Новосибирец в морозы ездит на электрокаре и экономит по 10 тысяч в месяц на бензине — обзор авто

Nissan Leaf и его владелец Мирон Медведев Фото: Ольга Бурлакова

Продолжаем рассказывать о необычных автомобилях жителей Новосибирска — сегодня у нас электромобиль Nissan Leaf и его владелец Мирон Медведев. Электрокары в нашем городе всё ещё в диковинку, мало кто отваживается переходить на электротягу в регионе, где зимой жуткие морозы (по сравнению с московскими +2 градусами). Целый набор мифов отталкивает людей даже от мысли приобретения электрокара — Мирон Медведев развенчает часть из них и расскажет об опыте эксплуатации «электрички» в зимних условиях.

На электрокаре поездили по магазинам, на дачу — всё понравилось Фото: Ольга Бурлакова

Интересоваться электрокарами Мирон с женой начали после того, как друг показал ему свой Nissan Leaf и дал покататься на длительный тест-драйв. На электрокаре поездили по магазинам, на дачу — всё понравилось и появилась идея купить себе такой же.

«Понравилось, что она очень динамичная, набирает скорость очень хорошо» Фото: Ольга Бурлакова

— Понравилось также, что она тихая, нет рычания двигателя. Передача одна — редуктор, нет переключения передач, нет рывков, нет жужжания. И понравилось, что на 50 рублей «заправляемся», едем 100–150 километров. Ну и машина достаточно симпатичная, салон полноценный.

Этот Nissan Leaf 2014 года выпуска купили более года назад во Владивостоке Фото: Ольга Бурлакова

Автомобиль 2014 года выпуска приобрели по выгодной цене — 550 тысяч рублей. А до этого приобретали дорестайлинговый Leaf, но у того аккумуляторная батарея была менее удачной.

«Было 96% состояние батареи и до сих пор 96%» Фото: Ольга Бурлакова

— До 2014 года у Nissan был другой поставщик батареек для тяговых установок. И они хуже, чем те батарейки, которые стали поставлять в 2014 году. У них больше деградация — по моему опыту, от 2 до 5% в год. А 2014 год — у них деградация совсем маленькая, около 1%. Вот этой машине больше года у нас, у неё было 96% состояние батареи и до сих пор 96%.

Проблемы с отоплением салона в холодный период стали своего рода сюрпризом Фото: Ольга Бурлакова

Если с зарядкой и запасом хода всё было более-менее ясно (200 километров на одной зарядке по паспорту, 150 в реальности летом, 100 зимой), то проблемы с отоплением салона в холодный период озадачили. Штатная печка (представляет собой обычный электрообогреватель) очень сильно забирает заряд аккумулятора, на езду остается мало.

«Мы зиму перезимовали на той печке, которая родная. И это было очень холодно» Фото: Ольга Бурлакова

— В –25 градусов на улице мы включаем печку — и всё, машина проезжает 50 километров, полностью заряженная. Оптимальное расстояние — 100 километров зимой, это нормально.

Красный отопитель салона Фото: Ольга Бурлакова

Российские и китайские умельцы нашли выход и из этой ситуации. Сейчас на рынке представлен большой выбор автономных дизельных отопителей салона, в частности их используют дальнобойщики для обогрева кабин грузовиков. Вот и Мирон приобрел себе такое устройство всего за 9 тысяч рублей — на фото он красненький, расположен в подкапотном пространстве.

Синий пульт управления отопителем Фото: Ольга Бурлакова

— Ставится фен, который греет воздух, работает на солярке. Он врезан в штатную систему автомобиля, управляется с тех же кнопок, только дополнительно включается.

При коротких поездках можно оставлять отопитель работающим Фото: Ольга Бурлакова

Сгорающее в устройстве дизельное топливо (по типу паяльной лампы) нагревает корпус, через который прокачивается воздух. Нагретые потоки подаются в штатные воздуховоды машины — при 20-градусном морозе салон можно прогреть за 6 минут. При коротких поездках по делам, по магазинам можно оставлять отопитель работающим, чтобы салон не остывал — на обычном автомобиле так не сделаешь.

Модернизация позволила существенно экономить заряд аккумулятора Фото: Ольга Бурлакова

После модернизации на «Ниссане» можно ездить уверенней и не бояться скорого разряда. Мирон заряжает свой электрокар каждый день при помощи обычной розетки (спускает переноску из окна), хотя можно это делать и реже. За ночь аккумулятор набирает заряд полностью.

«Зимой 8 часов заряжается, если полностью батарейка разряжена» Фото: Ольга Бурлакова

— Летом заряжается 6 часов. Но батарейку не рекомендуют разряжать ниже, чем 10%, поэтому чуть быстрее. Отъездил 40 километров, поставил на зарядку, так она зарядится быстрее.

У жены Мирона такой же Nissan Leaf, и на две машины они тратят какие-то смешные деньги

Фото: Ольга Бурлакова

Одна из основных причин, которая заставила пересесть на электромобиль, — это экономия семейного бюджета, говорит Мирон.

По словам владельца электрокара, траты в 10 раз меньше, чем если бы они пользовались бензином Фото: Ольга Бурлакова

— На две машины уходит 1000 рублей в месяц. Киловатт стоит 2,60, электричество дешевле. Получается, если переводить в бензин, то 1 литр на 100 километров. У нас машины были с объемом двигателя по 1,5 литра, не очень большие — на бензин мы тратили 10 тысяч на двоих.

К расходам на электричество стоит добавить стоимость дизельного топлива Фото: Ольга Бурлакова

К расходам на электричество стоит добавить стоимость дизельного топлива для отопителя — это еще 1000 рублей с самого начала зимнего периода. Больше расходов нет — ведь в электрокаре отсутствуют свечи, провода, фильтры, моторное и трансмиссионное масла. Как нет и самого двигателя внутреннего сгорания и коробки передач, которые ломаются несколько чаще, чем простые электромотор с редуктором.

«На ней можно спокойно ездить 10 лет» Фото: Ольга Бурлакова

— Люди все время спрашивают, спрашивают на светофорах. Основные вопросы: на сколько хватает батарейки и когда нужно менять батарейку. Даже контрактная батарейка стоит в районе 200 тысяч. Допустим, человек купил машину за 500–700 тысяч и покупать батарейку за 200 тысяч ну не хочется никому. У меня сейчас ресурс батареи 96%, и менять мы ее не планируем, потому что если по 1, даже 2% в год отнять на её деградацию, то на ней можно спокойно ездить 10 лет. Там уже придут другие машины.

Сколько сейчас стоят Nissan Leaf разных годов выпуска (самые доступные всего за 299 тысяч рублей!), можно посмотреть тут. Что такое электромобиль, как он едет и чем отличается от обычной машины, можно почитать на примере нового электрокара Jaguar I-Pace, признанного всемирным автомобилем года в 2018-м.

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