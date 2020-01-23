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Авто Проблема

Место в Новосибирске, где водители по привычке отказываются уступать. Идеально для автоподстав

Рубрика «Самый глупый перекрёсток» исследует пересечение улицы Жуковского и Мочищенского шоссе

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Перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе

Перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе

Очередное проблемное месте в улично-дорожной сети Новосибирска — перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе — не только вызывает вопросы по удобству проезда, но и реально является аварийным местом, где регулярно происходят ДТП по одной и той же схеме. Недавно перекресток реконструировали, но многие водители привыкли проезжать его по старинке, не собираясь уступать тем, кто теперь имеет преимущество. Подробности в материале Дмитрия Косенко

Раньше перекресток представлял собой Т-образное пересечение Жуковки и Мочищенского шоссе

Раньше перекресток представлял собой Т-образное пересечение Жуковки и Мочищенского шоссе

Раньше, когда не было ТЦ «Гигант» и подъезда к нему, перекресток представлял собой Т-образное пересечение Жуковки и Мочищенского шоссе. И автомобили, выезжающие из города, спокойно поворачивали налево с Жуковки на шоссе без всяких помех. Проблемы начались в августе — на перекрестке сначала нанесли путающую людей разметку, после публикации на НГС разметку скорректировали

Проблемой стал выезд на перекресток от «Гиганта».

Проблемой стал выезд на перекресток от «Гиганта».

Другой проблемой стал выезд на перекресток от «Гиганта». Были установлены светофоры, знаки приоритета, и этот выезд стал полноценной частью пересечения двух дорог, фактически продолжением улицы Жуковского. Соответственно автомобили, движущиеся от «Гиганта», выезжают на Жуковку в сторону центра и при этом имеют приоритет — основной поток, поворачивающий с Жуковки налево на шоссе, должен им уступать. 

Но поскольку поток по Жуковке является основным (едут в 3 ряда) и люди привыкли, что никаких помех раньше здесь не было, большинство даже не собирается уступать единичным машинам, выезжающим от «Гиганта». 

Часто происходят ДТП

Часто происходят ДТП

Водители, имеющие приоритет, робко пытаются проехать сложное месте, а некоторые, уверенные в своей правоте, отчаянно бросаются против потока — закономерно происходят ДТП. Вот как это бывает — смотрите видео. 

В рубрике «Куда ты рулишь?» мы разбирали это столкновение «Газели» и «Ниссана» — интересно, что большая часть читателей назвала виновным именно водителя «Ниссана». В комментариях многие отметили, что это место является идеальным для того, чтобы устраивать автоподставы. 

Какая-то часть водителей всё же уступает машинам, имеющим приоритет

Какая-то часть водителей всё же уступает машинам, имеющим приоритет

Стоит отметить, что какая-то часть водителей всё же уступает машинам, имеющим приоритет. Но их немного, да и обзор осложнен из-за того, что поток с Жуковки поворачивает в три ряда. Вероятно, со временем люди изменят привычку, станут внимательней следить за дорожной обстановкой и уступать имеющим приоритет. Ну а пока ДТП здесь происходят с завидной регулярностью, и тем, кто выезжает от «Гиганта», это надо иметь ввиду.

Кто виноват в авариях на этом перекрестке?

    Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной. А на Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею.

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    Самый глупый перекрёстокДТП
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    КОММЕНТАРИИ (37)

    23 янв 2020 в 07:22

    Кто голосует, что дорожники виноваты? Виноваты наглые водятлы, даже знающие правила , но едущие стадом. По принципу нас больше, пропустишь.

    23 янв 2020 в 07:15

    на этом перекрестке множество проблем:
    1)не понятная схема выезда с Гиганта с поворотом налево: поворачивающие налево от гиганта нарушают, не объезжая столб с правой стороны, а пересекая перекресток по встречке , пересекая все полосы встречного движения!
    2) поворот налево с Мочищенского шоссе пересекает полосы движения с Жуковской
    3)невнятные полосы разворота и из пересечение с потоком
    4)правый поворот с Мочищенского на Жуковского под стрелку пересекается с движением общественного транспорта поворачивающего на Жуковскую от Аэропорта!

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    23 янв 2020 в 07:12

    Конечно дорожники виноваты, а не невнимательные водители