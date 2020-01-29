«Подъезжаешь — город не видно вообще». В Новосибирске разработали варианты оформления въездных зон

Один из вариантов — объёмные буквы вдоль дороги Фото: отдел дизайна городской среды мэрии Новосибирска

Главный художник Новосибирска Иван Фаткин показал художественному совету варианты оформления въездных зон в город. Тема стала актуальной благодаря программе «Безопасные и качественные дороги»: вместе с трассами, ведущими в город, логично привести в достойный вид и указатели на него. Какие конструкции могут украсить городские ворота — узнала журналист НГС.

Поручение об оформлении въездов в Новосибирск, по словам главного архитектора города Александра Ложкина, существует давно. В самом деле, Новосибирск — город-миллионник, мегаполис, а приезжие видят только скромную табличку «г. Новосибирск». Пару лет назад возможные варианты оформления разрабатывали студенты НГУАДИ, но дальше дело не продвинулось.

Главный художник Новосибирска Иван Фаткин признался, что в презентацию вошли не все идеи: например, не оказалось варианта с переносом с Красного проспекта композиции с соболями. Все они были разработаны в разное время и разными авторами, и художественному совету их представили по большей части для того, чтобы просто определиться, в какую сторону двигаться дальше. Редакции НГС и вовсе разрешили опубликовать только два из представленных. Из семи въездов в Новосибирск в презентации затронули три: со стороны улицы Станционной (причём тут есть где разгуляться: и вдоль дороги, и на кольце), на Колыванском кольце и со стороны улицы Кедровой. Будет оформление въездов типовое или уникальное для каждого конкретного места — ещё только предстоит решить.

Замечания у художников и дизайнеров нашлись к каждому из вариантов. Член новосибирского отделения «Союза дизайнеров России» Владимир Зянкин забраковал шрифт объёмных букв, которые предложили поставить вдоль проезжей части.

— Те шрифты, которые здесь сейчас представлены, слишком далеки от того, как Новосибирск ощущается, — считает дизайнер. — Может, есть смысл поискать подходящую гарнитуру или поработать с шрифтовиком, чтобы подобрать форму букв правильную. И тогда вопрос фирменного стиля города хотя бы с точки зрения шрифта может быть решён.

Эксперт худсовета Наталья Баранова считает, что объёмных букв на Станционной не будет видно на фоне деревьев. Зимой видимость ухудшится ещё и из-за снега Фото: Ольга Бурлакова

Наталья Баранова отметила, что буквы сами по себе, может, и неплохи, но стоят неудачно: во-первых, в пробке их будут загораживать встречные автомобили, во-вторых, фон неподходящий: «Эти больные, запущенные, беспородные деревья уже становятся символом Новосибирска. К ним нужно сразу какую-то ландшафтную композицию», — заметила она.

Монументальная композиция высотой несколько метров, представляющая собой огромную трёхмерную букву «Н» с надписью на ней с разных сторон «овосибирск» (над этим участники дискуссии как-то по-доброму посмеялись и предложили переделать), в основном всем понравилась, разве что показалась немного траурной из-за использованного цветового контраста — чёрного внутри, белого снаружи.

— Мне кажется, если мы говорим о конструктивизме и о Новосибирске как молодом, быстро растущем городе, то тут уместны переклички. Чёрно-белая буква «Н» — очень хорошая, цельная, современная вещь, её просто нужно доработать, — поделился мнением автор проекта цветового кода города Анатолий Бакшаев.



Предложение обозначить въезды в Новосибирск медиаконструкциями вызвало больше всего замечаний. Фактически в сегодняшнем варианте это круглая тумба высотой пару метров, представляющая собой экран, который видно со всех сторон. «Медиаэкран — это именно то, как Новосибирск изгажен рекламой, один в один. Подъезжаешь — город не видно вообще», — категорично отозвался о нём один из членов худсовета.

— У въездного знака другая функция, он должен быть постоянный и узнаваемый, это должна быть константа, которая стоит много лет и не изменяется, — добавила Наталья Баранова.

Впрочем, у идеи вместо статичной конструкции поставить постоянно меняющуюся были и сторонники. Заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды НГУАДИ Александр Гамалей, например, отметил, что новые технологии — это, в общем-то, хорошо.

Ещё одна конструкция-надпись может появиться на улице Кедровой, но шрифты худсовету не понравились Фото: отдел дизайна городской среды мэрии Новосибирска

— Другой вопрос, что она напоминает какую-то монументальную композицию, чересчур традиционную. Если придать ей более динамичную, компактную форму, это было бы уместно для развивающегося города. И она бы не вызывала столько вопросов. С другой стороны, у нас зима длинная, ночи тёмные и такой элемент был бы новаторским предложением, — заметил он.



С тем, что конструкция медиафасада выглядит скучно, согласился и новосибирский фотохудожник Евгений Иванов. Он предложил из подобных панелей собрать название города, при этом информация на них может меняться: в Новосибирске ведь постоянно что-то происходит.

Правда, подобное решение обойдётся городу недёшево: панель площадью около 100 квадратов вроде той, что установлена на фасаде бизнес-центра на Красном проспекте, 17, обойдётся примерно в 6 миллионов рублей.

Директор «Сибирского центра содействия архитектуре» Татьяна Иваненко заметила, что главное, чего сегодня нет у всех предложенных вариантов, — это смыслов. У Новосибирска, крупнейшего сибирского мегаполиса, сегодня нет ни логотипа, ни собственного стиля. По словам Ивана Фаткина, с предложением их разработать к мэрии обращалась, в частности, студия Артемия Лебедева, но пока до этой работы руки у властей не дошли.

Иван Фаткин отметил, что над въездом со стороны улицы Кедровой надо поработать до определения оформления: сегодня там огромное количество визуального мусора Фото: Ольга Бурлакова

— Уже второй год идёт обсуждение этой темы, ещё два года — и станет поздно. Потом, конечно, будет что-то построено, и мы все будем говорить: «Боже мой, какой ужас!». Есть другой вариант: всё-таки взять себя в руки, найти небольшой бюджет и ответить на коммерческое предложение профессиональных агентств, которые умеют разрабатывать бренд-буки, и мы получим какую-то профессиональную работу и какую-то определённость видения, — рассуждает Татьяна Иваненко. — Третий вариант — это попробовать эти смыслы поискать. Да, это творческий конкурс: у нас большая прослойка творческих людей, которым есть что сказать. Это не так сложно и не так дорого.



Дизайнер Юрий Нечай добавил: рассматривать не связанные с образом города варианты сегодня бессмысленно — когда какой-то логотип будет разработан, оформление въездов придётся переделывать в соответствии с ним, а это лишние затраты.

Какого-то единодушного решения не получилось. Впрочем, отметил Александр Ложкин, его и не требовалось: с учётом замечаний отдел формирования городской среды, которым управляет Иван Фаткин, будет работать дальше.

На прошлой неделе в мэрии представили уже завершённую работу над мастер-планом праздничной и архитектурной подсветки города: НГС подробно рассказал о самой концепции, а эксперты нашли в ней сильные и слабые места.