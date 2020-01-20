«Аллюр» три года спустя. Что произошло тем вечером и как сейчас живут пострадавшие

Сообщение об обрушении кровли поступило в МЧС около шести часов вечера Фото: Густаво Зырянов

Три года назад — вечером 19 января 2017 года — в бердском конном клубе «Аллюр» рухнула крыша — под завалами оказались спортсмены, тренеры и животные. В годовщину трагедии редакция НГС вспоминает, как спасатели искали людей, а врачи боролись за их жизни — спустя пару лет одна из пострадавших девушек смогла вернуться к конному спорту. Вечер после Крещения Вечер 19 января 2017 года в редакции НГС помнят по-особому. С полуночи идёт онлайн-репортаж, как в городе отмечают Крещение, большинство журналистов только что ушли домой — кажется, после этих почти 20 часов с ныряниями в проруби можно наконец-то облегчённо выдохнуть. И тут приходит сообщение — в конном клубе «Аллюр» в Бердске под тяжестью снега рухнула крыша.

Крыша манежа обрушилась около 17:15 — в это время там шло занятие по верховой езде, под завалами оказались четверо взрослых, трое детей и четыре лошади. Четыре человека смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в 18:00 — по данным ведомства, туда сразу отправили 139 человек. Первыми на место ЧП прибыли бердские спасатели и сотрудники скорой помощи. В первые часы вытащили троих человек, но двое — 15-летняя спортсменка Анастасия и 46-летний тренер Вячеслав Базюра — были в таком тяжёлом состоянии, что скончались по дороге в больницу. Позже стало известно, что помимо них госпитализировали троих человек, а двое — взрослый и ребёнок — ушли домой сами. Как рассказывают спасатели, искать человека под обломками и без того не просто, а здесь работу усложнял снег: сперва приходилось расчищать места поиска от снега, а это то самое ценное время. Вдобавок зимой рано темнеет, пришлось гнать спецтехнику, чтоб осветить место поисков.

В Бердск направили всех свободных сотрудников экстренных служб Фото: Густаво Зырянов

В разборе завалов участвовали не менее 280 человек из разных ведомств и подразделений — МАСС, пожарные, приехали спасатели даже из Коченёво.



К 21:00 на место трагедии прибыли сотрудники инженерно-спасательной роты Сибирского спасательного центра с кинологом. — Все, кто были свободны, приехали. Мне кажется, больше 60 человек. В автобусах и на личном автотранспорте, — говорил тогда один из спасателей журналисту НГС Илье Калинину, который вёл репортаж с места ЧП. По предварительной версии следствия, конструкция манежа не выдержала тяжести снега, площадь обрушения составила 500 квадратов. Однако работники клуба утверждали, что снега на крыше не должно было быть много — его счищали в декабре как минимум дважды, в начале месяца и середине. После информация стала разниться: одни СМИ писали, что снег с крыши убирали накануне, другие, что никто ничего не чистил и там было почти 80 сантиметров снега.

Снег осложнял работу спасателей и кинологов Фото: Густаво Зырянов

Весь вечер следователи допрашивали директора клуба Римму Воротникову, СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование взял под личный контроль полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло.



На следующее утро одна из выживших девушек рассказала, что случилось в клубе. — Произошло всё очень быстро, я была в момент крушения в манеже на коне, сначала раздался громкий стук и треск, кони испугались и ломанулись в разные стороны. Когда я подняла голову вверх, то поняла, что происходит. Крыша рушилась постепенно, но быстро. Мы с конем упали на землю, я каким-то образом от него отпрыгнула, мне пришибло правую руку, и я начала закрывать голову от обломков. Потом, когда всё закончилось, я вышла сама, — описала момент трагедии Яна. Её конь Принц погиб под завалами.

Причиной обрушения стали некачественные конструкции Фото: Густаво Зырянов

Другой спортсменке повезло меньше — 16-летняя Аня не смогла выбраться сама.

— Когда крыша манежа обрушилась, я помню, что не могла открыть полностью глаза, будто была под снегом. Мой конь Кортик был в метре от меня, он начал дергать ногами и снег отлетел. Я открыла глаза, увидела, что манежа больше нет, попыталась встать, но не смогла, не сразу поняла, почему я не могу встать. Я начала кричать о помощи, вот тут и начался кипиш, — рассказала Анна. Она получила сильную травму позвоночника.



Причины обрушения и приговор Крытый манеж клуба «Аллюр» построили примерно за 5 лет до трагедии. Через пару часов после обрушения пошли разговоры, что его якобы построили самовольно — спустя два дня владелец клуба Игорь Воротников признал в суде, что проект не проходил экспертизу. Согласно ТАСС, Воротников на суде извинился перед семьями погибших и пострадавших и рассказал, что конструкция манежа простояла четыре зимы и никаких предпосылок, что крыша обрушится, не было. — Хочу принести извинения семьям погибших и сказать, что я чувствую свою вину за случившееся, готов оказывать помощь пострадавшим и понести наказание, которое суд мне вынесет… Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности, — заявил Игорь Воротников 21 января в суде. Его поместили под домашний арест, а с сентября он был уже под подпиской о невыезде. Сам Игорь Воротников считал, что причиной обрушения стали некачественные конструкции.

— Там есть строители, есть изготовители этих ферм, [из которых был собран манеж]. Они тоже никоим образом не привлекаются. Эти фермы были изготовлены не для меня, а за несколько месяцев до меня, для других людей. А те люди отказались, — говорил Игорь Воротников через год после трагедии. Также он отметил, что следствие выяснило — это строение не понравилось предыдущему покупателю именно из-за некачественно выполненных работ. Однако сам Игорь Воротников на момент покупки не знал об этом: его не предупредили, а просто продали фермы, которые осталось только собрать на месте.

Следствие по делу шло год Фото: Густаво Зырянов

Следствие завершилось в январе 2018 года, приговор Воротникову вынесли в октябре. Новосибирский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Близкие погибших и сами пострадавшие не считают супругов Римму и Игоря Воротниковых виновными. В разговоре с журналистом НГС некоторые из них отмечали, что те многое сделали для их семей, в клубе все очень близки, а на суде переживали, что срок может быть реальным. Трагедию называют форс-мажором и стечением обстоятельств, которые никто не мог предугадать.

Реабилитация 16-летней Ани Тем же вечером пострадавшую 16-летнюю Аню срочно доставили в НИИТО с диагнозом «позвоночная спинномозговая травма», уже в 00:40 хирурги приступили к операции. Спустя три года начальник научно-исследовательского отделения патологии позвоночника Виктор Рерих в беседе с журналистом НГС отмечает, что его пациентке очень сильно повезло — в регионе налажена связь между больницами и специализированными центрами. Как только Анна поступила в бердскую больницу, в НИИТО тут же сообщили, что экстренно нужна операция. В большинстве других регионов таких пациентов оставили бы в обычной городской больнице, где при всём желании врачей спасти человека нет необходимой технической базы. В НИИТО Аня пробыла до конца февраля, перенесла несколько операций — первое время она не могла даже шевелить пальцами на ноге, но не сдавалась. Она заново училась стоять, ходить, проходила месяцы реабилитации. Сейчас она полностью восстановилась и вернулась в спорт, будто бы ничего и не было.

Профессор Виктор Рерих считает, что они смогли добиться успеха в лечении Ани, потому что налажена связь между больницами и НИИТО Фото: Александр Ощепков

— Вернуться в седло я смогла после третьей операции, которую сделали в январе 2019-го. До этой операции Виктор Викторович не разрешал садиться в седло, хотя я, конечно, садилась пару раз, но только когда совсем не было сил терпеть желание поездить. Быстро я не ездила, только ходила шагом, — рассказывает Аня.

Хирург Виктор Рерих говорит, что это победа не только пациента, но и врачей. Хирургам важно видеть успехи своих пациентов, ведь каждый восстановившийся вдохновляет врача в работе. — С точки зрения неврологических функций Аня вернулась к своей жизненной активности, к любимому занятию, к спорту. Насколько я знаю, без ограничений. Надо отдать должное, не всегда мы имеем такой результат. Всё зависит от степени поражения спинного мозга, адекватности и своевременности лечения, обязательной реабилитации, начиная с первых дней после травмы — в этой системе это непрерывная цепь, — рассказывает Виктор Рерих историю выздоровления Ани.

Сейчас Аня вернулась к прежнему образу жизни Фото: из личного архива девушки