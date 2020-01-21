Нажми на кнопку и получишь: власти придумали оригинальный способ оформления ДТП

При нажатии кнопки SOS информация и координаты аварии передаются спасательным службам. Скоро эти данные станут получать страховщики Фото: LADA

Оформлять аварии без участия сотрудников ГИБДД станет проще уже в следующем году: к оформлению европротокола через сайт Госуслуг добавится ещё более удобный способ с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, встроенной в автомобиль. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Данные о силе удара, месте и времени происшествия будут передаваться в страховую компанию автоматически при нажатии одной кнопки на панели ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря этому водителям не придется самим фотографировать разбитую машину в приложении «ДТП Европротокол». Об интенсивности удара расскажут датчики. При этом лимит выплат будет максимальный, 400 тысяч рублей, как при оформлении аварии с помощью приложения.



Приложение «ДТП Европротокол» уже доступно для скачивания. Главный плюс такого способа оформления — максимальный лимит выплат в 400 тысяч рублей против 100 тысяч за обычный европротокол Фото: РСА

Особенно нововведение окажется полезным ночью, когда фотографии с места ДТП могут получаться некачественными. Из-за этого, кстати, страховщики вправе отказывать в выплате совсем или урезать максимальную сумму выплат с 400 до 100 тысяч рублей.

Но водителям все равно нужно будет заполнять бумажное извещение со схемой аварии и передавать его в страховую компанию в течение пяти дней.

Скорее всего, на уже выпущенных автомобилях блок ЭРА-ГЛОНАСС придется перепрограммировать, чтобы он научился передавать данные страховщикам. Сейчас он умеет лишь связываться со спасательными службами и передавать им координаты ДТП. На новых транспортных средствах уже с завода будет идти комплекс с расширенным функционалом и дополнительной кнопкой отправки данных. Его разработка сейчас ведется.

Вот так выглядит стартовый экран приложения «ДТП Европротокол» Фото: Артур Арутюнян

У водителя с машиной без ЭРА-ГЛОНАСС останется только один способ получить выплату до 400 тысяч рублей — использовать упомянутое мобильное приложение «ДТП Европротокол». Примерно полгода назад его обновили, и теперь в нем можно авторизоваться через сайт Госуслуг. В специальном материале рассказывали, как пользоваться программой. Подчеркнём, что заполнение бумажного извещения необходимо в любом случае, а данные приложения служат лишь пруфом, что авария действительно была.

Европротокол, то есть способ оформления мелкой аварии без вызова ГИБДД, заработал в России в 2009 году, но на протяжении нескольких лет он не пользовался особой популярностью. Водителям было непривычно что-либо делать без инспекторов, и они боялись подставы как от второго участника ДТП, так и от страховщиков.

Да и выплаты были небольшими: в 2014 году по европротоколу компенсировали максимум 25 тысяч рублей. Но в 2015-м власти взялись за популяризацию системы. Они стали активно рассказывать об упрощенном способе оформлении аварии и подняли лимит выплат до 50 тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге — до максимально возможных 400 тысяч рублей при соблюдении определенных условий.

Насколько хорошо вы знаете, как пользоваться европротоколом?

Со временем таких условий становилось всё меньше, а само оформление — проще. Например, теперь не обязательно, чтобы у водителей не было споров о том, кто виноват в аварии. А установленный изначально только в столицах лимит в 400 тысяч рублей распространили на всю страну. В итоге если в 2012 году по европротоколу оформлялось лишь 8% аварий, то в настоящий момент уже 52%. Сейчас он превращается в основной способ оформления ДТП без пострадавших.

