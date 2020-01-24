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Авто Тест-драйв

Китайцы сделали дешёвый кроссовер с салоном на голову выше, чем у «Рено Дастер»

Тест-драйв китайского кроссовера Chery Tiggo 4 — интересный салон, но проблемы с динамикой

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Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4

Такое ощущение, что китайцы начали развиваться и превращать свои автомобили в приличные изделия не по дням, а по часам. Самые последние модели ни внешне, ни по салону не отстают от признанных брендов — дизайн на уровне, сборка вполне себе, жуткие запахи исчезли и даже русификация перестала быть смешной. Всё это можно сказать о новом кроссовере Chery Tiggo 4, но обольщаться, впрочем, не стоит — да, обёртку китайцы делать научились, а вот с внутренностями еще есть проблемы. Подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.

Новый Chery Tiggo 4 — это сегмент компактных кроссоверов

Новый Chery Tiggo 4 — это сегмент компактных кроссоверов

Новый Chery Tiggo 4 (предоставлен официальным дилером «Луна авто») — это сегмент компактных кроссоверов, где обитают, например, Renault Kaptur или Nissan Qashqai. С последним у «китайца» размеры практически идентичные: 4318 мм длины, 1831 мм ширины, 1662 мм высоты.

Автомобильчик вышел симпатичным

Автомобильчик вышел симпатичным

Автомобильчик вышел симпатичным — в его облике всё пропорционально и нет пугающих несуразностей. Узкие фары соединены хромированной перемычкой, проходящей через радиаторную решетку, и лишены ходовых огней — они перенесены на мощный бампер.

Особенно свежо смотрится оформление задней части

Особенно свежо смотрится оформление задней части

Особенно свежо смотрится оформление задней части, где хромированная плашка наползает на фонари, имеющие форму клешней.

Попадаешь внутрь и даже удивляешься нормальному запаху

Попадаешь внутрь и даже удивляешься нормальному запаху

Попадаешь внутрь и даже удивляешься нормальному запаху новой машины без традиционных китайских ядовитых ноток. Удивляешься и аккуратности сборки, и качеству материалов.

Пластики здесь использованы самые разные

Пластики здесь использованы самые разные

Пластики здесь использованы самые разные — они отличаются по фактуре и жесткости, но все имеют приличный вид. Передняя панель мягкая, с имитацией прострочки…

Подоконники на дверях жесткие

Подоконники на дверях жесткие

… подоконники на дверях жесткие, но зона обычного положения руки отделана кожзамом.

Обод рулевого колеса с приливами

Обод рулевого колеса с приливами

Обод рулевого колеса с приливами и быстрым равномерным обогревом, на левой спице — управление круиз-контролем, на правой — мультимедийной системой и голосовым помощником.

Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой

Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой

Кожаные кресла с хорошей боковой поддержкой, есть даже электропривод и электрорегулировка поясничного подпора.

Большие и яркие дисплеи

Большие и яркие дисплеи

Особо стоит отметить большие и яркие дисплеи мультимедийной системы и приборной панели.

Экран мультимедийки работает почти без пауз

Экран мультимедийки работает почти без пауз

Экран мультимедийки работает почти без пауз, позволяет менять фон, а шрифты и дизайн меню на нем выглядят современно и не раздражают.

Вид приборной панели тоже можно настроить

Вид приборной панели тоже можно настроить

Вид приборной панели тоже можно настроить, выбирая разные цвета оформления. Вертикальные шкалы тахометра и спидометра, конечно, не очень информативны, но в целом дисплей вмещает много данных и достаточно удобен для использования. И ни одной ошибки в русифицированных меню.

Задние места снабжены подогревом

Задние места снабжены подогревом

Задние места снабжены подогревом, простора здесь хватает — над головой помещается кулак, ступни легко проходят под передние сиденья. Разве что колени могут быть впритык.

Багажник невелик, 340 литров

Багажник невелик, 340 литров

Багажник невелик, 340 литров, — всё же это короткий компактный паркетник. Лампочка да полочка — вот и всё, что тут имеется. Электропривод багажной двери такому классу не положен.

Под капотом здесь 2-литровый атмосферник

Под капотом здесь 2-литровый атмосферник

С агрегатами, управляемостью и ходовыми качествами у переднеприводного Chery Tiggo 4 не все так гладко, как с внешностью и интерьером. Под капотом здесь 2-литровый атмосферник, который — внимание — выдает всего 122 силы и 180 Н·м крутящего момента. Впрочем, есть в моторной гамме и 1,5-литровый турбо — у него уже 147 «лошадей».

2-литровый двигатель работает с вариатором

2-литровый двигатель работает с вариатором

Если турбомотор агрегатирован с роботизированной коробкой передач, то наш 2-литровый двигатель работает с вариатором. Связка получилась так себе, но, возможно, дело в настройках педали газа. Первые легкие покачивания акселератором еще на стоянке вызывают удивление — мотор реагирует подъемом оборотов, но с паузой примерно в секунду.

Вы давите на педаль, но машина не едет

Вы давите на педаль, но машина не едет

Дальше, на ходу происходит примерно следующее: вы давите на педаль, но машина не едет, затем проходит время и обороты вдруг резко выстреливают. В режиме «Спорт» эта пауза несколько нивелируется и управление динамикой становится более-менее адекватным.

Работа вариатора в процессе разгона особых вопросов не вызывает

Работа вариатора в процессе разгона особых вопросов не вызывает

Работа вариатора в процессе разгона особых вопросов не вызывает — ускорение равномерное, без рывков, коробка последовательно перебирает виртуальные передачи. Но вот переключаться «вниз» при резком сбросе газа вариатор не торопится — по же этой причине на Tiggo совершенно не удается заныривать в повороты под сброс газа.

Довольно упругий руль на деле не демонстрирует прозрачной обратной связи

Довольно упругий руль на деле не демонстрирует прозрачной обратной связи

Довольно упругий руль на деле не демонстрирует прозрачной обратной связи, а его тяжесть на скорости оборачивается вязким качанием пустой баранки. С реактивным действием тоже проблема — руль упорно не желает возвращаться в нулевое положение, приходится докручивать.

Подвеска Tiggo хорошо сбита и даже жестка

Подвеска Tiggo хорошо сбита и даже жестка

Подвеска Tiggo хорошо сбита и даже жестка — благодаря ей кроссовер не рыскает по дороге и мало кренится, но плавность хода принесена здесь в жертву. Нет, какой-то уровень комфорта автомобиль предоставляет, но будьте готовы к высокой чувствительности подвески к мелкому рельефу дороги, толчкам и ударам на ямах и стыках.

Базовый Tiggo на механике стоит <nobr class="_">899 900</nobr> рублей

Базовый Tiggo на механике стоит 899 900 рублей

Цены на Tiggo кончаются там, где только начинается стоимость большинства некитайских кроссоверов. Например, наша топовая версия с двумя литрами и вариатором оценивается в 1 099 900 рублей. Базовый Tiggo на механике стоит 899 900 рублей, а топовый вариант с турбомотором тянет на 1 189 900 рублей. По цене с «китайцем» может конкурировать разве что Renault Duster, который стоит от 699 000 до 1 152 990 рублей. У «Дастера» свои плюсы в виде более мощного атмосферника или полного привода, но по салону этот «румыно-француз» точно проигрывает «китайцу».

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Chery Tiggo 4новые автоТест-драйв
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КОММЕНТАРИИ (11)

Житель центра
24 янв 2020 в 08:38

Китайские машины не "дешёвые" - они просто ЧУТЬ ближе в цене к их реальной стоимости, какой она должна быть вот и всё. Не секрет, что автоконцерны закладывают огромную маржу, в сотни 100% на дешевые, никчемные автомобили из фольги и пластика, типа Тойота Камри. И зарабатывают сверхприбыли на простаках, кто получает копейки, берет КРЕДИТ ради понтов, и потом всю жизнь горбатится на банки, СТО и бензин. Китайцы просто чуть меньше маржу сделали вот и всё.

Но даже их цены далеки от реальности. Новый кроссовер должен стоить не более 10 тысяч долларов. Новый седан, типа Камри - не более 6-7 тысяч долларов. Там больше НЕЧЕМУ стоить, дешевые материалы, дешевые давно известные технологии, ничего нового, дешевое конвейерное производство.

А у кого ума нет за 2 000 000 покупают (32 000 долларов) ещё и в КРЕДИТ....

Гость
24 янв 2020 в 08:27

Покупать китайца решаются люди с большими ушами, на которые дилеры вешают лапшу про суперавтопром китая.

24 янв 2020 в 08:19

500 красная цена.... через год,вся экономия вылезет в копеечку....это же Китаец....