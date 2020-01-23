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Образование Обзор

Записать ребенка в школу и не сойти с ума: 10 карточек для родителей

Вы можете подать заявления хоть в десять школ, но помните, что одна из них должна быть по прописке

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Вот такая радость вас ждет, если справитесь со всеми пунктами

Вот такая радость вас ждет, если справитесь со всеми пунктами

1 февраля ровно в полночь на «Госуслугах» стартует запись первоклассников в школы. Процедура проводится не первый год, но каждый раз что-то идет не так: сайт обваливается, родители паникуют в поисках свободной парты и внятных ответов.

Мы составили памятку на случай, если вы планируете без сна провести ночь с 31-го на 1-е. Самые частые вопросы от родителей и ответы на них — в десяти карточках.

1

До какого числа можно подать документы в школу?

Запись будущих первоклассников стартует во всех школах не позднее 1 февраля, подать заявление о приеме в школу можно до 30 июня. Есть условие: будущий школьник должен быть постоянно или временно зарегистрирован на закрепленной территории. Регистрация детей, не проживающих на закрепленной территории, проходит с 1 июля по 5 сентября — когда школьники с пропиской определились с местом учебы.

2

Как узнать, к какой школе мы прикреплены?

За каждой школой закреплены конкретные районы. Она обязана принять всех детей подходящего возраста, которые прописаны на ее территории. Поэтому самый очевидный вариант узнать, к какой школе приписан адрес, — обратиться в конкретную общеобразовательную организацию (лично или посмотреть на сайте — они сегодня есть практически у каждой школы). Кроме того, поскольку распределением занимаются местные власти, можно запросить нужные сведения в районной администрации.

3

Как попасть в школу с временной пропиской?

Дошкольники с постоянной и временной регистрацией получают равные права при зачислении. Но родителям будущего первоклассника нужно заранее оформить документы, чтобы подтвердить прописку ребенка в районе выбранной школы. Помните, что дети до 14 лет не могут быть зарегистрированы отдельно от родителей ни временно, ни постоянно. Свидетельство о временной регистрации ребенка вы получите в ФМС по адресу временной регистрации родителя.

Отсутствие регистрации не будет поводом для отказа в зачислении в школу. Единственной причиной этого будет только отсутствие мест в выбранном учебном заведении.

Если вы зарегистрированы и живете в садоводческом некоммерческом объединении и не нашли адрес своей прописки в перечне предлагаемых адресов, обратитесь с заявлением о зачислении и оригиналами документов в ближайшую школу, в Центр муниципальных услуг или в МФЦ.

4

Можно подать документы сразу в две школы?

Можно даже в три! Но обязательно, чтобы одна из них была по месту регистрации. Другие две — по вашему выбору. Чтобы подать документы в несколько школ, помните про период подачи заявлений. Заявление по прописке относите до 30 июня, чтобы сохранить право первоочередного приема, а с 1 июля можете обращаться в интересующее вас учебное заведение. На всякий случай уточните сроки в выбранной школе: в разных учебных заведениях они могут незначительно отличаться.

Если ребенка зачислят на свободные места, не забудьте отозвать заявление из школы по прописке и отнесите полный пакет документов в выбранную школу. Оформление временной регистрации в районе, закрепленном за выбранной школой, увеличит шанс зачисления. Помните, что, если в школе не хватит мест на всех детей, она может отказать.

5

Когда еще могут отказать в зачислении?

Преградой могут стать проблемы ребенка со здоровьем, которые требуют особых условий проведения учебного процесса, а школа их обеспечить не в силах. Другой причиной отказа может стать возраст. По закону «Об образовании», в школу принимают детей после 6 с половиной лет. Но если уровень подготовки вашего ребенка так высок, что ему самое место за партой раньше времени, учебное заведение должно индивидуально рассмотреть вашу ситуацию.

Шансы не попасть в школу у вашего ребенка резко увеличиваются, если вы не успели вовремя подать документы. Все элементарно: вы пропустили срок подачи, все места в школе оказались заняты, вашего ребенка просто негде разместить.

Но может быть и так, что ребенку не хватит места, даже если родители уложились в сроки. Такое случается, когда количество детей с правом первоочередного приема превышает количество мест. Тогда руководство школы вынуждено кому-то отказать. Это скорее исключение из правил, но ко всему надо быть готовыми. Вы ведь на всякий случай подали документы сразу в несколько учебных заведений?

6

Кого зачисляют в школу вне очереди?

Хотя закон «Об образовании» говорит о равных правах при приеме в школу, есть дети с первоочередным правом:

  • дети сотрудников МВД, полиции и органов, приравненных к ним;
  • дети погибших или умерших от полученных травм или при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД, полиции и органов, приравненных к ним;
  • дети уволенных из МВД и полиции сотрудников, получивших при исполнении служебных обязанностей травмы, не позволяющие продолжать службу;
  • дети военнослужащих по месту жительства их семей;
  • дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы.

7

А если в этой школе уже учится один мой ребенок?

В декабре 2019 года президент подписал закон, который вносит поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании». Теперь преимущество при зачислении в начальную школу получат еще и те дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом образовательном учреждении. Регистрация на закрепленной за школой территории в данном случае учитываться не будет.

Закон оговаривает, что дети должны быть не только родственниками, но и жить вместе. То есть если после развода родителей один ребенок остался с мамой, а другой — с папой, поступать им придется на общих основаниях.

8

Как подать заявление в школу?

Запись в школу возможна несколькими способами:

  • обратиться в школу лично с ребенком, предварительно уточнив перечень необходимых документов;
  • через МФЦ в соответствии с районом проживания либо через Центр муниципальных услуг;
  • с помощью единого портала «Госуслуги».

Электронная регистрация удобна тем, что так гораздо проще подать заявление сразу в несколько школ, чем лично обивать пороги. Также полезно запомнить, что через портал «Госуслуги» заявления на регистрацию можно подавать вплоть до 5 сентября года начала обучения.

9

Какие документы нужны для записи?

Запомнить список документов так же просто как и собрать его

Запомнить список документов так же просто как и собрать его

Если у ребенка есть право на зачисление в школу вне очереди, предъявите подтверждающий это документ. Справка действует 20 дней со дня выдачи и оформляется на официальном бланке выдающей организации, подписывается руководителем, заверяется печатью организации, указывается дата выдачи справки.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно подать все документы в оригиналах с ксерокопиями и переводом на русский язык, заверенным нотариально. Кроме того, стоит позаботиться о документах, подтверждающих родство родителей и детей, а также права на законное пребывание на территории России.

10

Как записаться через «Госуслуги»?

Чтобы подать заявление онлайн, для начала проверьте, что вы зарегистрированы на портале «Госуслуги». Зарегистрировались? Выбирайте каталог услуг и нажимайте категорию «Образование». Затем — «Запись в образовательное учреждение». В открывающихся меню выбирайте «Получить услугу», затем «Создать новый черновик», кликайте на пункт «Первичное зачисление в 1-й класс». В появившемся окне введите данные заявителя (родителя, попечителя), затем — будущего ученика.

Здесь нужно указать следующее:

  • СНИЛС;
  • Ф. И. О. и дату рождения родителя;
  • серию и номер паспорта РФ, кем и когда выдан;
  • адрес регистрации.

В списке данных ребенка укажите:

  • полные Ф. И. О. ребенка;
  • дату рождения и пол;
  • полные данные свидетельства о рождении;
  • адрес регистрации.

После принятия заявления напротив него в личном кабинете вы увидите информацию о том, в какие сроки необходимо посетить выбранную для записи школу. Соблюдайте их и не забудьте прихватить с собой полный пакет документов в оригиналах: паспорт, свидетельство о рождении, документ с подтверждением регистрации будущего первоклассника по месту его жительства.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
23 янв 2020 в 08:11

Проблемы яжематерей (если они еще рсп это вообще ужас) никого не интересуют.

Гость
23 янв 2020 в 08:34

Да нафига эта статья? Папашки и мамашки ещё когда ребёнку 5 лет, начинают искать престижные школы и лицеи.
И если найдут такую и договорится, что детей там примут, то начинают судорожно искать где поблизости купить прописку или начинают покупать авто.
Я постоянно наблюдаю такую картину возле одной гимназии.Утро- с двух сторон, где есть подъезд к школе, веретеница авто.Которые паркуются где есть любой свободный клочок земли.И пофиг что там газон.
Вечером эта же дикая толпа на машинах, опять прется за детьми.
А не далеко обычная школа.Там машин единицы.

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23 янв 2020 в 08:06

Даже жалко "Госуслуги".Был себе нормальный ресурс,никого не трогал,никому не мешал-а в ночь с 31-е на 1-е его яжематери "обвалили".И никто ничего сделать не может😐