Китайцы сделали дешёвый кроссовер с салоном на голову выше, чем у «Рено Дастер»

Chery Tiggo 4 Фото: Ольга Бурлакова

Такое ощущение, что китайцы начали развиваться и превращать свои автомобили в приличные изделия не по дням, а по часам. Самые последние модели ни внешне, ни по салону не отстают от признанных брендов — дизайн на уровне, сборка вполне себе, жуткие запахи исчезли и даже русификация перестала быть смешной. Всё это можно сказать о новом кроссовере Chery Tiggo 4, но обольщаться, впрочем, не стоит — да, обёртку китайцы делать научились, а вот с внутренностями еще есть проблемы. Подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.



Новый Chery Tiggo 4 — это сегмент компактных кроссоверов Фото: Ольга Бурлакова

Новый Chery Tiggo 4 (предоставлен официальным дилером «Луна авто») — это сегмент компактных кроссоверов, где обитают, например, Renault Kaptur или Nissan Qashqai. С последним у «китайца» размеры практически идентичные: 4318 мм длины, 1831 мм ширины, 1662 мм высоты.



Автомобильчик вышел симпатичным Фото: Ольга Бурлакова

Автомобильчик вышел симпатичным — в его облике всё пропорционально и нет пугающих несуразностей. Узкие фары соединены хромированной перемычкой, проходящей через радиаторную решетку, и лишены ходовых огней — они перенесены на мощный бампер.

Особенно свежо смотрится оформление задней части Фото: Ольга Бурлакова

Особенно свежо смотрится оформление задней части, где хромированная плашка наползает на фонари, имеющие форму клешней.



Попадаешь внутрь и даже удивляешься нормальному запаху Фото: Ольга Бурлакова

Попадаешь внутрь и даже удивляешься нормальному запаху новой машины без традиционных китайских ядовитых ноток. Удивляешься и аккуратности сборки, и качеству материалов.



Пластики здесь использованы самые разные Фото: Ольга Бурлакова

Пластики здесь использованы самые разные — они отличаются по фактуре и жесткости, но все имеют приличный вид. Передняя панель мягкая, с имитацией прострочки…



Подоконники на дверях жесткие Фото: Ольга Бурлакова

… подоконники на дверях жесткие, но зона обычного положения руки отделана кожзамом.



Обод рулевого колеса с приливами Фото: Ольга Бурлакова

Обод рулевого колеса с приливами и быстрым равномерным обогревом, на левой спице — управление круиз-контролем, на правой — мультимедийной системой и голосовым помощником.



Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой, есть даже электропривод и электрорегулировка поясничного подпора.



Большие и яркие дисплеи Фото: Ольга Бурлакова

Особо стоит отметить большие и яркие дисплеи мультимедийной системы и приборной панели.



Экран мультимедийки работает почти без пауз Фото: Ольга Бурлакова

Экран мультимедийки работает почти без пауз, позволяет менять фон, а шрифты и дизайн меню на нем выглядят современно и не раздражают.



Вид приборной панели тоже можно настроить Фото: Ольга Бурлакова

Вид приборной панели тоже можно настроить, выбирая разные цвета оформления. Вертикальные шкалы тахометра и спидометра, конечно, не очень информативны, но в целом дисплей вмещает много данных и достаточно удобен для использования. И ни одной ошибки в русифицированных меню.



Задние места снабжены подогревом Фото: Ольга Бурлакова

Задние места снабжены подогревом, простора здесь хватает — над головой помещается кулак, ступни легко проходят под передние сиденья. Разве что колени могут быть впритык.



Багажник невелик, 340 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник невелик, 340 литров, — всё же это короткий компактный паркетник. Лампочка да полочка — вот и всё, что тут имеется. Электропривод багажной двери такому классу не положен.



Под капотом здесь 2-литровый атмосферник Фото: Ольга Бурлакова

С агрегатами, управляемостью и ходовыми качествами у переднеприводного Chery Tiggo 4 не все так гладко, как с внешностью и интерьером. Под капотом здесь 2-литровый атмосферник, который — внимание — выдает всего 122 силы и 180 Н·м крутящего момента. Впрочем, есть в моторной гамме и 1,5-литровый турбо — у него уже 147 «лошадей».

2-литровый двигатель работает с вариатором Фото: Ольга Бурлакова

Если турбомотор агрегатирован с роботизированной коробкой передач, то наш 2-литровый двигатель работает с вариатором. Связка получилась так себе, но, возможно, дело в настройках педали газа. Первые легкие покачивания акселератором еще на стоянке вызывают удивление — мотор реагирует подъемом оборотов, но с паузой примерно в секунду.



Вы давите на педаль, но машина не едет Фото: Ольга Бурлакова

Дальше, на ходу происходит примерно следующее: вы давите на педаль, но машина не едет, затем проходит время и обороты вдруг резко выстреливают. В режиме «Спорт» эта пауза несколько нивелируется и управление динамикой становится более-менее адекватным.



Работа вариатора в процессе разгона особых вопросов не вызывает Фото: Ольга Бурлакова

Работа вариатора в процессе разгона особых вопросов не вызывает — ускорение равномерное, без рывков, коробка последовательно перебирает виртуальные передачи. Но вот переключаться «вниз» при резком сбросе газа вариатор не торопится — по же этой причине на Tiggo совершенно не удается заныривать в повороты под сброс газа.



Довольно упругий руль на деле не демонстрирует прозрачной обратной связи Фото: Ольга Бурлакова

Довольно упругий руль на деле не демонстрирует прозрачной обратной связи, а его тяжесть на скорости оборачивается вязким качанием пустой баранки. С реактивным действием тоже проблема — руль упорно не желает возвращаться в нулевое положение, приходится докручивать.



Подвеска Tiggo хорошо сбита и даже жестка Фото: Ольга Бурлакова

Подвеска Tiggo хорошо сбита и даже жестка — благодаря ей кроссовер не рыскает по дороге и мало кренится, но плавность хода принесена здесь в жертву. Нет, какой-то уровень комфорта автомобиль предоставляет, но будьте готовы к высокой чувствительности подвески к мелкому рельефу дороги, толчкам и ударам на ямах и стыках.



Базовый Tiggo на механике стоит 899 900 рублей Фото: Ольга Бурлакова