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Недвижимость Обзор

Жильё размером с кухню. Как выглядят самые крохотные квартиры, которые продают в Новосибирске

Если вы считаете свою «однушку» маленькой, посмотрите, как другие умудряются жить на 14 «квадратах»

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Сфотографировать квартиру-комнату так, чтобы не отпугнуть покупателей, — та ещё задача. Поэтому вместо того, чтобы делать панорамные снимки продающегося жилья, хозяева предпочитают выхватывать из интерьера отдельные предметы&nbsp;

Сфотографировать квартиру-комнату так, чтобы не отпугнуть покупателей, — та ещё задача. Поэтому вместо того, чтобы делать панорамные снимки продающегося жилья, хозяева предпочитают выхватывать из интерьера отдельные предметы 

От жилья для миллионеров — к квартирам более скромным. В них с трудом умещаются шкаф и диван, а для душа часто не находится места в ванной, поэтому его устанавливают в углу жилой комнаты — единственной во всей квартире. Корреспондент НГС собрал все предложения о продаже такого жилья из базы N1.RU в одну подборку. В неё вошли пять квартир площадью до 14 «квадратов» и по цене меньше миллиона, которые риелторы, несмотря на их ну очень скромные габариты, называют «уютными студиями, идеальными для начала самостоятельной жизни».

К моменту написания обзора поиск по сайту выдавал 22 объявления о продаже квартир площадью до 14 квадратных метров. Сюда попали предложения из новостроек, комнаты в общежитиях и больших квартирах, которые продавцы почему-то упорно именуют студиями, а также объявления без фотографий. Их мы не стали включать в подборку, а сосредоточились на тех, где есть описание и какие-никакие фотографии жилья. С последним, кстати, всё весьма непросто: удачно сфотографировать квартиру, больше напоминающую небольшую комнатушку, практически невозможно, поэтому владельцы делают акцент на чём-то одном — виде из окна или плитке на кухне. Если такая, конечно, имеется. О том, как владельцы обставляют мини-квартиры и по какой цене продают — в нашем обзоре.

Полметра для кухни и единственное пластиковое окно (10,5 "квадратов" за 900 тысяч)

«Очень редкое предложение: полноценная изолированная квартира-студия рядом со станцией метро по цене комнаты», — говорится в объявлении

«Очень редкое предложение: полноценная изолированная квартира-студия рядом со станцией метро по цене комнаты», — говорится в объявлении

Вид из окна

Вид из окна

Самая маленькая квартира в нашем обзоре нашлась в Заельцовском районе, недалеко от остановки «Горбольница». В описании автор объявления перечисляет все достоинства жилья: чистый подъезд, хорошие соседи, консьерж и даже пластиковое окно, правда, только одно. В квартире есть «продуманный санузел» (небольшой проём с туалетом и душем), а также кухня. Для неё отдельной комнаты не нашлось, поэтому стиральная машинка, холодильник и мойка разместились в углу единственной жилой комнаты — в описании указывается, что кухня заняла площадь менее 1 квадратного метра.

Квартира продаётся с 6 декабря прошлого года.

«Прекрасная» однушка с кухней на 2,5 "квадрата" (12 квадратных метров за 930 тысяч)

«Предлагаем прекрасную однокомнатную квартиру в Дзержинском районе, общей площадью — 12 квадратных метров; комната — 7,5 квадратов; кухня — 2,5 квадрата», — говорится в объявлении

«Предлагаем прекрасную однокомнатную квартиру в Дзержинском районе, общей площадью — 12 квадратных метров; комната — 7,5 квадратов; кухня — 2,5 квадрата», — говорится в объявлении

Душ пришлось вынести в жилую комнату

Душ пришлось вынести в жилую комнату

А кухню разместить в проходе

А кухню разместить в проходе

Скромную квартиру в Дзержинском районе выставили на продажу ещё в ноябре. По словам автора объявления, квартира в хорошем состоянии, есть даже раздельный санузел — туалет и душевая кабина. Её, кстати, пришлось поставить в жилой комнате. Как и холодильник, поскольку он уже не влез на кухню площадью 2,5 "квадрата". Честно говоря, отдельной комнаты-кухни здесь нет — стойка и раковина вынесены в малюсенький проход, который приходится миновать, чтобы попасть в жилую комнату.

Зато хозяева делают акцент на другом — «вся инфраструктура в шаговой доступности: много различных магазинов, аптека, школа, детсад».

В настоящее время за объект уже внесли задаток.

Квартира-студия без дивана и кухни, но с отдельной ванной (12,5 "квадратов" за 830 тысяч)

Квартиру в этом доме на левом берегу продают аж с апреля

Квартиру в этом доме на левом берегу продают аж с апреля

На фотографиях жилья не видно плиты и дивана

На фотографиях жилья не видно плиты и дивана

Зато в однушке есть полноценная ванная комната

Зато в однушке есть полноценная ванная комната

Третья миниатюрная студия нашлась в Ленинском районе, недалеко от Монумента Славы и станции метро «Площадь Карла Маркса». Главное отличие от предыдущих вариантов — в квартире действительно есть ванная комната с унитазом и ванной, а не душевой кабиной. Правда, на фотографиях незаметно дивана или кровати, не исключено, что в маленькую жилую комнату они просто не влезли, а значит, будущему владельцу придётся проявить сноровку и придумать, как вместить сюда и спальное место, и плиту с холодильником (на фото их тоже незаметно).

Это жильё пытаются продать дольше всех — объявление появилось на сайте в прошлом апреле. За это время квартира изрядно сбросила в цене (с 1 миллиона до 830 тысяч рублей).

Квартира-кухня с диваном, ванной и арендатором (14 "квадратов" за 980 тысяч рублей)

В квартире на Пермитина владельцы ухитрились разместить кухонный гарнитур с мойкой и плитой — редкость для крохотных однушек&nbsp;

В квартире на Пермитина владельцы ухитрились разместить кухонный гарнитур с мойкой и плитой — редкость для крохотных однушек 

Впридачу к квартиру идёт арендатор

Впридачу к квартиру идёт арендатор

Ещё одно мини-жильё расположено в Ленинском районе, но в отличие от предыдущего варианта, здесь есть и санузел с ванной, и плита с настоящим кухонным гарнитуром, и даже диван. Правда, свободного места в единственной жилой комнате остаётся совсем немного — буквально один-два шага, чтобы встать со спального места и дойти до плиты.

Есть и нюанс — у квартиры уже есть арендатор, поэтому будущему владельцу пожить в миниатюрной квартире вряд ли удастся.

Этот вариант в нашей подборке самый дорогой и самый свежий, он появился на сайте 20 января.

«Небольшая, но уютная студия» на Северо-Чемском (14 "квадратов" за 900 тысяч)

Большой угловой диван с трудом помещается в единственной жилой комнате

Большой угловой диван с трудом помещается в единственной жилой комнате

Санузел в однушке весьма просторный

Санузел в однушке весьма просторный

«Срочно продам студию, небольшая, но уютная. Хорошее состояние. Полноценный санузел с ванной. Окно пластик с решеткой. Есть всё необходимое для проживания. Развитая инфраструктура. Торг реальному покупателю», — кратко описывает жильё по улице Комсомольская на Северо-Чемском жилмассиве автор объявления.

В квартире две комнаты: санузел с ванной и унитазом, а также жилая комната с большим диваном, который занял её добрую половину. На эту комнату, кстати, которая служит и залом, и спальней, и кухней, отведено не так много пространства — всего 9 квадратных метров с небольшим. Оставшиеся пять заняла ванная.

Квартиру продают с середины ноября.

В прошлом году НГС искал маленькие, но очень крутые квартиры по цене дешевле 2 миллионов — их можно порассматривать здесь. 

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КОММЕНТАРИИ (15)

elka
26 янв 2020 в 11:18

Я живу в своём витце!)))

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26 янв 2020 в 11:10

Общежитие - оно и есть общежитие. В данном варианте оно улучшенной планировки, ибо есть свой санузел. Так и нужно писать при подаче объявления: "Продам комнату в общежитии улучшенной планировки". В целом - нормальные квартиры. Перед пенсией прикуплю себе таких штуки три и буду потом их сдавать.

123
26 янв 2020 в 11:06

осуждаю малые квадраты, но заработать не могу вот жду наследство от кого.. А пока мучаю интернет с ёлкой и соотоварищами вместе.