Ждите лета! Как получить маткапитал и пособие на дошкольников, которые пообещал Путин

Президент заявил, что платить пособия на детей до трех лет недостаточно Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

На прошлой неделе во время ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что малоимущим семьям с детьми старше трех лет нужно платить дополнительное пособие, а за первого ребенка полагается материнский капитал — 466 617 рублей. Естественно, это вызвало ажиотаж среди родителей: теперь всем интересно, когда и куда нужно нести документы, чтобы оформить выплаты. А главное — какие бумаги необходимы, ведь президент пообещал сделать процедуру оформления максимально простой. Мы поговорили с представителями соцслужбы, пенсионного фонда, депутатами и даже администрацией президента, чтобы выяснить, кто и как сможет получить новое пособие. И оказалось, что оформить его можно будет не раньше лета.



Кому и сколько должны заплатить? Во время своего послания Путин заметил, что с начала этого года пособия на первого и второго ребенка продлили до трех лет, однако по достижении детьми этого возраста выплаты прекращаются. Семья может попасть в сложную ситуацию, поэтому президент поручил создать дополнительное пособие, которое будут получать родители дошкольников. Выплаты начинают действовать задним числом — с 1 января 2020-го. Пока они составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. Со следующего года их могут поднять до 11 тысяч рублей. Еще одно нововведение коснется материнского капитала — теперь его станут давать при рождении первого ребенка. На двух детей маткапитал будет еще больше — 616 617 рублей. То есть, при рождении первенца можно получить 466 617 тысяч рублей, а когда в семье появляется еще один ребенок — еще 150 тысяч. Если же маткапитал за первого ребенка вы не получали, то за второго выплатят полную сумму — 616 617 рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 января, то есть они коснутся детей, которые родились в 2020 году. Сейчас оформить сертификат на материнский капитал можно сразу после рождения ребенка, но воспользоваться деньгами — только после того, как ему исполнится три года. Есть исключения. Например, если вы хотите потратить деньги на жилье или ежемесячное пособие, можно сделать это раньше.

По действующему законодательству материнский капитал может быть потрачен только на эти цели Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Маткапитал на первенца выплачивается из федерального бюджета, поэтому вопрос его выдачи решится одним распоряжением. С пособием на дошкольников все сложнее, ведь пока непонятно, откуда пойдут выплаты: из маткапитала или государственной казны. Пока известен лишь круг семей, которые получают право на пособие на детей старше 3 лет. Его будут выплачивать семьям, в которых доход составляет меньше одного прожиточного минимума на человека.

Президент пообещал, люди ждут Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Процедуру получения денег президент поручил сделать максимально простой. Он заверил, что, чтобы получать пособие, нужно будет только указать легальный и официальный доход. Впрочем, точного списка документов все еще нет.

— Пока нет законодательных актов, мы ничего сказать не можем. Нужно увидеть хотя бы законопроект, — хором твердят что в социальных службах, что в пенсионном фонде.

Для получения «путинского» пособия сейчас необходимо заявление, к которому нужно приложить дополнительно:

свой паспорт;

свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;

документы, подтверждающие, что ребенок и заявитель являются гражданами РФ;

если мать ребенка умерла или лишена родительских прав — документы, которые это подтверждают;

если родители разведены — свидетельство о расторжении брака;

сведения о доходах каждого члена семьи (заработная плата, стипендии, пенсии, пособие по безработице, иные выплаты);

справку из военкомата, если кто-то из родителей служит;

реквизиты банковского счета.

Куда идти за пособием?



Мамы уже ждут новых пособий, но пока не могут их получить

Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Куда именно бежать за деньгами, тоже пока неясно. Закона нет, а без него ПФР и ФСС не могут поделить между собой семьи, которым требуется помощь. Сейчас ситуация такова: выплатами на первого ребенка занимается соцслужба, а на второго — пенсионный фонд. Это потому, что на первенца идут бюджетные деньги, а пособие на второго малыша выплачивают из средств материнского капитала. А когда всё станет известно?

Точный прогноз не могут дать ни в ведомствах, ни в Госдуме, ни даже в аппарате президента. Ссылаются на то, что законопроекта еще нет в природе. И это не единственная проблема.

— Пока даже правительство не сформировано. Не назначены ответственные и в администрации президента. Как обычно это происходит: президент озвучивает какие-то инициативы во время послания Федеральному собранию, потом в течение некоторого времени они формулируются в законотворчестве, — объяснили в пресс-службе Кремля. — Если прикинуть по практике прошлых лет, то подобные инициативы оформлялись в течение полугода. К апрелю уже были в Госдуме и приняты к лету.



Примерно такие же сроки называют в Госдуме. Депутаты понимают, что раз пособия людям президент пообещал уже с 1 января, то все документы должны быть готовы максимально быстро. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб даже более оптимистична. В интервью «Известиям» она высказала надежду, что уже в марте–апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал за первенца и на ежемесячные пособия на детей. В прошлом году во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии с учетом прожиточного минимума, и эту работу завершили в июле. Примерно на такой срок стоит рассчитывать и родителям дошкольников. При этом депутаты уверяют, что переживать из-за такого разрыва не стоит. Все положенные выплаты за полгода людям начислят.

— Есть такая практика, когда принимается закон, который имеет юридическую силу до момента его публикации, происходит перерасчет, и те, кто обладает правом на получение выплаты, в полном объеме получают средства, — объяснил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

