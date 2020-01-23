Записать ребенка в школу и не сойти с ума: 10 карточек для родителей

Дошкольники с постоянной и временной регистрацией получают равные права при зачислении. Но родителям будущего первоклассника нужно заранее оформить документы, чтобы подтвердить прописку ребенка в районе выбранной школы. Помните, что дети до 14 лет не могут быть зарегистрированы отдельно от родителей ни временно, ни постоянно. Свидетельство о временной регистрации ребенка вы получите в ФМС по адресу временной регистрации родителя.



Отсутствие регистрации не будет поводом для отказа в зачислении в школу. Единственной причиной этого будет только отсутствие мест в выбранном учебном заведении.



Если вы зарегистрированы и живете в садоводческом некоммерческом объединении и не нашли адрес своей прописки в перечне предлагаемых адресов, обратитесь с заявлением о зачислении и оригиналами документов в ближайшую школу, в Центр муниципальных услуг или в МФЦ.