«Никому не советую»: 5 худших заведений города — от фастфуда до популярной столовой и старинной кофейни

Некоторые блюда могут выглядеть так, как будто им самим нехорошо Фото: Стас Соколов

Все хотят узнать, где лучший бургер или пицца. Но если есть что-то лучшее, то должно быть и худшее. Обозреватель НГС изучил отзывы на популярном сервисе «Фламп» и лично решил проверить, какова на вкус еда в заведениях с самым низким рейтингом. А заодно изучил, чем эти оценки заслужены. Не повторяйте чужих ошибок. А лучше сходите в эти замечательные места, чтобы понять, как хорошо там, где вы бываете обычно.

К отзывам на «Флампе», конечно, стоит относиться критически. Порой самый низкий балл от флампера заведение может получить просто за то, что посетителю пришлось ждать дольше обычного или сотрудник оказался недостаточно приветливым. Но если жалобы звучат вновь и вновь, то это о чем-то говорит. Если вдруг вы не пользуетесь «Флампом», то уточню, что все заведения по оценкам можно там разделить на четыре части: хорошо (окрашенные зеленым — со средним баллом от 4 и выше), терпимо (янтарные — от 3 до 4), плохо (цвет тона «закат» — от 2 до 3) и ужасно (красные — меньше 2). Чтобы список не состоял из одних только точек американского фастфуда (у них самые низкие оценки), мы решили выделить в отдельные номинации ещё и столовые с кофейнями. Вот что у нас вышло.



«Бургер Кинг» (средний балл — 2,1)

Две точки: Троллейная, 130А и площадь Карла Маркса, 7 Больше всего претензий к фастфуду. В этой номинации жесткая борьба развернулась между «Бургер Кингом» и KFC. На стороне «Бургерного короля» — стабильность. Этой сети удалось в Новосибирске достичь невероятного результата: ни одно из её 13 заведений не имеет не то что положительного рейтинга в принципе, а вообще средней оценки выше 3.



Точки на фуд-корте, как правило, имеют более низкие оценки, чем отдельные заведения той же сети Фото: Стас Соколов

По традиции часть низких оценок поставлена по принципу «кассир не так посмотрел». Из рациональных претензий, связанных с обслуживанием, — проблемы с расчётом бонусами «Спасибо» от Сбербанка и размеры бесплатных блюд и напитков по купонам. Но с едой тоже всё не слава богу.

Gefnsk жалуется на «жаренные вусмерть, точнее сожженные и запущенные в угли куски бесформенной курятины». А Татьяна Костина «не получила удовлетворения» от бургера, в котором был заветренный сыр и такие же соусы. А zika и вовсе пишет, что котлета в его воппере была «сырая полностью, просто розовый фарш».



Обе точки находятся в торговых центрах. Сегодня это частенько не лучшее место для общепита. Большие пространства (и минимум контроля) привлекают туда праздно шатающийся молодняк, который создаёт довольно специфическую атмосферу. Особенно это заметно вечерами в будни, когда народу немного.



Круассанбургер с кофе и картошкой фри (не попала в кадр) из «Бургер Кинга» за 199 рублей Фото: Стас Соколов

Я зашел в «Бургер кинг» утром, застав ещё пустой фуд-корт, и заказал завтрак. Комплект состоял из «круассанбургера», кофе и жареной картошки. На фото круассанбургер выглядел аппетитно, в бумажке же на подносе лежала жирная бесформенная масса с торчащим оттуда кривым куском омлета. Картошка тоже не вызывала восторга. Было ощущение, что приготовлена она уже давно. Вопросов не было разве что к капучино. Да и то только с учётом цены. Хотя за те же 200 рублей, какие стоил завтрак, в «Академии кофе» можно и поесть вкуснее, и окружение будет более радостным.

KFC (средний балл — 1)

Карла Маркса, 1

KFC в Новосибирске любят, на любом фуд-корте к нему стабильные очереди. У сети уже 28 точек в городе, и оценки у них довольно сильно отличаются. Есть заведения с неплохим рейтингом, но есть и такие, которым удалось опуститься ниже 2.

Атмосфера ГУМа проникает в закусочную KFC даже через стекла Фото: Стас Соколов

Это одно из самых новых заведений сети — точка заняла место переехавшего в глубину здания магазина «Ярче!». Отзывов пока немного, но они все по делу. Misha Sivak, например, констатирует, что «крылья оказались очень пережаренными и сухим внутри на вкус» (признавая при этом, что персонал был дружелюбным). Юлия (которая заходит сюда второй раз) сетует на «прозрачную пепси». А igra_8787 недоумевает, почему ей пришлось в пустом зале ждать заказ 8 минут. «Крылья настолько зажаренные, что их было не раскусить, безвкусные, и вишенка на торте — перья, торчащие на одном из крыльев», — пишет флампер.

Точка действительно выглядит неухоженной. KFC в последнее время в Новосибирске так активно открывает новые закусочные, что, похоже, сети не хватает ни менеджеров, чтобы держать сотрудников в тонусе, ни самих сотрудников. На столах подносы, за кассой и на кухне какое-то уныние.

Нужно заметить, что ни «Бургер кинг», ни KFC давно не считают нужным вступать с фламперами в переговоры. Если другие сети регулярно отвечают на жалобы, то гиганты фастфуда, по всей видимости, исповедуют древний восточный принцип «Собаки лают, караван идёт».

New York Pizza (средний балл — 2,6)

Красный проспект, 101

Сеть, с которой начался в своё время новосибирский фастфуд, которая почти умерла и вновь воскресла. Сейчас, конечно, она уже не смотрится модным местом, но в целом оценки у большинства точек находятся в зоне «терпимо».



New York Pizza в «Ройял парке» приходится конкурировать не только с «Бургер Кингом», но и с целым рядом точек восточной еды Фото: Стас Соколов

Оценки здесь, нужно сказать, весьма полярные. Есть пятерки и единицы. Сергей, например, недоволен тем, что «у кассы постоянно никого нет». «Цены растут, а качество падает, за почти 200 рублей я могу наесться в любом из соседних фастфудов», — считает флампер. Не очень понятно, правда, какие именно фастфуды имеются в виду, потому что за 200 рублей можно купить разве что небольшой бургер или маленькую порцию лапши. Дмитрий Русаловский негодует из-за высокого содержания льда в коктейлях.



Пицца «Манхеттен» за 115 рублей Фото: Стас Соколов

Нужно сказать, что народу у стойки тут действительно почти никогда нет. Что неизбежно сказывается на состоянии пиццы — её же готовой продают. Взял классический «Манхеттен» и загрустил. Мало того что пиццу испекли так давно, что сыр сверху успел заветриться. Так еще и колбаса в ней теперь нарезана такими тонкими дольками что через них можно, в принципе, прочитать какой-нибудь текст, напечатанный достаточно крупно. При этом тесто — вполне на уровне.



«Вилка-Ложка» (средний балл — 2,7)

Ильича, 6 Вообще, к столовым фламперы настроены в целом благодушно. У той же «Вилки-Ложки» большая часть заведений имеет оценку выше 3,5 балла, что для массового общепита совсем неплохо. Но именно этой точке удалось достичь почти невозможного — уйти в красное, опуститься ниже 3 баллов.



«Вилка-Ложка» в Академгородке получила самые низкие оценки в сети Фото: Стас Соколов

«Салат "Деревенский" настолько деревенский, что даже не сварили картошку, а положили ее сырой. Рис засохший, как будто всю воду из него забрали и добавили в борщ», — сетует Oleg Komin. «Еда невкусная, пюре вчерашнее, котлеты холодные, соуса холодные, такое ощущение, что у вас никогда не бывает проверок, не боитесь?» — недоумевает Семён. А Китти столкнулась с тем, что «кассиры с периодичностью пробивают мелочи, которые ты не берешь… Сегодня они превзошли себя. 23 кусочка лимона )))». Ну и не обошлось без проблем со здоровьем. Иван Зарицкий утверждает, что он «словил после всей этой еды легкое отравление, отделался легко. Жена до сих пор мучается».

Обед из трёх блюд за 205 рублей Фото: Стас Соколов

В середине дня здесь было многолюдно. Правда, такое ощущение, что часть столов занято подростками, которые просто пришли здесь посидеть в тепле. Каких-то очевидных косяков незаметно — пол моют и со столов убирают регулярно. Из трех блюд, которые я взял, возражений не вызвал только салат из свеклы. Хотя я не уверен, что много любителей есть этот овощ сырым. Борщ был просто ужасен даже для столовой, рыбная котлета — терпимой, но сухой. Но вот после этого обеда в животе было тревожно весь остаток дня.



Traveler's Coffee (средний балл — 2,8)

Мусы Джалиля, 14/1, 1-й этаж

Это единственная кофейня, которая сумела опуститься ниже тройки (если, конечно, отбросить отдельные точки сети «Подорожник», которые тоже именуют себя кофейнями). Traveler's Coffee, как известно, переживает непростые времена — большая часть кофеен сети в Новосибирске закрылась. И получается, что эта непримечательная точка в составе спортивного клуба «Ремикс» — самая древняя в городе.



Кофейня в спортивном комплексе «Ремикс» — самая старая из ныне действующих Фото: Стас Соколов

Видимо, этот груз прожитых лет так и давит на её репутацию. «Как можно при загрузке заведения "2 столика" готовить капучино 25 минут?!» — недоумевает Анна. «Больше половины блюд просто нет! Когда принесли борщ, который хотя бы был, то есть его было невозможно», — негодует чернычный_тарт. Андрей Терехин рассказывает леденящую душу историю про то, как ему принесли чай с лимоном, а лимона там не оказалось. «Так мы просто заварку из пакетика завариваем со вкусом имбиря и лимона», — ответила официантка изумлённому такой технологией посетителю. «Помню живые лимоны и настоящий имбирь в чае. А 199 рублей за чай из пакетика — это хамство торгаша, пытающегося играть в кофейную сеть», — выносит приговор Терёхин.



Эспрессо и пирожное эклер за 205 рублей Фото: Стас Соколов