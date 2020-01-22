Говорят, что из Китая идет смертельный вирус. Разбираемся, чего бояться

1
Что за коронавирус?
31 декабря власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось
2
Сколько уже людей от него пострадали?
На данный момент известно о 440 случаях заражения. Большинство из них зафиксировали в провинции Хубэй, остальные — в других частях страны, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинцию Гуандун. Замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что в результате заражения пневмонией погибли девять человек. Два подтвержденных случая заражения зафиксировано в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и Америке.
3
Как этот вирус передается?
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, из-за чего возникает необходимость экстренных мер.
— Более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань, — рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань. — Вирус действительно передается от человека к человеку. Последнее доказательство тому — заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным.
Минимум 14 медицинских работников в КНР заразились от инфицированных. Установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с вирусом.
4
В Китае реально эпидемия?
Некоторые эксперты отмечают, что вспышка пневмонии в Центральном Китае имеет риски: в стране уже празднуют Лунный Новый год, и десятки миллионов китайцев путешествуют по стране.
Чтобы предотвратить распространение нового вируса, Ухань усиливает контроль над выездными турпоездками как за границу, так и внутри страны. Туроператоры отказались от групповых поездок, полиция проверяет автомобили на наличие в них живой птицы или диких животных при пересечении городской границы. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автобусных остановках и пассажирских пирсах пассажирам измеряют температуру. Органы здравоохранения городов, которые имеют прямые рейсы из Уханя (Сингапур и Гонконг), выпустили предупреждения и помещают в карантин пациентов с лихорадкой или одышкой, путешествующих из этого региона. Остальным выдают брошюры о новой пневмонии, раздают респираторные маски.
Учительница одной из китайских школ Татьяна Лужина рассказывает, что в аптеках и онлайн-магазинах заканчиваются защитные маски.
По словам Татьяны, после собрания правительства Китая в пабликах и чатах появилось официальное сообщение. В нем, в частности, говорится, что вспышка заболеваемости совпала с весенними перевозками, отмечается необходимость закрыть рынки и усилить контроль за объектами дикой природы.
Во многих пабликах запустили сервис мгновенного оповещения, где в режиме реального времени можно наблюдать за ситуацией.
5
Собираюсь в Китай, чего бояться?
Первыми на сообщения о вирусе в России отреагировали в Амурской области, которая граничит с Китаем. В начале января местное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.
Федеральный Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, усиливает контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В ведомстве рассказывают, что медики готовы к приему больных, а ученые даже разработали средства, позволяющие обнаружить новый тип коронавируса на ранней стадии. Правда, пока готово всего два набора для диагностики. Они основаны на методе, который обладает высокой чувствительностью, а результаты приходят за два–четыре часа, рассказали в пресс-службе ведомства.
— Для диагностирования заболевания достаточно отобрать образец из носоглотки больного или человека, у которого подозревается заболевание, — сказали в Роспотребнадзоре.
Работа в лабораториях начнется в конце этой недели. Пока что санврачи рекомендуют туристам быть осторожными во время своих путешествий по Китаю.
Рекомендации Роспотребнадзора туристам, выезжающим в Китай:
- уточнять эпидемиологическую ситуацию, планируя поездку;
- не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты;
- пить бутилированную и термически обработанную воду;
- не ходить в зоопарки, на массовые мероприятия с привлечением животных;
- носить респираторные маски;
- мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания обращаться к врачу, не заниматься самолечением;
- сказать врачам, когда и где именно вы находились в КНР.