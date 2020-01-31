«Люблю пышек»: журналистка НГС зарегистрировалась на сайте знакомств для полных, чтобы найти любовь

А вы бы рискнули зарегистрироваться на сайте знакомств для пышек? Фото: иллюстрация Полины Авдошиной

Рука каждый раз дрожит, когда ты загружаешь своё фото, снятое сверху, чтобы смотреться худее, на сайт знакомств, а потом с замиранием сердца ждешь, когда же, наконец, образуется пара. Некоторые женщины думают, что знакомятся только со стройными, — между тем это совсем не так. Существует несколько ресурсов специально для общения с девушками plus size. Редакция НГС ради эксперимента завела на одном из них анкету и выяснила, как знакомятся на таких платформах и кого там можно найти.

На первый взгляд, сайт Пышка-знакомства.рф ничем не отличается от стандартных сайтов знакомств. Разве что огромными буквами напоминает, что тонкая талия — это точно не про вас: «Лучший поиск отношений для полных людей — пышка знакомства без регистрации».



Мы заполняем анкету и тут же получаем несколько сообщений: «Привет!», «Давай знакомиться!», «НАСТОЯЩАЯ КРАСОТКА.ВЫГЛЯДИШЬ ПРОСТО СУПЕР», «Богиня, блин».



А еще парни там считают, что полные девушки добрее и веселее, чем худые Фото: иллюстрация Полины Авдошиной

Мужчины ничем не отличаются от сидящих на других площадках для знакомств, разве что возраст 25+ (ребята помладше выбирают мобильные приложения типа Tinder, Badoo и прочие). Женщины активно ищут свою судьбу и рассказывают о себе самое сокровенное: знак зодиака, знак восточного гороскопа или, например, что любят печь и кататься на велосипеде. Описание разбавляют лучшими фото — на даче, на фоне водоема, портретное фото со слегка приспущенным с плеча платьем (чтобы было видно формы).

Кто-то сразу напрямую спрашивает, что ему интересно Фото: скриншот с сайта пышка-знакомства.рф

Администраторы сайта между тем внушают оптимизм: «Женщины ищут здесь мужчин и могут быть при этом самими собой — ведь вас, милые дамы, здесь будут любить такими, какие вы есть». Смотрим дальше: среди женщин попадаются анкеты преимущественно 40+, и тут не встретишь ни силиконовой груди, ни накачанных губ, ни наращенных волос — все свое, и килограммы тоже. Не под копирку.

Елена, 57 лет пишет: «Хочется повстречать вторую половинку, если это возможно в таком возрасте... Только серьезные отношения». Татьяне 49 лет, она без стеснения сообщает, что ее вес 78 кг и она ищет мужчину возрастом от 40 до 80 лет, а Оксана, 49 лет, предупреждает: «Подумай, прежде чем написать мне».

Наталье 43 года — на фото мы видим яркую блондинку в довольно коротком платье. Наталья загрузила сразу 28 фотографий, она ищет «Настоящего Мужчину, надёжного и верного», а еще добавляет, что она свободна и независима.



Девушки плюс сайз всегда найдут своего поклонника Фото: скриншот с сайта пышка-знакомства.рф

Мы ожидали увидеть в настройках поиска вес, размер, объём груди, но увы — нет. Стандартный поиск: я женщина, ищу мужчину, такой-то возраст, с фото и указанием города. Отдельной категорией на сайте присутствуют новички, которые робко ставят лайк, а есть и бывалые пользователи с vip-статусом и полным кошельком монет — их можно потратить на подключение доп. услуг, которые усилят вероятность быть замеченным.

Вместо долгих переписок сразу просят фото — логично, вдруг и общаться не придется Фото: скриншот с сайта пышка-знакомства.рф

Сообщения продолжают приходить: кто-то сообщает, что любит пошалить, кто-то умоляет о фото, кто-то напрямую пишет цель своего визита, объясняя это тем, что в сексуальном плане полные девушки гораздо интереснее.



Но все же пользователи сайта действительно хотят общения — поток сообщений большой, возможно, так происходит, пока ты новичок. Однако, познакомиться здесь — простое дело, не нужно ждать, когда образуется пара, и нервно теребить подол юбки — а вдруг меня никто не лайкнет, как на «Тиндере».

На сайте уже сидят мужчины, которые готовы познакомиться с женщинами с формами. Для них это не будет сюрпризом Фото: иллюстрация Полины Авдошиной

Мы попросили руководителя танцевального проекта «Формат» для девушек plus size Татьяну Малгину прокомментировать идею разделения женщин на худых и полных, чтобы найти себе пару на сайте знакомств: — Не считаю необходимым выделять для поиска пары отдельно полных женщин. Чем они отличаются от худых при знакомстве? Так можно создавать сайты для высоких и низких, для женщин с веснушками, для женщин с 41-м или 35-м размером ноги, для прекрасных курносых или для женщин с греческим профилем.



Есть идея, что полные — люди второго сорта, поэтому кто на них посмотрит, кто захочет создать с ними семью?

— Есть статистика, которая показывает, что не выбирают в пару или расстаются с одинаковым удовольствием и с худыми, и с полными. В Instagram есть хештег #мнетожеизменяли, придуманный блогером Викторией Дмитриевой, которая далека от так называемых стандартов красоты, реализована в работе и очень счастлива в браке. Пройдите по хештегу — и увидите, сколько там красивых, стройных, обаятельных женщин, которым изменили, и стройность не выступила гарантом долгих и счастливых отношений. В нашем танцевальном проекте «Формат» нет невостребованных и одиноких, в этом сезоне участвуют 10 девушек, все замужем и счастливы в браке. Поэтому у меня нет отдельных советов, как себя вести, что говорить, что учитывать на свидании именно полным девушкам. К сайтам знакомств я отношусь хорошо, как и к свиданиям вслепую, и специально организованным вечерам знакомств, к возможностям познакомиться на выставках, в театре, в путешествии, на концерте или на прогулке.