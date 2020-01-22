В мэрии заявили, что в любом случае отберут у «Марселя» гектар, — приводим аргументы чиновников

Пока земля принадлежит застройщику, он может распоряжаться ею по своему усмотрению: например, подарить городу ещё и набережную. Но пообещал, что не будет Фото: Густаво Зырянов / НГС

В конце декабря дольщики жилого комплекса «Марсель» на берегу Оби узнали, что застройщик отрезал от общей территории комплекса почти гектар и намерен передать его городу для строительства дороги. Но вместе с гектаром земли дольщиков лишат части обещанных проектом парковок: их число уменьшается с более чем тысячи машиномест на 1830 квартир до 748 мест. Общественные обсуждения завершились фактически ничем — застройщик отозвал запрос на отклонение от изначальных параметров. 17 января его представители, дольщики и начальник главного управления архитектуры и строительства мэрии Виталий Столбов встретились, чтобы разобраться в ситуации. На встрече побывала журналист НГС Лиза Пичугина.



Чужая земля

«Марсель» строят несколькими этапами на протяжении последних 5 лет. Некоторые дольщики, пришедшие на встречу, уже давно живут в комплексе и территорию считают общедолевой, поэтому передачу части участка городу восприняли как кражу: в конце концов, в благоустройство были вложены и их средства.

Между тем, подчеркнули представители мэрии и застройщика, формально участок для эксплуатации дома ещё не сформирован и вся территория сегодня принадлежит застройщику.

— Участок находится в собственности юрлица, и до тех пор, пока юрлицо не откажется от права на этот участок, ни у кого права на него не возникает, — подчеркнул Виталий Столбов. — На участке не должно быть объектов, которые не связаны с эксплуатацией жилого комплекса. Мы говорим о том, что часть участка располагается в красных линиях и в соответствии с проектом планировки там должна пройти улица. В этих границах участок общедолевой собственностью не будет.

Председатель совета «Марселя» Александр Перепечин возразил, что в таком случае ничто не помешает застройщику таким же образом отрезать от территории комплекса благоустроенную часть набережной.

Новая улица должна пройти между Большевистской и «Марселем» и соединиться с уже построенным отрезком на территории «Европейского Берега» Фото: Густаво Зырянов / НГС

Виталий Столбов заверил, что проект городской набережной, который планируют опубликовать весной, границ «Марселя» не нарушает. Директор компании «Прогресс» (является техническим заказчиком строительства «Марселя») Борис Сараинов в свою очередь кратко заметил:

Застройщик может отрезать, но не будет. Борис Сараинов, директор техзаказчика строительства комплекса, компании «Прогресс»

Компания вообще несёт убытки, пожаловался Сараинов: хотя застройщик и может попросить у города взамен участок аналогичной площади, делать этого не станет, пообещал он.

Спорный проезд

Дорога-дублёр Большевистской — улица Владимира Заровного — планируется здесь уже давно, хотя и без конкретных координат. Предполагается, что она обеспечит выезд для жителей не только «Марселя», но и «Европейского Берега». В части второго дорога уже построена, в части первого справочник 2ГИС тоже успел её отметить: ровно по спорному проезду.

Дорога будет построена в любом случае, заявил Виталий Столбов. Строительство запланировано на 2024 год, но ни финансирования, ни проекта ещё нет. Решить вопрос с участком, по которому она частично должна пройти, нужно сейчас, когда у него один собственник — застройщик, а не несколько тысяч жителей.



Предложения перенести дорогу ближе к Большевистской, чтобы сохранить парковки, чиновник отмёл: мешают инженерные сети и ландшафт, а коридор для будущей дороги уже сформирован. Более того, часть его застройщик «Марселя» уже построил: «Глупо не воспользоваться уже готовым полотном дороги». — Мы пришли, наконец, к причине: экономия муниципальных средств, — восторжествовали собравшиеся дольщики.

Представитель застройщика заявил, что проезд, вдоль которого сегодня с двух сторон паркуются жители «Марселя», изначально строился как часть будущей дороги, и «это было заметно» Фото: Александр Ощепков / НГС

При этом часть дольщиков подчёркивали, что о перспективе строительства дороги при покупке квартиры их не предупредили, но спор с руководителем отдела продаж компании Олегом Зотовым вышел безрезультатным: ни у той, ни у другой стороны весомых доказательств не нашлось.

Хотя в остальном дольщики к встрече основательно подготовились, заручившись цитатами из Жилищного и Гражданского кодекса, пунктами СНиП и даже речью Путина к Федеральному собранию (той частью, где он говорит о том, что «всё в конечном счёте решают люди»). Без споров о столкновении интересов города с интересами жителей отдельно взятого жилого комплекса тем не менее всё равно не обошлось.



— Нас беспокоит не наличие самой дороги — мы адекватные люди, — остановил один из таких споров житель «Марселя» Кирилл Архипов. — Но по Обской, которая сейчас как дублёр, все объезжают Большевистскую, и я не могу попасть на территорию своего дома. Весь «Европейский Берег» и близлежащие жилые комплексы, которые в ближайшее время будут построены, весь их трафик будет идти мимо нас.



Даже днём добрая половина парковочных мест во дворе занята, а вечером парковаться приходится прямо на тротуарах, жалуются жители Фото: Густаво Зырянов / НГС

Уже сегодня, добавил его сосед по дому Дмитрий Борисов, на выезде из комплекса формируется пробка, а если открыть здесь сквозной проезд, то она будет начинаться прямо во дворе. При этом шлагбаум, ограничивающий проезд к дому, ни при чём, буквально хором заявили все присутствовавшие местные жители.

— Если просто взять и продолжить заасфальтированную часть до «Европейского Берега», убрать тупик, так оно и будет. Если же строить по нормативам, то там в первую очередь учитывается выезд на магистраль. Город совершенно не заинтересован, чтобы улица Владимира Заровного стала скоростным дублёром Большевистской. Наоборот, мы максимально будем ограничивать скорость движения, чтобы не было соблазна объехать Большевичку, — заверил Виталий Столбов, добавив, впрочем, что конкретных решений сегодня нет.



Один из главных вопросов дольщиков — почему часть территории отрезали именно сейчас, а не до начала строительства и продаж квартир с определёнными обещаниями по парковкам, — остался без ответа.

Технически это было возможно, согласился Столбов, но обязанности у застройщика такой не было.

— Получается, что мэрия совместно с застройщиком включили всё в проект жилого дома для привлечения средств дольщиков, — заключил Александр Перепечин.



Дольщики считают, что застройщик специально не стал отрезать спорный участок до начала продаж: чем больше парковок — тем привлекательнее квартиры Фото: Александр Ощепков / НГС

Компромисс

Проблема парковок в «Марселе» сегодня стоит очень остро, утверждают местные жители: вечером машины оставляют даже на выложенных плиткой дорожках для пешеходов во «дворе без машин», потому что за его пределами свободных мест нет.

— Мы пересчитывали. Цифры, заявленные даже в уменьшенном количестве — 768 мест, не соответствуют фактическому значению, — рассказал Александр Перепечин.

Между тем, по подсчётам мэрии Новосибирска, даже с учётом уменьшения территории комплекса и числа парковочных мест по нормативам их хватает. Тем не менее Виталий Столбов подчеркнул, что муниципалитет готов идти на компромиссы и даже на нарушения.

