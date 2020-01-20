OMG, ЕГЭ! 9 школьных вопросов, с которыми ваши дети справятся, а вы нет

В этом году структура выпускных школьных тестов — ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ (экзамен для учеников с ограничениями по состоянию здоровья) — снова изменится. Теперь вчерашним школьникам нужно будет не только помнить формулы и определения, но и уметь применить свои знания на практике. Конечно, классические задания все еще остаются, но теперь выпускникам предстоит прямо на экзамене считать, сколько нужно заплатить налогов или рассчитать платежи по кредиту. А вы с таким справитесь? Мы нашли тесты, которые 11-классники будут решать только летом, а вы можете проверить себя уже сейчас.