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Здоровье Обзор

Говорят, что из Китая идет смертельный вирус. Разбираемся, чего бояться

От коронавируса погибли уже девять человек, число заразившихся растет каждый час

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Китайцы скупили все защитные маски в аптеках и онлайн-магазинах

Китайцы скупили все защитные маски в аптеках и онлайн-магазинах

Всемирная организация здравоохранения сегодня собирается на экстренное заседание: причина — вспышка пневмонии в Китае, из-за которой уже погибли девять человек. ВОЗ предупреждает: коронавирус (так называется заболевание) еще не изучен, и он может появиться в других странах. Чем грозит вирус России и как защититься?

1

Что за коронавирус?

31 декабря власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. 

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.

2

Сколько уже людей от него пострадали?

На данный момент известно о 440 случаях заражения. Большинство из них зафиксировали в провинции Хубэй, остальные — в других частях страны, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинцию Гуандун. Замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что в результате заражения пневмонией погибли девять человек. Два подтвержденных случая заражения зафиксировано в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и Америке.

3

Как этот вирус передается?

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, из-за чего возникает необходимость экстренных мер.

— Более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань, — рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань. — Вирус действительно передается от человека к человеку. Последнее доказательство тому — заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным.

Минимум 14 медицинских работников в КНР заразились от инфицированных. Установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с вирусом.

4

В Китае реально эпидемия?

Некоторые эксперты отмечают, что вспышка пневмонии в Центральном Китае имеет риски: в стране уже празднуют Лунный Новый год, и десятки миллионов китайцев путешествуют по стране.

Чтобы предотвратить распространение нового вируса, Ухань усиливает контроль над выездными турпоездками как за границу, так и внутри страны. Туроператоры отказались от групповых поездок, полиция проверяет автомобили на наличие в них живой птицы или диких животных при пересечении городской границы. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и пассажирских пирсах пассажирам измеряют температуру. Органы здравоохранения городов, которые имеют прямые рейсы из Уханя (Сингапур и Гонконг), выпустили предупреждения и помещают в карантин пациентов с лихорадкой или одышкой, путешествующих из этого региона. Остальным выдают брошюры о новой пневмонии, раздают респираторные маски.

Учительница одной из китайских школ Татьяна Лужина рассказывает, что в аптеках и онлайн-магазинах заканчиваются защитные маски.

Респираторные маски не найти даже в китайских онлайн-магазинах

Респираторные маски не найти даже в китайских онлайн-магазинах

По словам Татьяны, после собрания правительства Китая в пабликах и чатах появилось официальное сообщение. В нем, в частности, говорится, что вспышка заболеваемости совпала с весенними перевозками, отмечается необходимость закрыть рынки и усилить контроль за объектами дикой природы.

Во многих пабликах запустили сервис мгновенного оповещения, где в режиме реального времени можно наблюдать за ситуацией. 

На этом сервисе в Китае можно следить за текущим положением дел

На этом сервисе в Китае можно следить за текущим положением дел

5

Собираюсь в Китай, чего бояться?

Первыми на сообщения о вирусе в России отреагировали в Амурской области, которая граничит с Китаем. В начале января местное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу. 

Федеральный Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, усиливает контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В ведомстве рассказывают, что медики готовы к приему больных, а ученые даже разработали средства, позволяющие обнаружить новый тип коронавируса на ранней стадии. Правда, пока готово всего два набора для диагностики. Они основаны на методе, который обладает высокой чувствительностью, а результаты приходят за два–четыре часа, рассказали в пресс-службе ведомства.

— Для диагностирования заболевания достаточно отобрать образец из носоглотки больного или человека, у которого подозревается заболевание, — сказали в Роспотребнадзоре.

Работа в лабораториях начнется в конце этой недели. Пока что санврачи рекомендуют туристам быть осторожными во время своих путешествий по Китаю.

Рекомендации Роспотребнадзора туристам, выезжающим в Китай:

  • уточнять эпидемиологическую ситуацию, планируя поездку;
  • не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;
  • пить бутилированную и термически обработанную воду;
  • не ходить в зоопарки, на массовые мероприятия с привлечением животных;
  • носить респираторные маски;
  • мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи;
  • при первых признаках заболевания обращаться к врачу, не заниматься самолечением;
  • сказать врачам, когда и где именно вы находились в КНР.

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Китайвируспневмониякоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (9)

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22 янв 2020 в 14:16

440 человек болеет, 10 умерло. Население провинции Хэбэй 72 млн. человек. Население КНР - 1.4 млрд.

примерно такие же были истерики с птичьим и свиным гриппом. показатели смертности ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа.

22 янв 2020 в 14:20

"при первых признаках заболевания обращаться к врачу" - т.е получить талончик в очередь через неделю) первыми помрут пьющие так что вирусы одобряю.

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22 янв 2020 в 14:19

В этих наших интернетах пишут:

"Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.

Мало кто знает, но примерно 40 000 человек в день умирает от голода, недоедания, антисанитарии. Тяжело приходится детям из стран третьего мира, особенно Южной Азии и Африки. Дети просто не доживают до пятилетнего возраста. Пока на другом конце земного шара люди переедают, полнеют и умирают от инфаркта из-за своей полноты, дети Африки умирают от голода и отсутствия чистой питьевой воды.

Тысячи жизней каждый день уносят болезни СПИД (14 000 человек в день) и РАК (5 000 человек в день). Из-за вредных привычек, алкоголя, сигарет, беспорядочной половой жизни гибнут тысячи людей.

6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий."