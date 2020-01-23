Как в «Сосновке» выхаживают пациентов после операций на сердце — первый репортаж после громкого закрытия

Для пациентов есть зал лечебной физкультуры. Сами сотрудники отделения тоже поддерживают здоровый образ жизни Фото: Ольга Бурлакова

На территории курорт-отеля «Сосновка» открылся отдел реабилитации клиники Мешалкина для пациентов, перенесших операцию на сердце. Раньше новосибирцам приходилось ездить в другие города или оставаться без второго этапа реабилитации. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, для каких именно пациентов предназначен отдел, чем отличаются программы восстановления на разных этапах и какие процедуры уже проходят новосибирцы.

Отдел реабилитации клиники Мешалкина рассчитан на 150 человек. Он заработал с 5 декабря. За декабрь здесь приняли 160 пациентов, а с 9 января — уже более 110.

Раньше это был основной корпус отеля. Теперь на его двери две таблички, на которых написано и про «Сосновку», и про отделение клиники Мешалкина Фото: Ольга Бурлакова

О том, что клиника Мешалкина арендовала помещения у курорт-отеля «Сосновка», НГС писал в октябре 2019 года: замдиректора клиники Мешалкина по экономике и развитию Артём Пухальский пояснил, что это отделение будет принимать не только своих пациентов, но и пациентов из всех региональных сосудистых центров, которых в городе вместе с клиникой четыре.

Действительно, сейчас туда отправляют пациентов из областной клинической больницы, горбольницы № 1 (региональный сосудистый центр) и дорожной больницы. Кроме того, пациенты, которые раньше из-за отсутствия такой возможности в городе не получили второй этап реабилитации после операций, могут оставлять заявку самостоятельно — её рассматривают довольно оперативно.

В основном большая часть помещений выглядят, как и раньше. Это первый этаж отеля, только номера превратились в палаты Фото: Ольга Бурлакова

Каких пациентов сюда примут? Заведующая отделением Таисья Кузнецова поясняет, что они принимают тех, у кого была ишемическая болезнь сердца — кто перенёс операцию коронарного шунтирования или стентирование коронарных артерий, и тех, кто перенёс инфаркт миокарда (как после операции, так и без неё, когда происходит рубцевание). В перспективе они хотят расширять возможность прохождения реабилитации для большего количества больных с другой сердечно-сосудистой патологией, в том числе для людей после трансплантации сердца, для которых проблема реабилитации стоит остро.



— Сейчас всё это осуществляется по приказу министерства здравоохранения Новосибирской области — по этому профилю берём по обязательному медицинскому страхованию, то есть для пациентов это бесплатно. Я думаю, мы готовы в принципе принимать и другие категории пациентов. Даже среди той категории, с которой мы сейчас работаем, очень много пациентов, не проходивших второй этап реабилитации после операции. Поэтому нам есть с чем работать, — говорит Таисья Кузнецова.

Пациенты могут заселиться ещё и с сопровождающими. Как правило, просят заехать с мужем или женой Фото: Ольга Бурлакова

Чем отличаются этапы реабилитации

Существует реабилитационный стандарт, который разработан для каждого этапа.

— Там говорится, какие процедуры, какие медикаменты должен получать пациент, сколько раз он должен быть осмотрен. Медикаментозное лечение у пациентов сохраняется соответственно тем назначениям, которые им рекомендует головное учреждение, которое проводило первичное лечение. Плюс мы здесь добавляем те процедуры или медикаменты, которые улучшают общий метаболизм, для того чтобы восстановительный процесс у таких пациентов шёл лучше, — говорит заведующая отделением.

Отделение принимает пациентов не только из Новосибирска и области, но и отовсюду Фото: Ольга Бурлакова

Первый этап начинается сразу после операции. По словам Таисьи Кузнецовой, им занимаются врачи мультидисциплинарной бригады в реанимации — хирурги, которые оперировали, реаниматологи.

— После того как пациента снимают с искусственной вентиляции лёгких, ему начинают делать, например, ингаляции, массаж грудной клетки. В палате, как правило, без осложнений пациент находится 72 часа, из которых в течение дня он должен получать час реабилитационных процедур. Если всё нормально, после трех суток пациент переводится в отделение, откуда он вышел, там продолжается первый этап. В среднем мы считаем, что первый этап на хирургической койке составляет 10 дней, то есть остальные семь–восемь дней он продолжает получать немедикаментозные методы реабилитации — лечебная физкультура, массаж, физио. Любая операция — это стресс, как психологический, так и физиологический, потому что у пациентов есть усталость, болевой синдром.

Слева расположены комнаты-палаты пациентов, а справа помещение, в котором пациенты под присмотром делают упражнения Фото: Ольга Бурлакова

Второй этап теперь происходит в этом отделении в течение 14 дней. Есть набор программ для разных пациентов, но по сути они подбираются индивидуально. До этого таким пациентам приходилось либо пропускать этот этап, либо ездить в другие города.



— Раньше «Рассвет» забирал у нас из института пациентов. В последние годы всё позакрывалось: в Барнауле была реабилитация, в «Белокурихе» — у нас с ними был договор когда-то давно и там было наше отделение. А потребность высокая, — считает Таисья Кузнецова.

День пациентов расписан: с утра, как правило, они ходят на различные процедуры, а потом есть различные занятия, например арт-терапия или психологические тренинги Фото: Ольга Бурлакова

Потом пациентам, которые прошли второй этап, рекомендуют наблюдение по месту жительства — если всё хорошо, то их пригласят на третий этап. По идее он работает как дневной стационар. При некоторых поликлиниках города можно проходить амбулаторно-клинический этап или же можно пройти его здесь, на базе «Сосновки».

Это одно из помещений бальнеологического отделения, где пациенты могут принимать различные ванны, например, травяные Фото: Ольга Бурлакова

Что здесь получают пациенты

Как только они поступают в отделение и когда выписываются — проходят пробу с шестиминутной ходьбой. Потом сравниваются результаты.

Это приспособление помогает опускать в ванну маломобильных пациентов Фото: Ольга Бурлакова

Корпус делится на две части — отделение медицинской реабилитации (здесь и лежат пациенты) и физикотерапевтическое, где проходит большая часть процедур. Есть различные оздоровительные ванны и души, физио, массаж, зал лечебной физкультуры и тренажёрный.

В дальнейшем это помещение будет расширяться и модернизироваться, говорит Таисья Кузнецова.



На фото справа — заведующая отделением Таисья Кузнецова Фото: Ольга Бурлакова

Пациентка в физиокабинете Фото: Ольга Бурлакова

Зал лечебной физкультуры Фото: Ольга Бурлакова

Кабинет массажа Фото: Ольга Бурлакова

Есть ещё и такие виды оздоравливающих ванн Фото: Ольга Бурлакова

Помещение с различными видами душа Фото: Ольга Бурлакова

По словам врачей, оздоравливающий эффект оказывает ещё и территория — хороший климат и возможность строить маршруты для прогулок на улице

Фото: Ольга Бурлакова

Некоторые помещения, которые превратили в медицинские кабинеты, пока выглядят немного странно. Это аппарат для проведения ЭКГ Фото: Ольга Бурлакова

Отдел медицинской реабилитации — самый большой в институте, говорит Таисья Кузнецова, потому что он расположен на двух базах — в клинике и в «Сосновке» Фото: Ольга Бурлакова

Пациенты на арт-терапии Фото: Ольга Бурлакова

Так выглядят палаты, в которых живут пациенты Фото: Ольга Бурлакова