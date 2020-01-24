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Встали и ушли: в январе нас покинули сразу 7 заведений — среди них легендарный ресторан и популярные суши

Стас Соколов подсчитал январские потери на ресторанном рынке и проанализировал их

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Некоторые заведения пытались бороться за потребителя, другие сразу признали, что проиграли

Некоторые заведения пытались бороться за потребителя, другие сразу признали, что проиграли

Январь для рестораторов — месяц окончательного расставания с надеждами. Отгуляв последние новогодние корпоративы, обслужив последних посетителей на новогодних каникулах, они закрывают ставшие убыточными заведения. НГС собрал список кафе и ресторанов, в которых вас уже не ждут. И не нужно сейчас начинать об этом жалеть — вы сами в них не ходили. 

«Суши терра» / «Дикая утка»

(три точки в разных частях города)

От всей «Суши Терры» осталась одна точка в «МЕГЕ»

От всей «Суши Терры» осталась одна точка в «МЕГЕ»

«Суши терра» некогда была едва ли не самым успешным новосибирским ресторанным проектом с десятком точек по всей Сибири. Но потом развитие плавно перешло в стагнацию, а оттуда — в деградацию. Так уже год назад в городе оставалось всего четыре заведения, большую часть которых купил новый владелец. На прикормленных площадках решено было сделать чего попроще, но и это не помогло. В результате сегодня в городе осталось по одной точке «Суши терры» (в ТРЦ «МЕГА») и «Дикой утки» (на Плановой), а на остальных площадках появились объявления о сдаче помещений в аренду. 

«Рыба Рис»

(в ТРЦ «Аура»)

Ещё один многообещающий некогда проект в жанре японской кухни редуцировал сегодня до двух заведений (на Ленина в центре и на Ильича в Академгородке). Строго говоря, в «Рыбе Рисе» никогда не было никакой особенной идеи, кроме желания «оседлать волну», предлагая публике то, чего она вроде бы уже активно заказывает в других заведениях. Доходило до смешного — в «Рыбе Рисе» появились шаурма и гирос. Кажущаяся разумной стратегия, однако, разбивалась о то, что маркетингово правильные блюда должны ещё и нравиться публике сами по себе. То есть все эти модные поке, суп фо бо, лапша падтай должны быть такими, чтобы их хотелось прийти съесть именно сюда. А когда занимаешься всем подряд (да ещё находясь в постоянном поиске новый маркетинговых идей), это очень сложно.

«Слово Плову»

На месте точки с пловом планируется точка с лавашом

На месте точки с пловом планируется точка с лавашом

Профессионально сделанный проект, создатели которого пытались красиво упаковать популярный формат среднеазиатской закусочной. Однако неожиданно он оказался ненужным ни любителям плова и лагмана, ни той самой молодой и современной публике, для которой, собственно, и делался. Первая точка была закрыта ещё год назад (на ее месте уже вовсю работает куда более популярная итальянская закусочная «У Беллуччи круче». Второе же заведение в «Ауре» должно было доработать срок по договору аренды. Самое удивительное, однако, что на этом месте планируется, судя по всему, нечто похожее. Владельцы соседнего заведения Buon Appetito решили, что у них есть идеи, как продать лаваш посетителями ТЦ. Ну что же — посмотрим.

«Бамбук»

Когда-то «Мао» имел репутацию лучшего китайского ресторана

Когда-то «Мао» имел репутацию лучшего китайского ресторана

Новая реинкарнация ресторана «Мао» на Бориса Богаткова. Последний был настоящим ветераном новосибирского рынка (открыт ещё в конце 90-х). Новым названием и более свежим меню владелица пыталась вдохнуть в проект новую жизнь, но затея не сработала. Слишком уж много появилось в городе всего и чисто китайского, и в целом паназиатского, так что заведение неясной концепции в подвале на «Золотой ниве» оказалось, судя по всему, неконкурентным. Но тут хотя бы попытались. Владелец другого похожего проекта — ресторана «Шанхай» на Красном проспекте — просто закрыл его, и всё.

Fabrica Pizza 

Даже среди жителей Верхней зоны Академгородка есть немало таких, кто не успел заметить появление здесь пиццерии

Даже среди жителей Верхней зоны Академгородка есть немало таких, кто не успел заметить появление здесь пиццерии

Заведение, которое открылось осенью в здании почты в Верхней Зоне Академгородка. Удивительный случай, когда проект с самого начала не имел никаких внятных преимуществ и достоинств в принципе. Обычная массовая пицца (которая даже на вид была страшноватой), странное место, отсутствие сколько-нибудь заметного продвижения. Такое впечатление, что люди вообще не интересовались тем, что в новосибирском общепите происходило последних 20 лет. И это притом что прямо в этом же здании работает сразу несколько точек, которые моднее некуда. Сейчас здесь планируется какое-то новое заведение, с новой концепцией. Посмотрим, что из этого получится.

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почему закрываются рестораны
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КОММЕНТАРИИ (5)

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24 янв 2020 в 16:31

Безликие однотипные названия.
Везде одно и тоже под названием рыгаловка.
Везде дикие цены и мизерные порции на огромной тарелке.

24 янв 2020 в 16:34

В Меге СушиТерра тоже закрылась, на ее месте будет томямбар)

24 янв 2020 в 16:33

"В результате сегодня в городе осталось по одной точке «Суши терры» (в ТРЦ «МЕГА») "
Вроде она закрыта. Вместо неё будет томямбар.