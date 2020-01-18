Схватки, боль и победа: 11 лучших фото чемпионата России по греко-римской борьбе

В новосибирском Экспоцентре проходит главный турнир страны по греко-римско борьбе — чемпионат России. В Новосибирск приехали 312 борцов из полусотни регионов России. Предолимпийские соревнования особенно важны — здесь можно получить путёвку в Токио 2020, а можно попрощаться с мечтой о главном спортивной турнире. Фотограф НГС Александр Ощепков снял 11 захватывающих кадров чемпионата.
13 декабря 2019
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