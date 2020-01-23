«Обиженные мальчики, которых никто не хочет»: сибирячка — о злобных комментариях под фотографиями женщин

— Если мы вспомним, где зародился хейт, то на ум сразу приходят те самые лавочки. Именно там пенсионеры, которым никуда не надо в ближайшие 10 лет, осуждали и обсуждали проституток и наркоманов: Люську, которая родила от Олега или от Семена, и Надежду Ивановну, которая оставила наследство приюту собак, а не единственной внучке Ниночке.

О чем бы вы не написали — всё раздражает. Девушки в белье на Крещении — «фу, какая гадость», истории про помощь животным — «фу, лучше бы детям помогли», кто-то что-то построил — «фу, лучше бы детский садик». Великие умы судачат о людях и событиях в комментариях, направо и налево раздавая ярлыки и вердикты. У сибирячки, которая пережила оскорбления в интернете, возникло соображение относительно природы такой критики. Публикуем её авторскую колонку.

Думать о чужом личном есть время, когда своего личного в ближайшее время не предвидится. Вокруг хейтеров ядерная зона. В любви у них максимум 2 переписки в год с невнятным концом, которые они мусолят со всеми знакомыми еще 5 лет после. А их визави сбегают по неотложным делам в закат и, как правило, не возвращаются оттуда никогда.

Можете ли вы себе представить, что женщина, успешная в любви, вдруг открыла сайт НГС и там под фото холостяка месяца подписала: «Сосунок какой-то». Или парень, вокруг которого девушки ходят табуном, заходит в Instagram к красотке и такой: «Стремные сиськи». Нет, этот мужчина напишет только хорошее или промолчит. Люди, у которых есть семья, как правило, умеют общаться и отлично видят обратную связь (а значит, могут признать, что ее нет, например). И никогда никого не критикуют. Поэтому вывод первый: если незнакомый человек пишет вам гадость — по ту сторону сидит обиженный мальчик или девочка, которых никто не хочет. Их можно пожалеть.

А теперь представляем успешного бизнесмена или востребованного специалиста, который между встречами и реализацией проектов такой: «Есть 10 минут, нужно похейтить вон ту страшную бабу в лифчике. Евгений Семенович, повисите на трубке, я тут оскорбления для интернета сочиняю». Абсурд ведь. Человек, у которого есть цели и обязательства, знает цену времени. Он в свободные минуты выпьет кофе, посмотрит, на что сходить в кино, или разберется с текущими бытовыми делами, ведь семья у него тоже скорее всего есть. Вывод второй: те, кто пишет гадости в интернете — не любят свою работу и им за это ожидаемо мало платят (или вообще не платят).