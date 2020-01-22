Говорят, что из Китая идет смертельный вирус. Разбираемся, чего бояться

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, из-за чего возникает необходимость экстренных мер.



— Более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань, — рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань. — Вирус действительно передается от человека к человеку. Последнее доказательство тому — заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным.



Минимум 14 медицинских работников в КНР заразились от инфицированных. Установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с вирусом.

