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Спорт Фоторепортаж

Схватки, боль и победа: 11 лучших фото чемпионата России по греко-римской борьбе

Эти снимки завораживают своей лёгкостью и накалом эмоций — уступать не намерен никто

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В новосибирском Экспоцентре проходит главный турнир страны  по греко-римско борьбе — чемпионат России. В Новосибирск приехали 312 борцов из полусотни регионов России. Предолимпийские соревнования особенно важны — здесь можно получить путёвку в Токио 2020, а можно попрощаться с мечтой о главном спортивной турнире. Фотограф НГС Александр Ощепков снял 11 захватывающих кадров чемпионата.

В Экспоцентре устроили настоящее зрелищное шоу&nbsp;— борцы эффектно выходили на ковёр&nbsp;

В Экспоцентре устроили настоящее зрелищное шоу — борцы эффектно выходили на ковёр 

Новосибирск&nbsp;— город, где живут легенды греко-римской борьбы Александр Карелин, Виктор Кузнецов, Роман Власов. В Федерации спортивной борьбы России считают, что это город с большой бойцовской историей

Новосибирск — город, где живут легенды греко-римской борьбы Александр Карелин, Виктор Кузнецов, Роман Власов. В Федерации спортивной борьбы России считают, что это город с большой бойцовской историей

Схватки бывают очень жестокими

Схватки бывают очень жестокими

В момент схватки тренеры следят за каждым движением своих спортсменов и их противников

В момент схватки тренеры следят за каждым движением своих спортсменов и их противников

Кажется, всё это происходит в невесомости

Кажется, всё это происходит в невесомости

Борцы с лёгкостью переворачивают и подкидывают соперников, словно те не тяжелее подушки

Борцы с лёгкостью переворачивают и подкидывают соперников, словно те не тяжелее подушки

Здесь невозможно сдержать эмоций

Здесь невозможно сдержать эмоций

Схватки идут перед полным залом, но ничто не должно отвлекать от поединка

Схватки идут перед полным залом, но ничто не должно отвлекать от поединка

Уступать на чемпионате России никто не хочет&nbsp;— от результатов национального турнира зависит, попадёт ли спортсмен на чемпионаты Европы, мира и Олимпиаду

Уступать на чемпионате России никто не хочет — от результатов национального турнира зависит, попадёт ли спортсмен на чемпионаты Европы, мира и Олимпиаду

Здесь победа достаётся по-настоящему кровью и потом. От этого она ещё ценнее

Здесь победа достаётся по-настоящему кровью и потом. От этого она ещё ценнее

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греко-римская борьбаЧемпионат России
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КОММЕНТАРИИ (1)

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18 янв 2020 в 17:50

Никогда не понимала пасанов, добровольно выходящих на публике , носящих лосиновые щёртики со спандэкса, обожающие катаццо /валяццо по полу обживаясь с другими такими жэ спандоксовыме пасанаме, потныме и агрессивныме...фуууэээ..."You're bad guy"...(c) BILLIE EILISH 😎