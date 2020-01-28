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Недвижимость Проблема

Страшную заброшку, из которой хотели сделать общежитие для сотрудников зоопарка, возвращают мэрии

Двухэтажное пустующее здание много лет наводит страх на местных жителей. Разбираемся, что с ним не так

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Здание огорожено забором, но проникнуть на его территорию не составляет труда

Здание огорожено забором, но проникнуть на его территорию не составляет труда

На улице Каунасской, 1 в Заельцовском районе стоит заброшенный двухэтажный дом. Когда-то давно здесь размещалось ЖЭУ, а теперь регулярно собираются странные компании. Здание принадлежит Новосибирскому зоопарку — у руководства были планы переделать коммунальную заброшку под общежитие для сотрудников, но идея так и осталась на уровне разговоров. В конце прошлого года зоопарк решил вернуть пустующий дом мэрии. Разбираемся, что не так с этим зданием и какая судьба его ждет.

Хотели из двухэтажки сделать 6-этажное здание

Двухэтажный дом на Каунасской когда-то был местным ЖЭУ. Потом здание признали аварийным, коммунальщиков перевели в новое место, а дом передали в ведение Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

— В 2015 году земельный участок площадью 1990 квадратных метров был передан мэрией Новосибирска в аренду Новосибирскому зоопарку по договору аренды земельного участка сроком на 10 лет. Состояние здания при передаче было аварийным. Планировалось провести реконструкцию с использованием инвестиционных средств с целью дальнейшего использования здания для сотрудников зоопарка, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.

В нескольких метрах от заброшенного строения находится школа — путь к ней идёт мимо мрачного здания

В нескольких метрах от заброшенного строения находится школа — путь к ней идёт мимо мрачного здания

— Здание заброшено, его огородили бетонными плитами, и в этом состоянии оно до сих пор пребывает, причём ворота на эту маленькую территорию с двух сторон открыты настежь. Уже несколько раз здесь возникал пожар — приезжали пожарные. Здесь постоянно крутятся дети и бомжи. Все дети жилмассива как раз через эту заброшку идут в школу. Иногда приезжают люди, вешают новый замок на ворота, но это ненадолго… Бывшее ЖЭУ было передано зоопарку ещё при Ростиславе Шило. Они пытались построить 6-этажное общежитие. Но у них проект не прошёл по количеству парковочных мест. Тогда они хотели увеличить свою территорию, но это тоже не получилось из-за того, что дорога рядом, другие здания и так далее, — рассказал местный житель Василий Курдюмов.

Председатель ТСЖ «На Кисловодской» Татьяна Квашурина вспомнила, как на публичных слушаниях разбирали проект увеличения земельного участка, который был передан Новосибирскому зоопарку.

— В землеотвод попадал кусок дороги, которая идёт к нашему дому. Но они не могли его занять, потому что это был единственный подъезд к дому. А вот они хотели как-то всё-таки расшириться. Вроде как даже искали инвесторов. Но инвесторам, конечно, выгоднее многоэтажный дом построить… А в этом доме постоянно лазят дети, какие-то бомжи. Непонятно, что там творится. Покупателей, которые приезжали квартиры смотреть в нашем доме, всегда отпугивало это здание.

Срок аренды земельного участка истекает только в 2025 году, но зоопарк решил расторгнуть его досрочно

Срок аренды земельного участка истекает только в 2025 году, но зоопарк решил расторгнуть его досрочно

Либо реконструировать, либо сносить

В зоопарке подтвердили, что планировали сделать в этом доме общежитие для своих сотрудников, но за много лет так и не нашли инвесторов.

— Сейчас планируем сдать его в мэрию. Мы написали заявление ещё до Нового года. И сейчас мэрия собирает документы для рабочей группы, которая будет рассматривать этот вопрос. И, как нам предварительно озвучили, здание у нас забирают. Мы пытались найти инвесторов, но не получилось. Это здание нужно или капитально реконструировать, или сносить, — пояснила НГС Анна Дворкина, главный юрисконсульт Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В мэрии сообщили, что заявление от зоопарка они уже получили.

— В связи с отсутствием собственных и привлеченных средств Новосибирский зоопарк в конце декабря 2019 года обратился в департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска с заявлением о прекращении права хозяйственного ведения на здание общежития по улице Каунасской, 1 и расторжении договора аренды земельного участка, — прокомментировали в пресс-службе.

В октябре 2019 года НГС рассказал о другом заброшенном здании, которое пустует в глубине частного сектора Октябрьского района уже долгое время и также пугает местных жителей. Несмотря на то что этот двухэтажный барак попал под снос, в мэрии пояснили, что уберут его до 2025 года, но точную дату назвать не смогли.

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заброшенное зданиеаварийное жильё
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КОММЕНТАРИИ (13)

28 янв 2020 в 12:18

"Покупателей, которые приезжали квартиры смотреть в нашем доме, всегда отпугивало это здание."
сумасшедшие цены на квартиры их отпугивали....

Гость
28 янв 2020 в 12:06

😂 нам тролам с нгс штаб квартиру устроить, можно 😎

28 янв 2020 в 12:23

Красивое, сейчас такого не строят, строительстве и архитектуре сплошное невежество.