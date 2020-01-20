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OMG, ЕГЭ! 9 школьных вопросов, с которыми ваши дети справятся, а вы нет

Мы не смогли решить этот тест полностью правильно. А у вас получится?

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Школьники с этими вопросами справляются. А у вас получится?

Школьники с этими вопросами справляются. А у вас получится?

В этом году структура выпускных школьных тестов — ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ (экзамен для учеников с ограничениями по состоянию здоровья) — снова изменится. Теперь вчерашним школьникам нужно будет не только помнить формулы и определения, но и уметь применить свои знания на практике. Конечно, классические задания все еще остаются, но теперь выпускникам предстоит прямо на экзамене считать, сколько нужно заплатить налогов или рассчитать платежи по кредиту. А вы с таким справитесь? Мы нашли тесты, которые 11-классники будут решать только летом, а вы можете проверить себя уже сейчас.

В этот раз вопросы будут посложнее, чем на экзамене у девятиклассников. Некоторые задания предполагают несколько правильных ответов. Школьникам придется перечислить их все, но у вас задача попроще — зачтется любой верный ответ.

Русский язык: в одном из приведённых ниже слов неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выберите его. 

    История: что из перечисленного относится к новой экономической политике 1921–1928 гг.? В этом вопросе три правильных варианта ответа, вам нужно выбрать один.

      Химия: в этом списке два вещества, с которыми взаимодействует водород. Выберите любое.

        Математика: в каком из этих магазинов дешевле всего нужный вам смартфон? (Дисклеймер: названия магазинов тоже придумывали авторы ЕГЭ)

          Обществознание: отметьте верные суждения о человеке. Возможны несколько правильных вариантов, выберите один.

            География: какая из перечисленных стран имеет наибольшую среднюю плотность населения?

              Физика: сосуд разделён на две равные по объёму части пористой неподвижной перегородкой. В начальный момент времени в левой части сосуда содержится 4 моль гелия, в правой — 40 г аргона. Перегородка может пропускать молекулы гелия и является непроницаемой для молекул аргона.Температура газов одинаковая и остаётся постоянной. Выберите одно из двух верных утверждений, описывающих состояние газов после установления равновесия в системе.

                Биология: некоторые из перечисленных признаков описывают молекулу ДНК, а некоторые — нет. Найдите те, что не описывают.

                  Какое художественное средство Н.М. Рубцов использует в этом стихотворении?

                  Какое художественное средство Н.М. Рубцов использует в этом стихотворении?<br />

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                    КОММЕНТАРИИ (36)

                    Но.
                    20 янв 2020 в 09:39

                    Но ведь в Бангладеше плотность больше... Специально вставлен вопрос с неправильным ответом?

                    20 янв 2020 в 09:39

                    после ответа Австрия забросил тест.
                    из предложенных стран наибольшая плотность населения в Бангладеше. автор, учи географию

                    Я это я
                    20 янв 2020 в 09:38

                    8/9 Бангладеш почему то ответил вместо Австрия) Ну и физику чисто на угад, а остальные вопросы в целом то простые, на общую эрудицию