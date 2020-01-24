Встали и ушли: в январе нас покинули сразу 7 заведений — среди них легендарный ресторан и популярные суши

Январь для рестораторов — месяц окончательного расставания с надеждами. Отгуляв последние новогодние корпоративы, обслужив последних посетителей на новогодних каникулах, они закрывают ставшие убыточными заведения. НГС собрал список кафе и ресторанов, в которых вас уже не ждут. И не нужно сейчас начинать об этом жалеть — вы сами в них не ходили.
«Суши терра» / «Дикая утка»
(три точки в разных частях города)
«Суши терра» некогда была едва ли не самым успешным новосибирским ресторанным проектом с десятком точек по всей Сибири. Но потом развитие плавно перешло в стагнацию, а оттуда — в деградацию. Так уже год назад в городе оставалось всего четыре заведения, большую часть которых купил новый владелец. На прикормленных площадках решено было сделать чего попроще, но и это не помогло. В результате сегодня в городе осталось по одной точке «Суши терры» (в ТРЦ «МЕГА») и «Дикой утки» (на Плановой), а на остальных площадках появились объявления о сдаче помещений в аренду.
«Рыба Рис»
(в ТРЦ «Аура»)
Ещё один многообещающий некогда проект в жанре японской кухни редуцировал сегодня до двух заведений (на Ленина в центре и на Ильича в Академгородке). Строго говоря, в «Рыбе Рисе» никогда не было никакой особенной идеи, кроме желания «оседлать волну», предлагая публике то, чего она вроде бы уже активно заказывает в других заведениях. Доходило до смешного — в «Рыбе Рисе» появились шаурма и гирос. Кажущаяся разумной стратегия, однако, разбивалась о то, что маркетингово правильные блюда должны ещё и нравиться публике сами по себе. То есть все эти модные поке, суп фо бо, лапша падтай должны быть такими, чтобы их хотелось прийти съесть именно сюда. А когда занимаешься всем подряд (да ещё находясь в постоянном поиске новый маркетинговых идей), это очень сложно.
«Слово Плову»
Профессионально сделанный проект, создатели которого пытались красиво упаковать популярный формат среднеазиатской закусочной. Однако неожиданно он оказался ненужным ни любителям плова и лагмана, ни той самой молодой и современной публике, для которой, собственно, и делался. Первая точка была закрыта ещё год назад (на ее месте уже вовсю работает куда более популярная итальянская закусочная «У Беллуччи круче». Второе же заведение в «Ауре» должно было доработать срок по договору аренды. Самое удивительное, однако, что на этом месте планируется, судя по всему, нечто похожее. Владельцы соседнего заведения Buon Appetito решили, что у них есть идеи, как продать лаваш посетителями ТЦ. Ну что же — посмотрим.
«Бамбук»
Новая реинкарнация ресторана «Мао» на Бориса Богаткова. Последний был настоящим ветераном новосибирского рынка (открыт ещё в конце 90-х). Новым названием и более свежим меню владелица пыталась вдохнуть в проект новую жизнь, но затея не сработала. Слишком уж много появилось в городе всего и чисто китайского, и в целом паназиатского, так что заведение неясной концепции в подвале на «Золотой ниве» оказалось, судя по всему, неконкурентным. Но тут хотя бы попытались. Владелец другого похожего проекта — ресторана «Шанхай» на Красном проспекте — просто закрыл его, и всё.
Fabrica Pizza
Заведение, которое открылось осенью в здании почты в Верхней Зоне Академгородка. Удивительный случай, когда проект с самого начала не имел никаких внятных преимуществ и достоинств в принципе. Обычная массовая пицца (которая даже на вид была страшноватой), странное место, отсутствие сколько-нибудь заметного продвижения. Такое впечатление, что люди вообще не интересовались тем, что в новосибирском общепите происходило последних 20 лет. И это притом что прямо в этом же здании работает сразу несколько точек, которые моднее некуда. Сейчас здесь планируется какое-то новое заведение, с новой концепцией. Посмотрим, что из этого получится.