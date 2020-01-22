Отдают за бесценок: топ-6 автомобилей на продаже по цене гораздо ниже рынка

Mercedes-Benz C-класса 2014 года

Фото: auto.ru

Причин, по которым автовладельцы выставляют свои машины на продажу по цене ниже рынка, может быть много: это и срочность, и большой пробег, и технические проблемы. Тем не менее при удачном стечении обстоятельств все-таки можно найти хорошую машину по привлекательной цене, главное — тщательно её проверить. Что же сейчас предлагает вторичка по бросовым ценам и есть ли в этом подвох — подробнее в обзоре НГС. Toyota Camry 2012 года выпуска

Toyota Camry 2012 года выпуска Фото: auto.ru

Серебристый седан 2012 года выпуска с пробегом 152 000 км выставлен на продажу за 735 000 рублей. Машина с 2-литровым двигателем и автоматом, средняя цена на такие авто этого же года выпуска составляет 910 000 рублей. Владелец пишет, что у автомобиля «хорошее состояние», но «крашеные детали присутствуют». Причиной продажи называются финансовые затруднения. Комплектация этой Camry неплоха: литье, круиз, климат-контроль, мультируль, 7 подушек безопасности, датчики дождя/света, охранный комплекс. Согласно отчету по автомобилю, в ПТС у него вписаны 3 владельца.

Mercedes-Benz C-класса 2014 года

Mercedes-Benz C-класса 2014 года Фото: auto.ru

Mercedes-Benz C-класса 2014 года выпуска последнего поколения можно купить за 1 230 000 рублей при средней цене на такие в 1 310 000 рублей. Черный красавец-седан на вид вроде весь целый, и салон у него опрятный, правда, лобовое стекло с трещиной. Пробег — 85 000 км, двигатель 1,6-литровый 156-сильный, коробка автоматическая, привод задний. В комплектацию входят камера заднего вида, система автоматической парковки, проекция на лобовое стекло, навигация, система старт-стоп, кожаный салон. Владелец сообщает, что у «Мерседеса» «состояние годовалого автомобиля» и «полностью в родной краске». В ПТС 3 собственника. Hyundai Solaris 2013 года

Hyundai Solaris 2013 года Фото: auto.ru

Hyundai Solaris первого поколения этого года выпуска с автоматом и 1,6-литровым мотором стоит в среднем 520 000 рублей. Но есть вариант за 475 000 рублей с небольшим пробегом ( 87 000 км) и оригинальным ПТС с тремя владельцами. Продавец пишет, что машина в «отличном техническом состоянии», «вмятин и царапин нет, но косяки по кузову есть». По фото действительно видны, например, повреждения переднего бампера, колесных дисков, но в целом машина вид имеет. Последний владелец ездит на авто с сентября 2017 года.

Kia Rio 2015 года

Kia Rio 2015 года Фото: auto.ru

Но лучше добавить немного, присмотреться к Kia Rio 2015 года выпуска, которую отдают за 530 000 рублей, и сэкономить 100 тысяч. Ведь средняя цена на такие машины с 1,6-литровым двигателем и автоматом составляет 630 000 рублей. В ПТС у машины 2 владельца, пробег — 88 000 км, внешних повреждений вроде не видно. Комплектация скромная: кондиционер, подогрев сидений, обогрев зеркал, простенькая аудиосистема. Есть система курсовой устойчивости и боковые подушки безопасности. Toyota Land Cruiser Prado 2008 года

Toyota Land Cruiser Prado 2008 года Фото: auto.ru

Внедорожник 2008 года выпуска с 4-литровым бензиновым двигателем выставлен на продажу за 1 250 000 рублей, в то время как средняя цена на такие авто составляет 1 390 000 рублей, а некоторые экземпляры предлагаются и вовсе за 1,6 миллиона. Конечно, пробег у машины великоват — 285 000 км, зато похоже на правду. При этом владелец утверждает, что автомобиль «абсолютно весь живой, железо в родной краске, ДВС на отлично, КПП отлично, ходовка без нареканий». ПТС оригинальный, вписано 5 собственников, салон не кожаный, но выглядит приемлемо. В общем, надо тщательно проверять.

Lexus RX 350 2012 года

Lexus RX 350 2012 года Фото: auto.ru

Белый Lexus RX 350 предлагается к продаже за 1 517 000 рублей с привлекательным пробегом в 58 000 км (главное, чтобы это было правдой). Аналогичные машины с 3,5-литровым мотором того же года стоят в среднем 1 750 000 рублей, а в пике достигают 2,2 миллиона. В ПТС 2 владельца, по отчету — участие в одном ДТП. Внешне ничего подозрительного, светлый салон в хорошем состоянии, комплектация богатая — кожа, электросиденья, ксенон, 2-зонный климат, люк. Последний владелец проездил на машине 5 лет.

Какой автомобиль наиболее привлекателен?