Записать ребенка в школу и не сойти с ума: 10 карточек для родителей

1
До какого числа можно подать документы в школу?
Запись будущих первоклассников стартует во всех школах не позднее 1 февраля, подать заявление о приеме в школу можно до 30 июня. Есть условие: будущий школьник должен быть постоянно или временно зарегистрирован на закрепленной территории. Регистрация детей, не проживающих на закрепленной территории, проходит с 1 июля по 5 сентября — когда школьники с пропиской определились с местом учебы.
2
Как узнать, к какой школе мы прикреплены?
За каждой школой закреплены конкретные районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые прописаны на ее территории. Поэтому самый очевидный вариант узнать, к какой школе приписан адрес, — обратиться в конкретную общеобразовательную организацию (лично или посмотреть на сайте — они сегодня есть практически у каждой школы). Кроме того, поскольку распределением занимаются местные власти, можно запросить нужные сведения в районной администрации.
3
Как попасть в школу с временной пропиской?
Дошкольники с постоянной и временной регистрацией получают равные права при зачислении. Но родителям будущего первоклассника нужно заранее оформить документы, чтобы подтвердить прописку ребенка в районе выбранной школы. Помните, что дети до 14 лет не могут быть зарегистрированы отдельно от родителей ни временно, ни постоянно. Свидетельство о временной регистрации ребенка вы получите в ФМС по адресу временной регистрации родителя.
Отсутствие регистрации не будет поводом для отказа в зачислении в школу. Единственной причиной этого будет только отсутствие мест в выбранном учебном заведении.
Если вы зарегистрированы и живете в садоводческом некоммерческом объединении и не нашли адрес своей прописки в перечне предлагаемых адресов, обратитесь с заявлением о зачислении и оригиналами документов в ближайшую школу, в Центр муниципальных услуг или в МФЦ.
4
Можно подать документы сразу в две школы?
Можно даже в три! Но обязательно, чтобы одна из них была по месту регистрации. Другие две — по вашему выбору. Чтобы подать документы в несколько школ, помните про период подачи заявлений. Заявление по прописке относите до 30 июня, чтобы сохранить право первоочередного приема, а с 1 июля можете обращаться в интересующее вас учебное заведение. На всякий случай уточните сроки в выбранной школе: в разных учебных заведениях они могут незначительно отличаться.
Если ребенка зачислят на свободные места, не забудьте отозвать заявление из школы по прописке и отнесите полный пакет документов в выбранную школу. Оформление временной регистрации в районе, закрепленном за выбранной школой, увеличит шанс зачисления. Помните, что, если в школе не хватит мест на всех детей, она может отказать.
5
Когда еще могут отказать в зачислении?
Преградой могут стать проблемы ребенка со здоровьем, которые требуют особых условий проведения учебного процесса, а школа их обеспечить не в силах. Другой причиной отказа может стать возраст. По закону «Об образовании», в школу принимают детей после 6 с половиной лет. Но если уровень подготовки вашего ребенка так высок, что ему самое место за партой раньше времени, учебное заведение должно индивидуально рассмотреть вашу ситуацию.
Шансы не попасть в школу у вашего ребенка резко увеличиваются, если вы не успели вовремя подать документы. Все элементарно: вы пропустили срок подачи, все места в школе оказались заняты, вашего ребенка просто негде разместить.
Но может быть и так, что ребенку не хватит места, даже если родители уложились в сроки. Такое случается, когда количество детей с правом первоочередного приема превышает количество мест. Тогда руководство школы вынуждено кому-то отказать. Это скорее исключение из правил, но ко всему надо быть готовыми. Вы ведь на всякий случай подали документы сразу в несколько учебных заведений?
6
Кого зачисляют в школу вне очереди?
Хотя закон «Об образовании» говорит о равных правах при приеме в школу, есть дети с первоочередным правом:
- дети сотрудников МВД, полиции и органов, приравненных к ним;
- дети погибших или умерших от полученных травм или при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД, полиции и органов, приравненных к ним;
- дети уволенных из МВД и полиции сотрудников, получивших при исполнении служебных обязанностей травмы, не позволяющие продолжать службу;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы.
7
А если в этой школе уже учится один мой ребенок?
В декабре 2019 года президент подписал закон, который вносит поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании». Теперь преимущество при зачислении в начальную школу получат еще и те дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом образовательном учреждении. Регистрация на закрепленной за школой территории в данном случае учитываться не будет.
Закон оговаривает, что дети должны быть не только родственниками, но и жить вместе. То есть если после развода родителей один ребенок остался с мамой, а другой — с папой, поступать им придется на общих основаниях.
8
Как подать заявление в школу?
Запись в школу возможна несколькими способами:
- обратиться в школу лично с ребенком, предварительно уточнив перечень необходимых документов;
- через МФЦ в соответствии с районом проживания либо через Центр муниципальных услуг;
- с помощью единого портала «Госуслуги».
Электронная регистрация удобна тем, что так гораздо проще подать заявление сразу в несколько школ, чем лично обивать пороги. Также полезно запомнить, что через портал «Госуслуги» заявления на регистрацию можно подавать вплоть до 5 сентября года начала обучения.
9
Какие документы нужны для записи?
Если у ребенка есть право на зачисление в школу вне очереди, предъявите подтверждающий это документ. Справка действует 20 дней со дня выдачи и оформляется на официальном бланке выдающей организации, подписывается руководителем, заверяется печатью организации, указывается дата выдачи справки.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно подать все документы в оригиналах с ксерокопиями и переводом на русский язык, заверенным нотариально. Кроме того, стоит позаботиться о документах, подтверждающих родство родителей и детей, а также права на законное пребывание на территории России.
10
Как записаться через «Госуслуги»?
Чтобы подать заявление онлайн, для начала проверьте, что вы зарегистрированы на портале «Госуслуги». Зарегистрировались? Выбирайте каталог услуг и нажимайте категорию «Образование». Затем — «Запись в образовательное учреждение». В открывающихся меню выбирайте «Получить услугу», затем «Создать новый черновик», кликайте на пункт «Первичное зачисление в 1-й класс». В появившемся окне введите данные заявителя (родителя, попечителя), затем — будущего ученика.
Здесь нужно указать следующее:
- СНИЛС;
- Ф. И. О. и дату рождения родителя;
- серию и номер паспорта РФ, кем и когда выдан;
- адрес регистрации.
В списке данных ребенка укажите:
- полные Ф. И. О. ребенка;
- дату рождения и пол;
- полные данные свидетельства о рождении;
- адрес регистрации.
После принятия заявления напротив него в личном кабинете вы увидите информацию о том, в какие сроки необходимо посетить выбранную для записи школу. Соблюдайте их и не забудьте прихватить с собой полный пакет документов в оригиналах: паспорт, свидетельство о рождении, документ с подтверждением регистрации будущего первоклассника по месту его жительства.