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Авто Обзор

Нажми на кнопку и получишь: власти придумали оригинальный способ оформления ДТП

Он будет работать для всех новых машин

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При нажатии кнопки SOS информация и координаты аварии передаются спасательным службам. Скоро эти данные станут получать страховщики

При нажатии кнопки SOS информация и координаты аварии передаются спасательным службам. Скоро эти данные станут получать страховщики

Оформлять аварии без участия сотрудников ГИБДД станет проще уже в следующем году: к оформлению европротокола через сайт Госуслуг добавится ещё более удобный способ с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, встроенной в автомобиль. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Данные о силе удара, месте и времени происшествия будут передаваться в страховую компанию автоматически при нажатии одной кнопки на панели ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря этому водителям не придется самим фотографировать разбитую машину в приложении «ДТП Европротокол». Об интенсивности удара расскажут датчики. При этом лимит выплат будет максимальный, 400 тысяч рублей, как при оформлении аварии с помощью приложения. 

Приложение «ДТП Европротокол» уже доступно для скачивания. Главный плюс такого способа оформления — максимальный лимит выплат в 400 тысяч рублей против 100 тысяч за обычный европротокол

Приложение «ДТП Европротокол» уже доступно для скачивания. Главный плюс такого способа оформления — максимальный лимит выплат в 400 тысяч рублей против 100 тысяч за обычный европротокол

Особенно нововведение окажется полезным ночью, когда фотографии с места ДТП могут получаться некачественными. Из-за этого, кстати, страховщики вправе отказывать в выплате совсем или урезать максимальную сумму выплат с 400 до 100 тысяч рублей.

Но водителям все равно нужно будет заполнять бумажное извещение со схемой аварии и передавать его в страховую компанию в течение пяти дней.

Скорее всего, на уже выпущенных автомобилях блок ЭРА-ГЛОНАСС придется перепрограммировать, чтобы он научился передавать данные страховщикам. Сейчас он умеет лишь связываться со спасательными службами и передавать им координаты ДТП. На новых транспортных средствах уже с завода будет идти комплекс с расширенным функционалом и дополнительной кнопкой отправки данных. Его разработка сейчас ведется.

Вот так выглядит стартовый экран приложения «ДТП Европротокол»

Вот так выглядит стартовый экран приложения «ДТП Европротокол»

У водителя с машиной без ЭРА-ГЛОНАСС останется только один способ получить выплату до 400 тысяч рублей — использовать упомянутое мобильное приложение «ДТП Европротокол». Примерно полгода назад его обновили, и теперь в нем можно авторизоваться через сайт Госуслуг. В специальном материале рассказывали, как пользоваться программой. Подчеркнём, что заполнение бумажного извещения необходимо в любом случае, а данные приложения служат лишь пруфом, что авария действительно была. 

Европротокол, то есть способ оформления мелкой аварии без вызова ГИБДД, заработал в России в 2009 году, но на протяжении нескольких лет он не пользовался особой популярностью. Водителям было непривычно что-либо делать без инспекторов, и они боялись подставы как от второго участника ДТП, так и от страховщиков.

Да и выплаты были небольшими: в 2014 году по европротоколу компенсировали максимум 25 тысяч рублей. Но в 2015-м власти взялись за популяризацию системы. Они стали активно рассказывать об упрощенном способе оформлении аварии и подняли лимит выплат до 50 тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — до максимально возможных 400 тысяч рублей при соблюдении определенных условий.

Насколько хорошо вы знаете, как пользоваться европротоколом?

    Со временем таких условий становилось всё меньше, а само оформление — проще. Например, теперь не обязательно, чтобы у водителей не было споров о том, кто виноват в аварии. А установленный изначально только в столицах лимит в 400 тысяч рублей распространили на всю страну. В итоге если в 2012 году по европротоколу оформлялось лишь 8% аварий, то в настоящий момент уже 52%. Сейчас он превращается в основной способ оформления ДТП без пострадавших.

    Но нюансы все равно остались. Здесь мы рассказываем, как правильно оформлять ДТП по европротоколу.

    Есть история про некорректную работу ЭРА-ГЛОНАСС? Ждём от вас сообщений и фото на почту редакции «Авто».

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    ОСАГОстраховкаевропротокол
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    КОММЕНТАРИИ (9)

    21 янв 2020 в 09:27

    В нормальных странах умные автомобили уже давно предотвращают столкновения.
    И только у нас ДТП являются нормой жизни.

    Фото пользователя
    21 янв 2020 в 09:27

    Чет было типа такого недавно. А, кнопка для вызова помощи, чет там про глонасс. Которая в итоге не работала.😜 Вангую тут так же будет. За что берется государство, выходит все через одно место.💩

    Гость
    21 янв 2020 в 09:16

    Может это покажется смешным, но в США для страховых главным является наличие протокола от полицейского.
    Причём записанное полицейским в протокол- решающее.А сказки что стукнулись, обменялись данными и страховые все делают сами, это и есть сказки.Это произойдёт только в том случае, если выновный в ДТП, честно признаёт свою вину в страховой А если он её не признаёт, то будешь бегать в суд до посинения.
    И еще- полицию на ДТП в Штатах ждут нисколько не меньше, чем у нас.