ОСАГО продолжает дешеветь: мы узнали, сколько будет стоить страховка в 2020 году

ОСАГО отпустили в свободное плаванье, но дороже оно не стало Фото: читатель 74.RU

Начавшаяся год назад реформа ОСАГО начала приносить положительные результаты. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что за прошедшее время средняя цена полиса снизилась на 5%. Мы связались с несколькими страховыми компаниями и узнали, как изменились тарифы на местах и будет ли подорожание в ближайшем будущем.

Как подешевела автогражданка

Представители «Росгосстраха» нам рассказали, что в их компании средняя стоимость полиса снизилась за год на 7% — больше, чем в среднем по рынку. Такую же цифру назвали в СК «Югория», а в «Ренессанс страховании» говорят о 5%. В «АльфаСтраховании» средние цены упали менее чем на 2%, хотя в некоторых регионах их удалось снизить более чем на 12%.



В СК «Согласие» падение составило 1,4%. Они объяснили это тем, что не стремились завоевывать аудиторию и ждали, пока рынок ОСАГО начнет выходить из кризиса. Ближе ко второй половине 2019 года они это увидели.



Вы заметили снижение цен на ОСАГО?

Изменения в ОСАГО: что произошло за год

Напомним, в начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики могли устанавливать базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны. То есть если раньше базовая цена страховки не могла выходить за пределы от 3432 до 4118 рублей, то теперь она варьируется от 2746 до 4942 рублей.

По идее это решение должно было привести к росту цен, ведь очевидно, что страховщикам выгоднее устанавливать тарифы ближе к верхней границе. Но на итоговую стоимость ОСАГО влияют различные коэффициенты, с которыми тоже произошли изменения. Так, коэффициентов с учетом возраста и стажа (КВС) стало 58 вместо прежних четырех. Раньше водителей делили по годам «до 22 лет и старше» и по опыту «до трех лет и больше», из-за чего 23-летний водитель с пятилетним стажем мог платить за страховку столько же, сколько и 40-летний автомобилист со стажем 20 лет. Дополнительные разделения позволили сделать цены индивидуальнее и, по идее, справедливее.



В апреле изменения произошли с коэффициентом бонус-малус (КБМ), учитывающим количество аварий или их отсутствие. Прежде его рассчитывали на момент покупки нового полиса, а теперь это делают в один день — 1 апреля каждого года. Это должно упростить проверку данных и тем самым исключить их дублирование или утерю. Прежде такое случалось, из-за чего некоторые аккуратные водители лишались своей скидки (вот как её вернуть).

Страховка дешевеет не везде

Опрошенные специалисты из страховой сферы уверяют, что ОСАГО может стать еще дешевле, если продолжать реформы. Такого мнения придерживаются в СК «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование», а в компании «Югория» прогнозируют, что в 2020 году падение ориентировочно составит еще 5%.

Менее оптимистичен заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. По его словам, дальнейшее снижение цен из-за предстоящих реформ будет нивелировано под давлением инфляции. О том, что цены будут стабильны, говорят и в СК «Согласие». Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров также напоминает, что в 2019 году значительно выросла стоимость автозапчастей, поэтому через какое-то время страховые компании будут вынуждены учесть эти изменения в базовых ставках ОСАГО.



В некоторых регионах тарифы автогражданки уже пошли вверх. Например, год назад цены у «РЕСО-Гарантия» для Башкортостана, Волгоградской и Челябинской областей начинались с 4393 рублей, а с 21 января 2020 года они поднялись до максимально разрешенных 4942 рублей. С другой стороны, в Новосибирске тариф снизили с 4942 рублей до 4736 рублей, хотя в области его не поменяли.

Но у других страховщиков цены в тех же регионах могут быть ниже. Поэтому нужно изучать цены для конкретного города и не лениться делать это сразу в нескольких компаниях, потому что теперь они более активно конкурируют друг с другом по цене. Таким образом удастся найти страховую с наиболее выгодным тарифом, а у «проигравших» будет повод снизить цены для привлечения клиентов.

Дальнейшая либерализация

В этом году нас ждёт очередная реформа ОСАГО. Среди обсуждаемых изменений — отказ от коэффициентов в зависимости от мощности автомобиля и региона регистрации, а также привязка тарифа к количеству грубых нарушений ПДД, дальнейшее расширение тарифного коридора и повышение лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей, хотя от последней идеи, вероятно, откажутся — она предполагает рост тарифов примерно на 30%.

