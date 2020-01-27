«До конца года на улицы вернутся 1000–1100 собак»: интервью с зоозащитницей, вставшей у руля службы отлова животных

Светлана Слесарёва несколько лет работала в зоозащитных организациях Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский центр по проблемам домашних животных возглавила зоозащитница Светлана Слесарёва. Руководство сменили из-за многочисленных жалоб зоозащитников по поводу жестокого обращения с животными. Кроме того, депутаты мотивировали своё решение тем, что контрольно-счётная палата выявила серьёзные нарушения в работе центра, руководителем которого на тот момент был Андрей Каркавин. Светлана Слесарёва приступила к своим обязанностям в декабре. Она рассказала НГС о планах работы центра, новых правилах отлова и содержания собак, а также объяснила, почему животных нужно возвращать на место их обитания.



Светлане Слесарёвой 49 лет, имеет высшее образование, более 15 лет работала на рынке полиграфии. С 2005 года работала волонтёром в зоозащитных организациях, в том числе в городском приюте, в группе «Права животных», в фонде «Варежка». — В чём основные проблемы Центра по проблемам домашних животных, которые перешли вам в наследство от предыдущего руководителя?

— О многих проблемах уже было сказано, написано достаточно много, поэтому я бы не хотела на них заострять внимание. Про прошлое не будем, мы смотрим в будущее. Просто есть определенные цели, определенные задачи, которые будем решать.

Сейчас в центре содержатся 160 собак Фото: Александр Ощепков / НГС

— Какие это цели и задачи?

— Развитие центра будет проходить по нескольким направлениям. Прежде всего — расширение информационного пространства. Мы не должны быть для горожан каким-то сверхсекретным объектом. Люди должны прекрасно понимать, чем мы занимаемся, как работаем.

Более того, необходимо живое общение, чтобы они давали какие-то рекомендации со стороны. Горожане платят в бюджет свои деньги, и они вправе знать, каким образом они расходуются.



Мы должны ответить, что с тем или иным животным было сделано и когда. Пока у нас работает только страничка «ВКонтакте», которую мы начали наполнять. Изменили сам формат, каждую неделю будет отчёт о том, сколько выловлено собак, сколько собак находятся в центре.

Кроме того, на страничке будет появляться информация по изменениям в законодательстве — горожане знают о том, что у собственников животных есть определенные права, но нужно знать, что есть также и обязательства.

После отлова собак стерилизуют, ставят все прививки Фото: Александр Ощепков / НГС

— Например, какие?

— В статьях 9 и 13 ФЗ-498 (о жестоком обращении с животными) сформулированы основные требования к их содержанию, а также обязанности и ответственность владельцев. Когда мы получаем права на вождение автомобиля, мы должны соблюдать правила дорожного движения. Мы понимаем, что за нарушение этих правил мы несём ответственность. Здесь практически то же самое. Прежде всего нельзя, чтобы собака была на самовыгуле. У нас достаточно много таких животных, особенно это касается частного сектора. С этим явлением нужно бороться. Мы планируем начать сотрудничество с УК, ТСЖ, администрациями районов, чтобы информация об обязанностях владельцев животных, о последствиях самовыгула доносилась до граждан.



Далее — обязательно оказание ветеринарной помощи своему питомцу.

Также прописаны достаточно жёсткие требования к тому, как собака должна перемещаться, сопровождаться по городу — это короткий поводок, если в лифте, на лестничной площадке, подъезде. Собака должна быть под присмотром, она не должна создавать помех движению горожан и автомобилей. Вы можете её отпустить только на огороженной территории — либо это площадка для собак, либо собственный участок.

По поводу стерилизации в законе указано, что хозяин должен принимать меры для недопущения появления нежелательного потомства, а также то, что собственник собаки несёт ответственность.

После обработок, стерилизации и вакцинации собак теперь будут возвращать туда, где их отловили Фото: Александр Ощепков / НГС

— Как заставить людей соблюдать закон?

— К сожалению, менталитет нашего человека так устроен, что сознание меняется очень медленно. И понимание того, что мы тоже должны что-то делать, чтобы что-то изменилось, приходит не ко всем. Казалось бы, что сложного — убрать за своей собакой. Хорошо, что многие сейчас начинают это делать по примеру друзей, знакомых и так далее. Сознательность растет, но, к сожалению, растет весьма низкими темпами.



— Какие ещё проблемы вы уже начали решать?

— Мы стараемся улучшить условия содержания животных. Закупили 30 утепленных будок — завезли их перед Новым годом. Это немаловажно, так как большинство животных содержатся на улице, их нужно обеспечить нормальным, относительно благоустроенным жильем.

Усилили контроль за санитарно-ветеринарной обработкой помещений в карантинном блоке на Гусинобродском шоссе — там содержатся «старички», гладкошёрстные, а также животные после операции. Это небольшое закрытое помещение, которое требует очень тщательной обработки от различных вирусов, бактерий. Мы заменили препараты, которыми производится эта обработка. Если раньше использовались хлорсодержащие препараты, что травмировало слизистую собаки, так как она у них очень чувствительная, то сейчас используются именно ветеринарные препараты, поэтому мы можем применять раствор с большей концентрацией, и он может дольше находиться на стенах, соответственно, лучше работать, при этом носоглотка животного не травмируется.



Закуплены препараты, которые позволяют обрабатывать небольшие раны, ссадины. Антибиотики, которые необходимы иногда животным, которые простыли или у них есть какое-то инфекционное заболевание.

Сейчас готовим комнату для содержания кошек. Раньше они находились в одном помещении с собаками, что подвергало их дополнительному стрессу. Сейчас это будет небольшое отдельное помещение.

В центре останутся старые собаки и щенки, а также агрессивные животные Фото: Александр Ощепков / НГС

— Сколько животных сейчас в центре?

— Сейчас 160. 122 у нас здесь, на пункте временного содержания на Иванова, 49. А остальные — в карантинном отделении на улице Профилактической.

— Что изменится с 1 января в законах, касающихся бездомных животных?

— Мы живем в правовом государстве, и мы обязаны соблюдать законы. С 1 января вступили в действие остальные положения 498 закона, которые предполагают только возвратный метод изъятия. По такому принципу работает с 2005 года Санкт-Петербург, и с 2014 года — Нижний Новгород. Это два наших региона, которые являются пионерами именно в этом, они доказали эффективность данного метода. В последнем письме, которое я получала из управления ветеринарии Санкт-Петербурга в ноябре, они подтвердили, что достигнуты хорошие результаты.

Собаки с немотивированной агрессией будут пристраиваться Фото: Александр Ощепков / НГС

— Что такое «возвратный метод изъятия»?

— Начнем с того, что большинство собак по большому счёту не проявляют так называемой немотивированной агрессии. Есть несколько причин, по которым собака может проявлять агрессию: защита потомства, защита своей сырьевой базы, охрана хозяина или территории. Есть также момент, когда идёт период так называемых «собачьих свадеб» — гормоны бушуют, собака может вести себя неадекватно.

Как теперь будем действовать: животное изымается, помещается на карантин на 10 дней, первым делом собаку, кошку осматривает ветеринар, заводится карточка, данные размещаются в Интернете, затем животное обрабатывают от экто- и эндопаразитов, ставится прививка от бешенства (эти данные также дополнительно вносятся в карточку). Дальше идет процедура овариогистерэктомии (проще — кастрация). После этого ещё 10 дней собака наблюдается. Если она не проявляет каких-то признаков агрессии к человеку, то её выпускают на прежнее место обитания. Под табу попадают территории школьных, дошкольных учреждений и объекты здравоохранения.



Собакам сделают теплые будки, так как они живут на улице Фото: Александр Ощепков / НГС

— Какой был опыт у Санкт-Петербурга по возврату животных?

— Они добились хороших результатов. За три-четыре года реально стабилизировать популяцию при проведении плановых операций по стерилизации, то есть по недопущению производства. Самое главное — устранить именно причину. А причиной является перепроизводство собак и кошек.

Сейчас до населения нужно донести информацию о пользе стерилизации. Это связано не только с тем, что собака не будет приносить никому не нужных щенков, кошки — никому не нужных котят, которых либо топят, либо подбрасывают в подъезды. Это также благотворно сказывается на физиологическом здоровье как кошек, так и собак — то есть снижается вероятность воспалений, заболеваний раком, например, таких как пиометра, опухоль молочных желез.

Через 5–7 лет после естественной смерти животных начинается небольшая, но уже убыль собак. Раньше в Новосибирске изымалось и соответственно утилизировалось порядка 3000 собак в год. Сейчас, предположим, мы забрали 700 сук, простерилизовали их и вернули. Это значит, что в этом году минимум не родится 3,5 тысячи щенков. То есть, по сути, мы предотвратили увеличение численности безнадзорных животных на это количество. И далее от этой собаки также не будет новых щенков.

Раньше в Новосибирске отлавливали и утилизировали 3000 собак в год Фото: Александр Ощепков / НГС

— Остается ли всё-таки риск, что выпущенная собака нападет на человека?

— Исключать этого нельзя, потому что предусмотреть все ситуации невозможно. Наша задача — минимизировать эти риски. Поведение собак будет отслеживаться непосредственно сотрудниками Центра.

Здесь опять же к вопросу о самовыгуле. Почему мы считаем, что самовыгул нужно предупреждать и работать с хозяевами — потому что именно хозяйские собаки могут представлять гораздо большую опасность. Они знают человека, они с ним знакомы, они с ним выросли, они его не боятся, тем более у них нет сохранных качеств — тех самых, о которых мы говорили выше. Настоящие бездомные собаки человека не знают и боятся его.

— Куда будут возвращать животных?

— Собак будут возвращать на то место, где их отловили. Собаки — это всё-таки территориальные животные, они привыкают к определённому месту. У нас спрашивают: «Куда будете отпускать?», «Что они там будут есть?» Есть такое понятие как ёмкость среды: собака никогда не будет жить там, где она не сможет найти себе пропитание. То есть она жила где-то год-два-три, находила себе пропитание — кто-то её подкармливал, может, какое-то кафе рядом. Соответственно, эта территория — её сырьевая база; она остаётся. Если люди не хотят, чтобы стаи бездомных животных находились рядом с их домом, собак не нужно подкармливать. Если у животных не останется сырьевой базы, они просто уйдут. Если мы заберём 3–4 собак, которые там жили, через пару-тройку месяцев туда придут другие 3–4 собаки. Если выпускаем тех же собак, они не пустят туда чужаков. К тому же будут стерильны и привиты. И самое главное — не будут размножаться, пойдёт уже так называемое искусственное состаривание стай.

Методы отлова собак будут теми же, что у волонтёров: собак будут ловить с помощью клеток-ловушек, которые не травмируют животных Фото: Александр Ощепков / НГС

— Стая собак, даже если они будут безобидными, пугает людей.

— Зачастую бывает так, что стая неадекватных 6–8 голов носится, когда пробегает какая-то дама собачья, и за ней — целый хвост. Собачьи свадьбы — это всегда очень тяжёлая пора, это действительно может пугать.

Вот мы как раз и стремимся этого избежать. То есть не будет течной суки — не будет этой толпы кобелей, которые будут за неё драться. Планируем выявление таких мест с наибольшим количеством обращений, и по каждому будем выезжать на место и разбираться. Работа уже началась. То есть наша задача не в том, чтобы приехать и отловить одну-две собаки. Мы должны чётко понимать, сколько их, где они обитают, где они дислоцируются. — Каких собак вы не будете выпускать в среду обитания?

— Не могут быть выпущены щенки — это понятно. Дальше — пожилые собаки, это тоже понятно, так как это животное, которое требует ухода. Также собаки с проявлением признаков агрессии. То есть, если у нас по каким-то причинам оказался кавказец, азиат, то есть какая-то крупная собака — разумеется, ей будем искать именно дом. Выпускать такую собаку на улицы города, я считаю, однозначно не стоит. Будет работа по пиару животных. Фотографии будут также периодически меняться, потому что хорошие фотографии — это 50% успеха. Одно дело — когда видишь запуганное животное, которое только-только отловили, и как оно преображается спустя пару месяцев пребывания в нормальной комфортной среде.

В этом году закупили новые будки для животных Фото: Александр Ощепков / НГС

— Сколько собак планируется вернуть на улицу в ближайшее время?

— До конца года порядка 1000–1100 собак.

— Как изменятся способы отлова собак?

— Сейчас используется накидная сеть. Мы заказали клетки-ловушки. Это полный аналог клеток-ловушек, которыми пользуются волонтёры. Их использование позволит увеличить эффективность изъятия. Потому что не все собаки могут быть настолько добродушными, чтобы к ним можно было подойти на расстояние вытянутой руки и накинуть сеть. Зачастую собак приходится загонять в какой-то небольшой уголочек, либо второй вариант — как раз использовать ловушки. Ловушка — это закрытый короб-решётка.

— Как раньше отлавливали собак?

— Я не готова комментировать. Всё, что было в прошлом, пусть остается в прошлом.

— В каких случаях всё-таки будут усыплять собак?

— Эвтаназия запрещена с 2019 года. Подвергать безболезненному усыплению мы можем только собак, у которых травма, несовместимая с жизнью, у которых диагностированы какие-то заболевания, допустим, какие-то раковые метастазы, либо действительно бывают очень пожилые собаки, которым нельзя помочь. Только в этих случаях. Во всех других эвтаназия недопустима. То есть только для облегчения страданий животного и только после заключения ветеринара и, соответственно, получения определенных документов.

— Как горожане смогут участвовать в работе Центра по проблемам домашних животных?

— Есть планы по созданию общественного совета. Сейчас ведётся проработка положения, регламента, основных задач и функций (это прописано, в частности, в 20 статье 498 закона) и создание общественного совета при МКУ — будет необходимо. Кроме того, этот пункт был одним из пожеланий, рекомендаций со стороны департамента и заместителя мэра, когда утверждалось моё назначение.

К весне в Новосибирске появится общественный совет, который сможет следить за работой Центра и давать рекомендации Фото: Александр Ощепков / НГС

— Кто будет входить в общественный совет?

— Это могут быть депутаты, могут быть и общественники. Могут быть волонтеры, могут быть люди, которые просто заинтересованы в том, чтобы этот центр существовал, развивался именно в том формате, в котором необходимо. По закону мы не имеем права запретить доступ представителям общественного совета к тому или другому пункту. Для них они будут открыты, они могут в любой момент прийти, проверить, сказать, что там не нравится, и предложить варианты по улучшению работы. Совет скорее всего будет сформирован ближе к апрелю-маю, когда пройдут все согласования. Войти в состав этого совета может практически любой, но приблизительный состав уже намечен.

В ближайшее время в центре появится отдельное помещение для содержания кошек Фото: Александр Ощепков / НГС