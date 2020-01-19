«Достаньте его из меня»: всё больше сибирячек хотят рожать через кесарево — эксперт объяснила, чем это грозит

Оказалось, выбрать — каким именно способом на свет появится твой ребенок в России нельзя Фото: Анна Рыбакова

«Мальчики пойдут в армию, а тебе рожать» — после этой фразы многие девочки еще в детстве решают, что они ни за что не будут в этом участвовать. Часть позже перерастают страхи и даже подходят к процессу с воодушевлением, но остаются те, кто и в 30 категорически против естественных родов — несмотря на заверения врачей о том, что женщине в этом процессе поможет сама природа. Корреспондент НГС нашла сибирячку, которой пришлось подделать документы, чтобы ей сделали операцию и спросила кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога Евгению Пекареву, — почему в России нельзя выбрать роды через кесарево сечение.



Екатерина (сейчас ей 32 года) всегда относилась к перспективе рожать без энтузиазма — страх боли, больниц, а главное неизвестность и непредсказуемость процесса долгое время заставляли думать об этом, как о чем- то далеком и не про нее. — Когда я узнала, что беременна — сразу решила, что буду рожать только с помощью кесарево, но не предполагала, что даже в платной клинике нельзя выбрать способ родоразрешения, — делиться молодая мама с НГС. Сибирячку все отговаривали — друзья, родственники и даже будущей отец относились к идее без энтузиазма. — Врач, у которого я наблюдалась, меня поняла. Она рассказала, что такие запросы довольно популярны. У многих в семье есть примеры родовых травм, полученных после естественных родов. И сам момент психологически для женщины очень тяжелый. Спросите у женщин, которые рожали — как они провели время. Среди моих знакомых только истории об ужасной боли и бесконечных схватках, многие не решаются больше на ребенка именно чтобы не проходить через этот ад, — рассказывает Катя.

Когда подходил срок — выяснилось, что никаких показаний для операции у сибирячки нет Фото: Анна Рыбакова

Врач уверила Екатерину, что даже в платных клиниках нельзя официально оформить роды операцией по желанию — должны быть железные показания, которые оставалось добыть. — Такой диагноз может поставить, например, офтальмолог. Я пошла в платный центр и честно призналась, что нуждаюсь в справке о том, что естественные роды мне противопоказаны — врач мне отказала. Рассказала долгую историю о том, как ей больно было рожать, как она умоляла сделать ей операцию, но ее никто не слушал, как она мучилась в коридоре на кушетке. А потом с божественным видом сказала, что через это должна пройти каждая женщина, — вспоминает Катя. Когда девушка вышла из кабинета, держа в руках бесполезную справку, оказалось, что в ней допущена ошибка. После неразборчивого диагноза должна была быть фраза «естественные роды не противопоказаны», но частица «не» написана так нечетко, что сама просится к исправлению.

Специально ей выдали такую справку или нет, Катя не знает до сих пор Фото: Анна Рыбакова

— После несложных манипуляций со сканером я получила официальный «отвод» от естественных родов. Дальше было дело техники. Я все равно рожала платно, может быть в государственном центре и придрались бы, не знаю, — вспоминает сибирячка.

Операция прошла удачно, по словам Кати, процесс не оставил у нее никаких неприятных воспоминаний. — Когда отошли воды и я ехала в больницу, пока меня готовили к операции, я каждую минуту благодарила себя за это решение.

Если бы мне предстояло рожать естественно, я бы сошла с ума от страха.

— Уже перед операцией из соседних родильных доносились дикие крики. От них холодело все внутри. Одна женщины кричала: Достаньте его уже из меня, достаньте — это очень страшно, — вспоминает Катя. Операция прошла удачно — врачи справились всего за час, все это время сибирячка была в сознании, но ничего не чувствовала. — Уже в палате интенсивной терапии я лежала и читала книжку на телефоне, а рядом лежали девочки, которые рожали по 14 часов и их в итоге все равно разрезали. Им было так плохо, что они даже не разговаривали, — вспоминает молодая мама.

Она говорит, что до сих пор встречает сочувствие и недоумение со стороны врачей и женщин. — Когда кто-то узнает, что мой ребенок родился с помощью операции, в глазах появляется сочувствие. А врачи недоумевают. Но многие знакомые женщины воодушевились моим опытом. Они, как и я, боялись родов и боли и именно из-за этого откладывали рождение ребенка на неопределенный срок.

Редакция НГС обратилась к Евгении Пекаревой, кандидату медицинских наук, врачу акушер-гинеколог, врачу ультразвуковой диагностики в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре, чтобы понять — как относятся к такой практике специалисты. — Кесарево сечение по желанию в России не проводится. Разрешено оно только в Великобритании (высокая стоимость, выгодно клиникам и не выгодно страховым компаниям) и в некоторых частных клиниках в Бразилии. В нашей стране операция по желанию запрещена ввиду повышенного риска осложнений по сравнению с самопроизвольными родами. Так, риск материнской смертности, акушерских кровотечений и осложнений от анестезиологических пособий возрастает в 3 раза, по сравнению с родами через естественные родовые пути, — объясняет эксперт. В 2018 году в России было проведено 482 тысячи операций кесарево сечения. За последние 15 лет частота этих операций выросла в 2 раза и составляет 30% от всех родов в нашей стране. Евгения объясняет, что увеличение частоты абдоминального родоразрешения связано с повышением возраста первородящих, с увеличением у них осложнений во время беременности на фоне экстрагенитальной патологии.



— После операции кесарево сечения у матери возможны следующие осложнения: воспалительные осложнения (эндометрит), который случается у 5–10% родильниц, спаечный процесс, болевой синдром, акушерские кровотечения, тромбоэмболические осложнения, — перечисляет врач. По мнению эксперта, после самопроизвольных родов подобные осложнения достоверно меньше. — Для плода во время операции при извлечении головки (высоко или низко расположенной) возрастает риск родового травматизма с возможными внутрижелудочковыми кровоизлияниями. При прохождении головки плода через родовой канал во время самопроизвольных родов травматизм меньше (при условии нормальных размеров таза), — объясняет Пекарева. Врач добавляет, что на основании множества многоцентровых исследований с высокой доказательной базой COCHRANE продемонстрировано, что самопроизвольные роды для плода в 3 раза безопаснее, чем операция. — К страхам беременных женщин отношусь с пониманием. Но сейчас большинство из них не обоснованы. Болевой синдром отлично купируется при помощи доступной и безопасной региональной анестезии, которая имеется в арсенале любого родильного дома, — добавляет эксперт.

Кроме того, по мнению Евгении, сама природа готовит женщину к моменту родов, снижая ее болевой порог. Помогает ей в этом родовая доминанта. Это особое состояние парасимпатической нервной системы во время беременности и родов. Оно появляется в конце беременности и позволяет маме расслабиться, погрузиться внутрь себя и своих ощущений, довериться инстинктам. Сильная родовая доминанта обезболивает роды, облегчает схватки, включает инстинкты и рефлексы. Расслабившись и доверившись себе, женщина сама чувствует, какую родовую позу ей принять, как двигаться, что именно нужно ей в тот или иной момент родов. Также акушер-гинеколог считает, что врядли кто-то из врачей пойдет на фальсификацию документов из- за прихоти беременной. — На каждую пациентку в стационаре заводится история болезни — вариант первичной документации, где отражены и зафиксированы все показания к операции, если они имеются. Каждое должно быть обосновано самим акушером-гинекологом или консультациями узких специалистов, если именно их заключение является показанием для операции. Проверяется каждая история в обязательном порядке сотрудникам страховых компаний ФОМС, которые оценивают ее согласно современным протоколам и клиническим рекомендациям. Не думаю, что кто-то из врачей может быть заинтересован в фальсификации каких-либо данных, ведь пациентка в любой момент может передумать и обратиться в другой стационар, где истинная клиническая картина сразу будет ясна, — заключает Евгения.