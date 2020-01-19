Даже суп готовите неправильно: диетолог рассказала правду о продуктах, которые вы едите каждый день

С костями суп варить не советуют Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Зачем сливать первый бульон, что скрывает растворимый кофе и где тонкая грань между обеззараживанием и ожогом слизистой? Мы разложили по полкам холодильника правду о ваших любимых продуктах. Смотрите, что вы делали неправильно и чем это теперь обернется.

Нужно ли сливать бульон при приготовлении супа?

Обидно прожить всю жизнь и только на ее закате узнать, что всегда готовил супы неправильно. Наш мир, например, перевернулся, когда мы узнали, что бульон надо варить дважды: первую воду сливать, а вот суп уже готовить в новой воде. Это касается любого мяса. И этому есть вполне логичное объяснение.

— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается. Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано бедное животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.

Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически не привлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, он не усваивается и идет балластом.

Красное мясо действительно вызывает рак?

Как бы грустно это ни звучало, но существует норма потребления красного и переработанного мяса: не больше 70 граммов в день и максимум 500 граммов в неделю. А все из-за того, что слова о канцерогенности оказались правдой.

Иногда красное мясо стоит заменить индейкой Фото: Стас Соколов / NGS.RU

— Не надо забывать, что мясо — это чужеродный белок, — говорит Галина Барташевич. — К тому же, если оно готовится термически неправильно (например, жаренное), мы получаем сочетание высокой термической нагрузки с белком и растительные масла. Вот вам и канцерогены, сплав коагулированного белка, который несет на себе чужеродную роль, вызывает провокацию клеток ЖКТ с высоким риском онкологии.

Диетологи единодушно голосуют за то, чтобы мясо запекалось, тушилось, качественно обрабатывалось термически, но только чтобы в нем не было жирной жареной корки. Также с опасением стоит относиться к полусырым вариациям мяса. Прощайте, тартары и бифштексы с кровью, если вы сделаны не из экологически чистого мяса.

В растворимом кофе нет кофе?

Сырьем для растворимого кофе служит сожженный в угли кофе, после чего его гранулируют или сублимируют. Как правило, производители используют сырье не лучшего качества, к тому же вы не увидите, из чего был приготовлен кофе, а это может быть «кислое» зерно с черными пятнами плесени, палочки и кофейная кожура — все то, что не получается продавать как жареный кофе. Технология производства растворимого кофе дорогая, поэтому и продукт на выходе стоит иногда дороже обычных зерен. Но это не значит, что весь растворимый кофе — плохой. Главное научиться отличать настоящий продукт от фальсификата.



— В обычных условиях проверить правильность своего выбора легко. Растворимый кофе должен обладать выраженным свойственным ароматом и вкусом, хорошо растворяться в горячей и холодной воде, — отмечает главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова. — В лабораторных условиях проверяется, в частности, содержание кофеина (его должно быть не менее 2,3%, если это не декофеинизированный кофе), и золы (не менее 6%). Выбирая растворимый кофе, лучше найти сублимированный. Сублимация дает возможность сохранять природные качества кофе и насыщенный аромат, поэтому такая технология считается более совершенной, чем другие. Чтобы выбрать хороший растворимый кофе на прилавке, достаточно запомнить три простых показателя:

Частицы плотной структуры, различных форм и размеров, слегка шероховатая поверхность. Светло-коричневый цвет. Ярко выраженные вкус и аромат.

Если помолоть арабику в зернах, получится более вкусный напиток Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Также стоит обходить стороной ароматизированный кофе. Будьте уверены, что в таком продукте точно есть химия, так как натуральных ароматизаторов не существует.



Правда, что печень и гранаты повышают гемоглобин в крови?

Дефицит железа — достаточно распространенная проблема, и не надо думать, что о нем можно догадаться только по уровню гемоглобина. Есть такое понятие, как «латентная железодефицитная анемия», когда уровень гемоглобина в крови вполне нормальный, от 120 и выше, а пациент жалуется на повышенную усталость и сонливость. В этом случае у пациентов проверяют уровень ферритина, вещества, которое отражает уровень запаса железа в организме.

В питание таких пациентов рекомендуют включать продукты, богатые железом, в том числе и печень, как источник железа. Опять же это должна быть грамотно и качественно приготовленная печень, ни в коем случае не сырая, а термически обработанная. Что касается гранатов, то там вы не найдете столько железа, как в печени, хотя оно есть.

Важный момент: железо лучше усваивается в сочетании с аскорбиновой кислотой. Поэтому особенно полезно добавлять в салаты зерна граната, отжимать гранатовый сок, употреблять достаточное количество зелени, петрушку, базилик, листовой салат, пекинскую капусту — все это будет способствовать усвоению железа из пищевых продуктов. Даже физиологически это более приемлемо, чем просто «железные» таблетки, которые могут спровоцировать проблемы с пищеварением.



Специями можно вылечиться?

Народная медицина до сих пор использует специи и пряности в качестве лекарственных трав. А медицина официальная с таким подходом даже немного согласна. Действительно, большинство пряностей представляют собой сложные биохимические соединения, в которых содержатся биологически активные вещества с широким спектром целительных качеств.



У каждой специи найдется свое полезное применение Фото: Елена Кваша

Доказано, что плоды аниса обладают спазмолитическими, анестезирующими и дезинфицирующими свойствами, их можно использовать как лекарство от мигрени, мочегонное и успокаивающее средство. Барбарис — природный антибиотик, улучшающий кровообращение и понижающий давление. Также он помогает иммунной системе, полезен при болезнях печени и почек. Гвоздика очищает кровь, укрепляет сердце и действует как местное болеутоляющее при зубной боли. Зира — сильный стимулятор желудочной секреции, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, понижает уровень холестерина в крови, помогает при диарее. Полезные свойства найдутся в каждой натуральной специи.

— Главное, помнить, что все полезно в меру. Разумное потребление стимулирует аппетит, увеличивает количество желудочного сока, также обладающего бактерицидным эффектом, — резюмирует врач-диетолог Галина Барташевич. — Но если переборщить с приправами, особенно острыми, рискуете вместо пользы получить ожог слизистой, пищевода, ротовой полости.

От мороженого может разболеться голова?

К мороженому вообще так много придирок, что вся радость от него сводится к нулю. Прежде всего, к десерту стоит внимательно присмотреться диабетикам. Если в его составе есть сахароза, придется обойтись без мороженого. А когда в составе есть животные жиры, это не рекомендуется есть людям с повышенным уровнем холестерина.

Звучит удивительно, но для мороженого существует даже своя технология поедания. Есть его советуют медленно. Тех, кто решит охладиться по-быстрому и съест эскимо за пару минут, может ждать сюрприз в виде головной боли. Все из-за того, что при быстром поедании резко снижается температура и сужаются сосуды головного мозга.

Ешьте мороженое медленно, растягивать удовольствие полезнее Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Дикая рыба полезнее искусственно выращенной?

Специалисты однозначно советуют отдавать предпочтение дикой натуральной рыбе. Другой вопрос, что на прилавке ее от искусственно выращенной просто так не отличишь. Обоняние при выборе точно не поможет: неприятный запах может быть и у диких рыб, и у выращенных на ферме — если в бассейн закачивали воду из природного водоема. Резкий неприятный запах вы почувствуете только у рыбы, которая содержалась в воде с неудовлетворительными гидрохимическими показателями. Это будет аромат гнили или ила. Но это довольно редкая ситуация, так как низкое качество воды приводит к снижению темпа роста рыб, гибели и сокращению объемов продукции. Отличить дикую рыбу от искусственно выращенной вы сможете разве что на вкус. — Несомненно, что вкус продукции аквакультуры, особенно той, которая выращена с применением комбикормов, будет иным, чем у диких рыб или креветок того же вида, — говорит ведущий научный сотрудник Центра аквакультуры Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Николаев. — Пищевая ценность дикой рыбы и продукции аквакультуры не будет различаться, если рыб, выращенных человеком, кормили полноценным сбалансированным кормом.

И только рыба, выловленная своими руками в проверенном водоеме, — вне конкуренции Фото: Алексей Китаев / 74.RU