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Он и она Обзор

На своем месте: 6 сибирячек, которые занимаются «мужской» работой — они дадут фору любому

Эти женщины служат в армии, водят маршрутку, чинят самолёты и вправляют кости

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Для этих сибирячек не существует понятия мужская и женская профессия, каждая из них занимается любимым делом

Для этих сибирячек не существует понятия мужская и женская профессия, каждая из них занимается любимым делом

Пассажир компании «Аэрофлот» Вадим Востров написал в своем Twitter пост о том, что ему было не по себе лететь в самолёте, которым управляла женщина. В конце мужчина приписал, что извиняется, если задел чьи-то чувства, и даже поставил смайлик. Однако это не помогло сгладить посыл — в комментариях мужчину тут же обвинили в сексизме, а вокруг темы мгновенно началась активная дискуссия о месте женщины в разных сферах (и кто это место определил). НГС решил вспомнить сибирячек, которые работают «не на своем месте»: единственная за Уралом девушка-авиамеханик, женщина-крановщик, детский патологоанатом и другие представительницы совсем не женских профессий. 

Крановщица

Галина Климова вместе со своим сыном Вячеславом работает на башенном кране. Галина считает, что это вполне женская профессия, а Вячеслав говорит, что работа под силу внимательным и неконфликтным людям. Мать и сын работают посменно. Корреспонденту НГС Галина сказала, что машинистом башенного крана стала скорее на зло маме — та хотела, чтобы дочь поступила в лесотехнический институт. 

Галине 55 лет, она на пенсии, но продолжает работать&nbsp;

Галине 55 лет, она на пенсии, но продолжает работать 

— Я всегда почему-то считала, что крановщик башенного крана — это женская работа на стройке. Нужно быть собранным, сосредоточенным, внимательным, особенно если работаешь с кирпичом. Главное только, чтобы кран был технически исправен. А всё остальное зависит от крановщика, — уверена сибирячка.

Полностью её историю можно прочитать тут.

Авиамеханик

Татьяне Кожевиной 23 года, она единственная за Уралом девушка-авиамеханик. В России профессия не востребована, а в 1992 году президент Борис Ельцин даже вводил запрет для женщин на эту должность. 

— Когда я выпустилась и решила, что хочу работать с техникой, мне пришел отказ от десятков авиакомпаний в связи с тем, что я девушка. Когда я отправляла резюме, мне перезванивали и сразу говорили: «Как вы сможете работать в мужском коллективе и вообще работать с тяжелыми агрегатами?». И поэтому я получала отказы, — говорит Татьяна НГС. 

Многие учебные заведения закрывают набор для девушек на специальность&nbsp;инженера по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей

Многие учебные заведения закрывают набор для девушек на специальность инженера по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей

— Люди руководствуются стереотипным мышлением, что девушке в авиации в роли эксплуатанта делать нечего, — я с этим стараюсь бороться. Многие уже давно забыли это мнение, на работе иногда говорят: «О, повезло Грише — он работает с Таней». Есть люди, которые не очень ко мне относятся, но их единицы. До сих пор бытует у них старая школа из разряда: «Мы думали, что авиация, именно эксплуатация, — единственное место, где нет никаких баб, и даже здесь ты появилась».

Полностью историю девушки-авиамеханика можно прочитать тут.

Патологоанатом

У Натальи Клёсовой тоже совсем не женская профессия — девушка работает детским патологоанатомом в городской клинической больнице № 1. Ей часто не верят, когда она говорит, кем работает. Много кто отговаривал Наталью от выбора такой специальности, но людей в белых халатах она любила с детства: ее мама работала рентген-лаборантом, а до этого была медсестрой и часто брала дочь на работу. 

В университете у Натальи отлично шло акушерство и гинекология, но ее выбор пал совсем на другое направление&nbsp;

В университете у Натальи отлично шло акушерство и гинекология, но ее выбор пал совсем на другое направление 

— Мой любимый стереотип: патологоанатом — это большой мужчина лет пятидесяти в фартуке, с ручищами такими, кровь на фартуке, он стоит с сигаретой, там же ест в секционной. Да, всё так мрачно, кто-то приписывает гробы, кресты вокруг. Мне хотелось бы развеять этот миф. Я не в чёрном балахоне с косой и вокруг меня кресты. Мы те же самые люди, мы всем тем же самым увлекаемся, интересуемся, — рассказала Наталья в интервью НГС.

Ортопед-травматолог

Еще одна представительница не женской медицинской профессии — Светлана Филатова. Девушка работает ортопедом-травматологом в НИИТО. Пациенты удивляются, когда видят перед собой хрупкую девушку вместо крепкого мужчины, который вправит им кость на место.

— Хирургических специальностей много, но ни одна не привлекала меня так, как травматология. Был момент, когда мне казалось, что это направление мне не под силу, что это тяжелая мужская специальность, я не смогу, у меня не получится. После того как я побывала здесь, в больнице, увидела, какие операции тут проводят, мне настолько понравилось, что я решила поступать именно сюда. 

Светлана окончила НГУ, два года проучилась в ординатуре и уже полгода работает в НИИТО

Светлана окончила НГУ, два года проучилась в ординатуре и уже полгода работает в НИИТО

— Пациенты реагируют на меня по-разному — кто-то позитивно, кому-то интересно спросить, почему я выбрала именно это направление. С теми, кто говорит: «Я вам не верю», — нужно беседовать и объяснять, что я точно такой же врач, а возраст и пол не имеют значения. По пациенту сразу видно, чего от него ожидать. Можно войти в палату и понять, что тебя там совсем не хотят видеть.

Водитель маршрутки

Ольга работает водителем «Газели. Каждое утро она надевает смешную кепку и в 04:30–05:00 выезжает из автопарка — ей надо спешить на конечную остановку маршрута «Ключ-Камышенское плато». Водителем Ольга работает практически всю жизнь, хоть и с небольшими перерывами. За руль автобуса впервые села в 9 лет, когда безбашенный знакомый её родителей посадил её в кабину настоящего ЛиАЗа.

Несмотря на то что Ольга работает много лет, пассажиры до сих пор удивляются, что за рулём женщина

Несмотря на то что Ольга работает много лет, пассажиры до сих пор удивляются, что за рулём женщина


На вопрос, сложно ли женщине работать водителем маршрутки, Ольга пожимает плечами. «Мужчины — они хитрые, никогда не скажут, что здесь работа в принципе не сложная», — признаётся она. Водитель объясняет это тем, что машины сейчас «лёгкие» по сравнению с теми, на которых она ездила раньше.

Старший сержант

Лариса Пискарёва — старший сержант. У нее за плечами служба на Северном Кавказе. В армию Лариса попала случайно, а в итоге отслужила 15 лет. 


— Я зашла, поинтересовалась, требуются ли кадры. Работа, мягко говоря, не совсем лёгкая, график ненормированный, и, честно сказать, желающих особо не было. Там требовались санинструктора, я прошла комиссию за три месяца, всё что нужно. И так я оказалась в армии, — рассказала Лариса корреспонденту. 

В последнее время Ларисе стало сложно разрываться между работой и семьей — она многодетная мать-одиночка

В последнее время Ларисе стало сложно разрываться между работой и семьей — она многодетная мать-одиночка

О своем выборе профессии Лариса говорит: «Ещё романтика была — в 20 лет хотелось и пострелять, и побегать. Спасти кого-то, кому-то первую помощь оказать, быть нужной. Это наша работа и человеческий долг».

Полностью историю красотки-сержанта читайте тут.

Вы — женщина с редкой (или привычно мужской) профессией? Или мужчина, работающий там, где обычно принято видеть женщин? Расскажите свою историю НГС, свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07.

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карьераженщина
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КОММЕНТАРИИ (4)

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23 янв 2020 в 11:02

что значит мужской работой? то бьются за равноправие полов а тут недовольные якобы мужской работой. работать , вкалывать!

23 янв 2020 в 11:05

Так и знал, что без рспэх не обойдётся... Многодетная мать одиночка это, что вообще... Где отцы этих детей...

доктор с юар
23 янв 2020 в 11:02

на нгс есть не на своём месте...
под никами женскими строчат порой - но бреются еженедельно, и в паспорте имеют мужские имена -