Как в «Сосновке» выхаживают пациентов после операций на сердце — первый репортаж после громкого закрытия

На территории курорт-отеля «Сосновка» открылся отдел реабилитации клиники Мешалкина для пациентов, перенесших операцию на сердце. Раньше новосибирцам приходилось ездить в другие города или оставаться без второго этапа реабилитации. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, для каких именно пациентов предназначен отдел, чем отличаются программы восстановления на разных этапах и какие процедуры уже проходят новосибирцы.
Отдел реабилитации клиники Мешалкина рассчитан на 150 человек. Он заработал с 5 декабря. За декабрь здесь приняли 160 пациентов, а с 9 января — уже более 110.
О том, что клиника Мешалкина арендовала помещения у курорт-отеля «Сосновка», НГС писал в октябре 2019 года: замдиректора клиники Мешалкина по экономике и развитию Артём Пухальский пояснил, что это отделение будет принимать не только своих пациентов, но и пациентов из всех региональных сосудистых центров, которых в городе вместе с клиникой четыре.
Действительно, сейчас туда отправляют пациентов из областной клинической больницы, горбольницы
Каких пациентов сюда примут?
Заведующая отделением Таисья Кузнецова поясняет, что они принимают тех, у кого была ишемическая болезнь сердца — кто перенёс операцию коронарного шунтирования или стентирование коронарных артерий, и тех, кто перенёс инфаркт миокарда (как после операции, так и без неё, когда происходит рубцевание). В перспективе они хотят расширять возможность прохождения реабилитации для большего количества больных с другой сердечно-сосудистой патологией, в том числе для людей после трансплантации сердца, для которых проблема реабилитации стоит остро.
— Сейчас всё это осуществляется по приказу министерства здравоохранения Новосибирской области — по этому профилю берём по обязательному медицинскому страхованию, то есть для пациентов это бесплатно. Я думаю, мы готовы в принципе принимать и другие категории пациентов. Даже среди той категории, с которой мы сейчас работаем, очень много пациентов, не проходивших второй этап реабилитации после операции. Поэтому нам есть с чем работать, — говорит Таисья Кузнецова.
Чем отличаются этапы реабилитации
Существует реабилитационный стандарт, который разработан для каждого этапа.
— Там говорится, какие процедуры, какие медикаменты должен получать пациент, сколько раз он должен быть осмотрен. Медикаментозное лечение у пациентов сохраняется соответственно тем назначениям, которые им рекомендует головное учреждение, которое проводило первичное лечение. Плюс мы здесь добавляем те процедуры или медикаменты, которые улучшают общий метаболизм, для того чтобы восстановительный процесс у таких пациентов шёл лучше, — говорит заведующая отделением.
Первый этап начинается сразу после операции. По словам Таисьи Кузнецовой, им занимаются врачи мультидисциплинарной бригады в реанимации — хирурги, которые оперировали, реаниматологи.
— После того как пациента снимают с искусственной вентиляции лёгких, ему начинают делать, например, ингаляции, массаж грудной клетки. В палате, как правило, без осложнений пациент находится 72 часа, из которых в течение дня он должен получать час реабилитационных процедур. Если всё нормально, после трех суток пациент переводится в отделение, откуда он вышел, там продолжается первый этап. В среднем мы считаем, что первый этап на хирургической койке составляет 10 дней, то есть остальные семь–восемь дней он продолжает получать немедикаментозные методы реабилитации — лечебная физкультура, массаж, физио. Любая операция — это стресс, как психологический, так и физиологический, потому что у пациентов есть усталость, болевой синдром.
Второй этап теперь происходит в этом отделении в течение 14 дней. Есть набор программ для разных пациентов, но по сути они подбираются индивидуально. До этого таким пациентам приходилось либо пропускать этот этап, либо ездить в другие города.
— Раньше «Рассвет» забирал у нас из института пациентов. В последние годы всё позакрывалось: в Барнауле была реабилитация, в «Белокурихе» — у нас с ними был договор когда-то давно и там было наше отделение. А потребность высокая, — считает Таисья Кузнецова.
Потом пациентам, которые прошли второй этап, рекомендуют наблюдение по месту жительства — если всё хорошо, то их пригласят на третий этап. По идее он работает как дневной стационар. При некоторых поликлиниках города можно проходить амбулаторно-клинический этап или же можно пройти его здесь, на базе «Сосновки».
Что здесь получают пациенты
Как только они поступают в отделение и когда выписываются — проходят пробу с шестиминутной ходьбой. Потом сравниваются результаты.
Корпус делится на две части — отделение медицинской реабилитации (здесь и лежат пациенты) и физикотерапевтическое, где проходит большая часть процедур. Есть различные оздоровительные ванны и души, физио, массаж, зал лечебной физкультуры и тренажёрный.
В дальнейшем это помещение будет расширяться и модернизироваться, говорит Таисья Кузнецова.
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