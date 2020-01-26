Жильё размером с кухню. Как выглядят самые крохотные квартиры, которые продают в Новосибирске

Сфотографировать квартиру-комнату так, чтобы не отпугнуть покупателей, — та ещё задача. Поэтому вместо того, чтобы делать панорамные снимки продающегося жилья, хозяева предпочитают выхватывать из интерьера отдельные предметы Фото: N1.ru

От жилья для миллионеров — к квартирам более скромным. В них с трудом умещаются шкаф и диван, а для душа часто не находится места в ванной, поэтому его устанавливают в углу жилой комнаты — единственной во всей квартире. Корреспондент НГС собрал все предложения о продаже такого жилья из базы N1.RU в одну подборку. В неё вошли пять квартир площадью до 14 «квадратов» и по цене меньше миллиона, которые риелторы, несмотря на их ну очень скромные габариты, называют «уютными студиями, идеальными для начала самостоятельной жизни».



К моменту написания обзора поиск по сайту выдавал 22 объявления о продаже квартир площадью до 14 квадратных метров. Сюда попали предложения из новостроек, комнаты в общежитиях и больших квартирах, которые продавцы почему-то упорно именуют студиями, а также объявления без фотографий. Их мы не стали включать в подборку, а сосредоточились на тех, где есть описание и какие-никакие фотографии жилья. С последним, кстати, всё весьма непросто: удачно сфотографировать квартиру, больше напоминающую небольшую комнатушку, практически невозможно, поэтому владельцы делают акцент на чём-то одном — виде из окна или плитке на кухне. Если такая, конечно, имеется. О том, как владельцы обставляют мини-квартиры и по какой цене продают — в нашем обзоре. Полметра для кухни и единственное пластиковое окно (10,5 "квадратов" за 900 тысяч)

«Очень редкое предложение: полноценная изолированная квартира-студия рядом со станцией метро по цене комнаты», — говорится в объявлении Фото: n1.ru

Вид из окна Фото: n1.ru

Самая маленькая квартира в нашем обзоре нашлась в Заельцовском районе, недалеко от остановки «Горбольница». В описании автор объявления перечисляет все достоинства жилья: чистый подъезд, хорошие соседи, консьерж и даже пластиковое окно, правда, только одно. В квартире есть «продуманный санузел» (небольшой проём с туалетом и душем), а также кухня. Для неё отдельной комнаты не нашлось, поэтому стиральная машинка, холодильник и мойка разместились в углу единственной жилой комнаты — в описании указывается, что кухня заняла площадь менее 1 квадратного метра.



Квартира продаётся с 6 декабря прошлого года.

«Прекрасная» однушка с кухней на 2,5 "квадрата" (12 квадратных метров за 930 тысяч)

«Предлагаем прекрасную однокомнатную квартиру в Дзержинском районе, общей площадью — 12 квадратных метров; комната — 7,5 квадратов; кухня — 2,5 квадрата», — говорится в объявлении Фото: n1.ru

Душ пришлось вынести в жилую комнату Фото: n1.ru

А кухню разместить в проходе Фото: n1.ru

Скромную квартиру в Дзержинском районе выставили на продажу ещё в ноябре. По словам автора объявления, квартира в хорошем состоянии, есть даже раздельный санузел — туалет и душевая кабина. Её, кстати, пришлось поставить в жилой комнате. Как и холодильник, поскольку он уже не влез на кухню площадью 2,5 "квадрата". Честно говоря, отдельной комнаты-кухни здесь нет — стойка и раковина вынесены в малюсенький проход, который приходится миновать, чтобы попасть в жилую комнату.

Зато хозяева делают акцент на другом — «вся инфраструктура в шаговой доступности: много различных магазинов, аптека, школа, детсад».

В настоящее время за объект уже внесли задаток.

Квартира-студия без дивана и кухни, но с отдельной ванной (12,5 "квадратов" за 830 тысяч)

Квартиру в этом доме на левом берегу продают аж с апреля Фото: n1.ru

На фотографиях жилья не видно плиты и дивана Фото: n1.ru

Зато в однушке есть полноценная ванная комната Фото: n1.ru

Третья миниатюрная студия нашлась в Ленинском районе, недалеко от Монумента Славы и станции метро «Площадь Карла Маркса». Главное отличие от предыдущих вариантов — в квартире действительно есть ванная комната с унитазом и ванной, а не душевой кабиной. Правда, на фотографиях незаметно дивана или кровати, не исключено, что в маленькую жилую комнату они просто не влезли, а значит, будущему владельцу придётся проявить сноровку и придумать, как вместить сюда и спальное место, и плиту с холодильником (на фото их тоже незаметно).



Это жильё пытаются продать дольше всех — объявление появилось на сайте в прошлом апреле. За это время квартира изрядно сбросила в цене (с 1 миллиона до 830 тысяч рублей).

Квартира-кухня с диваном, ванной и арендатором (14 "квадратов" за 980 тысяч рублей)

В квартире на Пермитина владельцы ухитрились разместить кухонный гарнитур с мойкой и плитой — редкость для крохотных однушек Фото: n1.ru

Впридачу к квартиру идёт арендатор Фото: n1.ru

Ещё одно мини-жильё расположено в Ленинском районе, но в отличие от предыдущего варианта, здесь есть и санузел с ванной, и плита с настоящим кухонным гарнитуром, и даже диван. Правда, свободного места в единственной жилой комнате остаётся совсем немного — буквально один-два шага, чтобы встать со спального места и дойти до плиты.

Есть и нюанс — у квартиры уже есть арендатор, поэтому будущему владельцу пожить в миниатюрной квартире вряд ли удастся.

Этот вариант в нашей подборке самый дорогой и самый свежий, он появился на сайте 20 января.

«Небольшая, но уютная студия» на Северо-Чемском (14 "квадратов" за 900 тысяч)

Большой угловой диван с трудом помещается в единственной жилой комнате Фото: n1.ru

Санузел в однушке весьма просторный Фото: n1.ru

«Срочно продам студию, небольшая, но уютная. Хорошее состояние. Полноценный санузел с ванной. Окно пластик с решеткой. Есть всё необходимое для проживания. Развитая инфраструктура. Торг реальному покупателю», — кратко описывает жильё по улице Комсомольская на Северо-Чемском жилмассиве автор объявления.

