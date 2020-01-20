Группа разбора: пешеход торпедировал машину в борт — выясняем, что делать водителю

Случай напоминает классическую автоподставу Фото: читатель сайта

Этот инцидент произошёл в Екатеринбурге: Land Rover спокойно ехал по проезжей части, когда с тротуара ему в бок влетел бегущий мужчина. Екатерина, водитель автомобиля, сначала попыталась отъехать с места ДТП, но пешеход догнал её и в грубой манере стал обвинять в наезде. Обе стороны подали заявление в полицию, которая установит виновника происшествия. Может ли водитель стать крайним? Да, вполне.

Случай напоминает классическую автоподставу, хотя по взмахам рук пешехода видно, что тот пытался тормозить.



При повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам даже при отсутствии перехода (пункты 8.3 ПДД и 13.1 ПДД), но если люди движутся быстро или непредсказуемо, решение вопроса усложняется, ведь водитель порой не в состоянии предотвратить столкновение.

Если доходит до суда, а ущерб оказывается существенным, обычно назначается автотехническая экспертиза. В числе прочего она решает, мог ли водитель распознать опасность и предотвратить столкновение, как того требует пункт 10.1 ПДД. Если угроза была очевидна, но автомобилист не пытался тормозить, его могут признать виновным.

На ваш взгляд, большая доля вины лежит на...

Инциденты такого рода могут оказаться провокациями, причём технологий развода несколько.

Видео: Светлана Иванова

Вот пример аварии из Челябинска: молодой человек прыгал на проезжающие машины, хотя мотивы его остались неясны. Такой трюк он проделал дважды (крепкий парень), но от госпитализации отказался и ушёл ни с чем. Возможно, его спугнула порядочность обоих водителей, которые сразу вызывали и ГИБДД, и скорую.

Иногда в разводах водителей участвуют целые банды, и на видео ниже — пример работы группировки из Калининграда, которая гастролировала по городам России.

Видео: Видео: vectornik / YouTube.ru

Один из участников банды бил рукой по автомобилю в момент его проезда через переход, после чего «пострадавший» и несколько «свидетелей» уламывали водителя рассчитаться за повреждение эксклюзивных часов. Схема работала: иногда мошенникам отдавали сотни тысяч рублей. Позже членов калининградской «бригады» задержали и приговорили к реальным срокам.

Видео: Видео: Dmitry Rukhlov / YouTube.ru

А на этом видео показана другая технология. Провокаторы ехали на KIA позади автора видео и на повороте кинули в его машину бутылку — звук напоминал удар столкновения. Они попытались обвинить автомобилиста в оставлении места ДТП, а если бы он согласился на переговоры, потребовали бы денег за молчание.

Кстати, вот история петербуржца, который послал мошенников к чёртовой бабушке. А ниже — ответы на частые вопросы об автоподставщиках и резвых пешеходах.

Нужно ли оставаться на месте инцидента?

Да, иначе вас могут обвинить в побеге с места ДТП, за что по части 2 статьи 12.27 КоАП грозит лишение прав на 1–1,5 года или арест. Если пешеход получил серьёзные травмы, пусть даже по своей вине, за побег с места водителю грозит уголовная ответственность.



Даже если вы уверены, что столкновение было «косметическим», лучше не сбегать: в конце концов, мошенники могут фальсифицировать медсправки или предъявить материальный ущерб.

Всегда вызывайте ГИБДД или полицию: автоподставщики, как правило, скрываются до их появления. Но может оказаться, что пешеход действовал без умысла, и тогда побег тем более чреват.

Могут ли лишить прав, если вы отъехали с места аварии?

Автоподставщики часто имитируют столкновение, а затем догоняют автомобилиста и обвиняют его в сокрытии с места. Но даже если водитель проехал лишние 100 метров, побегом это не считается. На видео с Land Rover примерно это и произошло: женщина не остановилась сразу, но с места не уехала.

За это грозит штраф 1000 рублей по части 1 статьи 12.27 КоАП, но не более того. Угроза лишения прав возникает, если водитель пропал с места аварии совсем.

Будет ли водитель отвечать за пешехода-торпеду?

Если водитель не нарушал правил и пешеход действительно бросился на машину, вина ляжет на последнего. Но есть нюанс.



Например, статья 1079 ГК РФ обязывает водителя компенсировать ущерб даже виновным пешеходам, поскольку автовладелец управляет источником повышенной опасности. В ней есть исключение на случай, если пострадавший действовал умышленно. Другое дело, что этот умысел необходимо доказать, и, например, на видео с «Лэнд-Ровером» умысел не очевиден. Если человек влетел в машину случайно (скажем, поскользнулся), водителя могут обязать выплатить компенсацию за ущерб.

Что делать, если вы подозреваете автоподставу?

Мошенники будут агрессивно давить на психику, угрожать и оскорблять. В переговоры с ними вступать не обязательно: лучше запереться в автомобиле и вызвать ГИБДД. Требования урегулировать конфликт на месте оставляйте без внимания: запросы жуликов, как правило, превосходят возможные штрафы.

Например, если при наезде на пешехода он получил лёгкие травмы, штраф составляет 2,5–5 тысяч рублей. Альтернатива — лишение прав на срок 1–1,5 года. За средний вред здоровью положен штраф 10–25 тысяч или лишение прав на срок до двух лет, но автоподставщики обычно не доводят до серьезных травм — они им самим невыгодны.

