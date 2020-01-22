Как две капли: эти сибирячки рядом со своими дочерьми выглядят сестрами (в чем их секрет)

Наталья родила Алину, когда ей был 21 год Фото: Наталья Прядилова

Иногда их принимают за сестёр или за близких родственников, но никак не за маму и дочь. Они меняются одеждой, вместе ходят на тусовки и делятся секретами. Корреспондент НГС спросила у мам, что они чувствуют, когда проводят время со своими взрослыми детьми, и как воспитать себе лучшего друга.

Наталья, 46 лет, свой бизнес

Дочь Алина, 25 лет, свой бизнес

У Натальи и Алины дружеские отношения — они вместе могут ходить на вечеринки, делятся секретами и иногда покупают одинаковые вещи Фото: Наталья Прядилова

— В последнее время нам особенно часто говорят, что мы с Алиной становимся похожи: жесты, манеры, улыбка. Даже я иногда на какой-то фотографии поражаюсь нашему сходству.



Все очень сильно удивляются, когда узнают, что у меня взрослая дочь, сразу возникает вопрос, сколько мне лет. Дочь часто пишет в Instagram, что все хорошо, мама родила меня во взрослой жизни, а не в 16 лет. Я родила Алину в 21 год, разница в 20 лет. У моей мамы со мной такая же разница. Когда мы втроем где-нибудь стоим, все на нас смотрят и не могут понять, кто кому кем приходится.

На фото Алина и Наталья действительно похожи Фото: Наталья Прядилова

Сейчас мы встречаемся чаще дома, дочь приезжает в гости, мы накрываем стол, общаемся, играем в игры. Стараемся выезжать куда-то за город, любим совместные поездки. Жалею, что мы мало времени проводим вместе, хочется чаще — ходить в театр, раз в неделю выбираться на завтраки в кафе, разговаривать. Мы с Алиной больше подружки, хотя психологи говорят, что дружить нельзя, потому что стираются границы и меняются роли. У меня в детстве с мамой не было таких отношений, и я сразу сказала, что с моей дочерью у меня будет по-другому. Дочь доверяет мне свои секреты, в меру дозволенности, я тоже делюсь с ней своими мыслями и переживаниями. Алина дружит с моими подругами, я дружу с ее, мы все вместе ходим на вечеринки. Все ее подруги всегда удивлялись, насколько близкие у нас отношения.

Иногда на улице Наталью и Алину мужчины принимают за сестер и хотят познакомиться Фото: Наталья Прядилова

Раньше мы менялись одеждой, потом она подросла и начала брать тайком. Хорошо, что размер обуви у нас разный. Сейчас мы не ходим в одежде друг друга, но иногда можем купить одинаковые спортивные вещи. Бывало, к нам подходили познакомиться — идем с Алиной по городу, и нам кричат: «Девчонки, а давайте познакомимся, давайте сходим куда-нибудь поужинать». Мужчины иногда вообще не понимают, кто мы друг другу, им кажется, что мы или сестры, или тетя с племянницей, но то, что мы мать и дочь, им в голову не приходит. Екатерина, 32 года, тату-мастер студии Piersib

Дочь Стелла, 8 лет

— На самом деле окружающие говорить, что мы с дочерью похожи, начали совсем недавно. Но и за мою младшую сестру или племянницу ее никто не принимал. С самого рождения Стеллы я была уверена, что она просто копия папы, и до сих пор так считаю. Хотя иногда замечаю свои черты в ней.



Стелла больше похожа на папу Фото: Екатерина Дьякова

Конечно же, я стараюсь с ней дружить, но считаю, что во всем нужна мера и нужно знать грань между подружкой и мамой, которая все-таки должна ее воспитать и привить нужные качества.



Екатерина, 53 года, дизайнер украшений из натуральных камней

Дочь Анастасия, 18 лет, студентка института легкой промышленности



Екатерина и Ася любят проводить время вместе Фото: Екатерина Керкис

— Мы разные, я брюнетка, она блондинка. Чаще нас принимают за близких подружек, чем за родственников, иногда думают, что она моя племянница. Раньше я расстраивалась, что дочь больше похожа на папу, но сейчас друзья и я сама замечаем, что с возрастом сходство проявляется. Мы похожи мимикой — одинаково улыбаемся, смеемся. Глаза, нос и уши — мои, а в целом она похожа на папу, конституцией тоже в него — и хорошо, она модельная девочка. Мы дружим, но мой авторитет, как мамы, тоже есть. Не побоюсь сказать, что дочь уважает мое мнение, хотя иногда сопротивляется, но прислушивается. Для меня дочь — большая поддержка, даже в работе. Мы творческие, всегда советуемся друг с другом, она в своем вопросе, я в своем, показываем друг другу свои работы. Мы отлично дополняем друг друга.

В магазинах они иногда выбирают одинаковые вещи — кому больше идет, тот покупает Фото: Екатерина Керкис

Мы часто вместе ходим по магазинам, можем целый день посвятить шопингу, заезжаем куда-то пообедать. У нас одинаковое чувство юмора. Мы обсуждаем наш досуг, но это не значит, что она всегда со мной, нет — у нее свои друзья и своя тусовка, но иногда мы вместе ездим по моим делам. Смотрим фильмы, потом обсуждаем. Вместе убираемся, потом готовим что-нибудь вкусное. Вместе с друзьями — они зовут меня к себе, любят приходить к нам в гости.

Сейчас дочь Екатерины переехала жить в общежитие и ей немного грустно Фото: Екатерина Керкис