМТС ГИБДД № 6, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 

Так выглядит улица в центре Новосибирска. Еще немного — и машины под слоем снега будет не разглядеть

Так выглядит улица в центре Новосибирска. Еще немного — и машины под слоем снега будет не разглядеть

Сейчас в парковочных карманах на Каменской стоят десятки брошенных авто, в основном это японские праворульные модели. Всё это представляет собой убогое зрелище — грязные, ржавые, битые машины под большим слоем грязного снега в самом центре Новосибирска. Часть машин занесена снегом полностью — они превратились в огромные сугробы. 

Этой зимой брошенные автомобили превратились в сплошной сугроб

Этой зимой брошенные автомобили превратились в сплошной сугроб

Впервые НГС рассказывал об этом кладбище автомобилей в июле 2017 года, но тогда власти Новосибирска расписались в бессилии, заявив, что «эти припаркованные машины стоят, не нарушая требований дорожных знаков, не нарушая правил дорожного движения».

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Кладбище автомобилейКаменская
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КОММЕНТАРИИ (29)

24 янв 2020 в 12:13

во дворах тоже подснежников много. оставляют машину и не пользуются, тем кто пользуется не хватает парковочных мест. это в новых районах парковки большие. в центре вообще не где ставить машину. из за брошенок и снег не убрать ни машину оставить

24 янв 2020 в 12:12

Пройти гаишнику мимо машин, на всех машинах номера, пробить по базам, узнать хозяина, это дело 5 минут. Среди них огромное число угнанных, хозяин ищет, а она тут стоит. И полиции спасибо, и людям хорошо. Если не в угоне, дальше другие инстанции на розыск собственника. Просто никто ничего не хочет делать. А у ТЦ Москва реально кладбище, как будто городской отстойник сделали, а весной на разбор.

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24 янв 2020 в 12:08

Убрать и вывезти на утилизацию этот хлам, счет выставить владельцу, помнится кто-то выяснял чьи это машины - оказалось это все машины одного подставщика, который на кольцах людей подлавливает и бьет, странно что они ещё не сгорели если честно.