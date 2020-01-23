Топ-4 опасных редких вируса, с которыми сталкивались сибиряки — их можно подхватить в отпуске

Сейчас Роспотребнадзор рекомендует туристам не посещать Ухань из-за вспышки коронавируса Фото: Александр Ощепков

Сообщения о китайском коронавирусе уже успели всполошить сибиряков. Каждую неделю в Новосибирск из Китая летают десятки самолётов, а переносчиками экзотических болезней нередко становятся туристы. За последние 15 лет Новосибирск несколько раз сталкивался с опасными эпидемиями — НГС вспомнил, вспышки каких заболеваний фиксировали в городе.

Вспышка коронавируса

Китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в последний день 2019 года. Очагом стал город Ухань в центральной части страны.

Начальные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Сейчас уже известно о 440 заразившихся, но их число растёт. Практически все случаи заражения зафиксированы в Китае. В Таиланде подтвердили всего два случая, по одному — в Южной Корее, Японии и США. Вечером 22 января издание China Daily сообщило о 17 погибших от вируса. Также накануне стало известно, что из петербургского аэропорта Пулково в Боткинскую больницу доставили двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. Специалисты обследуют пациентов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева. Оба пассажира прилетели в Россию из Шанхая: один — 20-летний гражданин Китая, второй — 23-летний россиянин. Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Ухань. Из Новосибирска еженедельно вылетают рейсы в Гонконг, Гуанчжоу, Санье, Урумчи, Харбин и Пекин. Ближе всех к эпицентру коронавируса находится Шанхай, но чтобы добраться до Ухани. потребуется ещё 1,5 часа на самолете.

Лихорадка Эбола

Впервые лихорадка Эбола была зарегистрирована в 1976 году. Единичные случаи болезни или подозрения на неё фиксировали в Нигерии, США, Англии, Германии и Канаде. Болезнь протекает крайне тяжело и зачастую смертельна для человека. Единственный случай заражения вирусом Эболы в Новосибирской области произошёл во время научного эксперимента. В 2004 году сотрудница отдела особо опасных вирусных инфекций НИИ молекулярной биологии работала над созданием вакцины против вируса, но случайно проткнула заражённой иглой две пары резиновых перчаток и кожу левой ладони. Её госпитализировали в спецучреждение, медиков консультировал врач, который неоднократно участвовал в лечении больных лихорадкой Эбола в Африке, но спасти лаборантку не удалось. Вспышка лихорадки Эболы в 2014 году стала самой крупной с момента обнаружения вируса. Следом центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» занялся разработкой вакцины — в прошлом году учёные сообщили, что завершили клинические испытания. Новосибирск перенес птичий грипп



Птичий грипп, или классическая чума птиц — это инфекционная болезнь пернатых. Первый случай гриппа H5N1 был занесен в Россию в апреле 2005 года, когда в Новосибирской области начали гнездоваться перелетные птицы. По версии Геннадия Онищенко, который тогда возглавлял Роспотребнадзор, птицы прилетели с озер в провинции Шаньдунь Китайской Республики. Государственный ветеринарный инспектор Москвы Александр Туник тогда распорядился прекратить ввоз продуктов из Новосибирска в другие регионы страны.

Стремительное заражение свиным гриппом

Первый случай свиного гриппа А/H1N1 в России зафиксировали 22 мая 2009 года. До Новосибирска эпидемия дошла к августу, вскоре врачи сообщили о 76 заразившихся. Спустя 7 лет вирус вновь вернулся в Новосибирск — в январе 2016 года у 80% жителей региона с диагнозом «грипп» обнаружили именно эту разновидность вируса. Зимой 2016 года в городе скончались от вируса А/H1N1 три женщины.Позже Роспотребнадзор сообщил, что 27% проб выявили штамм вируса А/H1N1. Неожиданность из Таиланда

