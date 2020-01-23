Место в Новосибирске, где водители по привычке отказываются уступать. Идеально для автоподстав

Перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Очередное проблемное месте в улично-дорожной сети Новосибирска — перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе — не только вызывает вопросы по удобству проезда, но и реально является аварийным местом, где регулярно происходят ДТП по одной и той же схеме. Недавно перекресток реконструировали, но многие водители привыкли проезжать его по старинке, не собираясь уступать тем, кто теперь имеет преимущество. Подробности в материале Дмитрия Косенко.

Раньше перекресток представлял собой Т-образное пересечение Жуковки и Мочищенского шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Раньше, когда не было ТЦ «Гигант» и подъезда к нему, перекресток представлял собой Т-образное пересечение Жуковки и Мочищенского шоссе. И автомобили, выезжающие из города, спокойно поворачивали налево с Жуковки на шоссе без всяких помех. Проблемы начались в августе — на перекрестке сначала нанесли путающую людей разметку, после публикации на НГС разметку скорректировали.

Проблемой стал выезд на перекресток от «Гиганта». Фото: Ольга Бурлакова

Другой проблемой стал выезд на перекресток от «Гиганта». Были установлены светофоры, знаки приоритета, и этот выезд стал полноценной частью пересечения двух дорог, фактически продолжением улицы Жуковского. Соответственно автомобили, движущиеся от «Гиганта», выезжают на Жуковку в сторону центра и при этом имеют приоритет — основной поток, поворачивающий с Жуковки налево на шоссе, должен им уступать.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Но поскольку поток по Жуковке является основным (едут в 3 ряда) и люди привыкли, что никаких помех раньше здесь не было, большинство даже не собирается уступать единичным машинам, выезжающим от «Гиганта».

Часто происходят ДТП Фото: Ольга Бурлакова

Водители, имеющие приоритет, робко пытаются проехать сложное месте, а некоторые, уверенные в своей правоте, отчаянно бросаются против потока — закономерно происходят ДТП. Вот как это бывает — смотрите видео.

В рубрике «Куда ты рулишь?» мы разбирали это столкновение «Газели» и «Ниссана» — интересно, что большая часть читателей назвала виновным именно водителя «Ниссана». В комментариях многие отметили, что это место является идеальным для того, чтобы устраивать автоподставы.

Какая-то часть водителей всё же уступает машинам, имеющим приоритет Фото: Ольга Бурлакова

Стоит отметить, что какая-то часть водителей всё же уступает машинам, имеющим приоритет. Но их немного, да и обзор осложнен из-за того, что поток с Жуковки поворачивает в три ряда. Вероятно, со временем люди изменят привычку, станут внимательней следить за дорожной обстановкой и уступать имеющим приоритет. Ну а пока ДТП здесь происходят с завидной регулярностью, и тем, кто выезжает от «Гиганта», это надо иметь ввиду.