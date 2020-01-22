Когда наскучила модель: какие машины продают через автосалоны российские олигархи

За этот Ford GT2 просят более 100 миллионов рублей, но в нашу подборку он не попал, потому что это новый автомобиль. Мы искали варианты, которые уже побывали в руках толстосумов Фото: Auto.ru

Чтобы накопить на самый дорогой из этих автомобилей, среднему россиянину нужно было откладывать всю зарплату, начиная ещё со времён вторжения Наполеона (без преувеличения). На взнос за его страховку можно купить новый Porsche, а общая цена позволяет приобрести целый таксопарк «Солярисов». Рассказываем о машинах, которые продают сильные мира сего в разных городах России.

Челябинск

Mercedes McLaren SLR в новом состоянии стоил порядка $ 0,5–1 миллиона и сейчас не дешевле — раритет Фото: Auto.ru

Mercedes SLR McLaren продаётся за сумму, которой хватит на десяток «обычных» S-классов. Кстати, стоимость нового автомобиля в своё время в зависимости от версии колебалась в диапазоне от 500 тысяч до миллиона долларов, и высокая цена подержанной машины объясняется её редкостью: всего было выпущено 2100 Mercedes SLR McLaren. Автомобиль построен в период близких отношений Mercedes с командой «Формулы-1» McLaren и является одной из попыток построить болид для дорог общего пользования: у него углеволоконный кузов, углекерамические тормоза и двигатель мощностью 626 л. с. Его главная проблема — это, вероятно, дизайн, слишком унифицированный с другими моделями Mercedes. Не самый эффектный, но чудовищно эффективный аппарат.

Кстати, самый дорогой автомобиль Екатеринбурга, в общем, из той же оперы, но моложе и дешевле. Санкт-Петербург

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe — яхта с колёсами Фото: Auto.ru

Культурная столица не ударила в грязь лицом: такой кабриолет Rolls-Royce Phantom вполне подходит для поездок в театр и стоит вполне демократично (относительно нашего рейтинга) — всего 37 миллионов рублей за почти новую машину. Новый Phantom Drophead Coupe стоит от 57 миллионов рублей, так что потеря стоимости — почти по 7 миллионов рублей в год. На эти деньги вполне можно купить новый BMW X7. Кстати, «Роллс», хоть и выглядит этакой яхтой, сотню набирает менее чем за 6 секунд — на уровне того же BMW X7.

Тюмень



ГАЗ-М1 за 12 миллионов рублей? Что скажете? Фото: Auto.ru

Тюмень — город богатый, но топовый автомобиль в объявлениях здесь стоит всего 12 миллионов рублей. Но посмотрите, за что просят такие деньги — это ГАЗ-М1, выпущенный в начале Второй мировой войны в 1939 году. В те годы это была одна из самых популярных моделей советского автопрома, созданная по тогдашней традиции ГАЗа с оглядкой на автомобили Ford. Эта «эмка», по утверждению владельца, на ходу и в хорошем состоянии, чем и обусловлена цена. При этом «Форд» даже более раннего выпуска можно купить дешевле.



А в соседнем Нефтеюганске 7 миллионов рублей просят за «Волгу» ГАЗ-3102 совсем не винтажного 2002 года выпуска. В качестве плюсов машины в объявлении хозяин указывает фаркоп. Ну, раз есть фаркоп, надо брать.

Казань



Это один из самых невероятных внедорожников в мире: у него огромный просвет и мощность 422 л. с. Фото: Auto.ru

В столице Татарстана продаётся необычно яркий для «Гелендвагена» Mercedes-Benz G-класса, за который просят 14 миллионов рублей. Аномальные пропорции объясняются тем, что это модель предыдущего поколения в экстремальной версии G500 4x42 с увеличенным до 450 мм просветом, портальными мостами и двумя амортизаторами на колесо. Новые автомобили стоили от 19 миллионов рублей, но в 2017 году их выпуск был прекращён, а потом закончился и классический «Гелик» — на смену ему пришла новая модель поколения. В России таких G500 — не более сорока. Кстати, была и ещё более экстравагантная версия с шестью колёсами, но найти её в автообъявлениях нам не удалось.

Пермь



AMG GT 63 S не нужно путать с купе AMG GT... В мерсовской системе обозначения разберётся только фанат марки. На это, видимо, и рассчитано Фото: Auto.ru

Mercedes AMG GT 63 S впечатляюще выглядит, а его мотор развивает 639 л. с. — это топовое исполнение премиального лифтбэка, который конкурирует прежде всего с Porsche Panamera. За почти новый автомобиль просят «всего» 16,7 миллиона рублей, что кажется несерьёзным на фоне упомянутого выше Mercedes SLR McLaren, но этому есть объяснения: в отличие от него AMG GT 63 S построен на базе «гражданской» модели CLS.



Кстати, эту модель не нужно путать с купе AMG GT, которая сделана на платформе спорткара SLS.

Сочи



Porsche 911 превратился в игрушку гламурных балбесов, и мы почти забыли, что это один из лучших спорткаров. Модель GT2 напоминает об этом Фото: Auto.ru

Рейтинг игрушек олигархов был бы неполным без Porsche 911 в навороченном исполнении GT2 с 700-сильным мотором за 24 миллиона рублей. Кстати, это один из самых быстрых дорожных автомобилей в мире, и ему принадлежит один из рекордов круга на северной петле Нюрбургринга — традиционном полигоне для проверки возможностей суперкаров. Правда, позже его перебил другой спортсмен, Porsche 919 Hybrid.

Москва

Вершина пищевой цепочки — Mercedes-Benz 300 SL по прозвищу Gullwing (крыло чайки) Фото: Auto.ru

А теперь самый дорогой подержанный автомобиль, который нам удалось найти в объявлениях: это Mercedes 300 SL 1955 года выпуска с рекордной ценой. Фактически это предтеча упомянутой выше модели Mercedes SLR McLaren, также построенная на базе крайне успешных гоночных машин Mercedes, которые в середине 50-х доминировали в разных категориях автоспорта, включая «Формулу-1». Автомобиль был технически изощрён: чего стоят двери в стиле «крылья чайки» и двигатель с прямым впрыском бензина — разработка, опередившая время на полвека. Всего было построено 1400 купе и 1800 родстеров 300 SL, так что автомобиль является подлинным раритетом.



Новосибирск



А вот менее мощный, но столь же эффектный 190 SL Фото: Auto.ru

«Бюджетная» версия той машины, Mercedes-Benz 190 SL, выпущенная в 1960 году. И ценник у неё не такой пугающий: всего-то 20 миллионов рублей, потому что 190 SL изначально был дешевле «крыла чайки», а кроме того, выпущен в десять раз большим тиражом. Модель воспроизводит стилистику 300 SL и имеет унифицированное с ним шасси. В объявлении указана «жигулёвская» мощность мотора 75 л. с., но основным двигателем для 190 SL был 105-сильный мотор. Пусть цифры не впечатляют, для тех лет это вполне приличные показатели: тот же 300 SL имел мотор всего в 215 л. с. Главное в таких машинах — это дух времени: харизмы у них на десять современных спорткаров.



Будучи олигархом, вы бы в первую очередь купили...