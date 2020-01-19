Восстал из пепла: сгоревший ресторан PuppenHaus вновь заработал — показываем, что от него осталось

Пожар, который случился в «ПуппенХаусе» прошлым летом, казалось, должен был уничтожить этот ресторан совершенно. Однако пожарные сработали быстро и профессионально, так что большую часть заведения удалось сохранить. Ресторан постепенно начал работать ещё в конце декабря. Но мы решили дать ему ещё немного времени, чтобы привести себя в порядок. Обозреватель НГС отправился в воскресший «ПуппенХаус», чтобы увидеть новую реинкарнацию «Кукольного домика».
«Гастрономический театр PuppenHaus» (таково полное название ресторана) открылся в феврале 2011 года, полностью заняв довольно унылое здание во дворе за стеклянными башнями на Красном проспекте, 17. Помимо кухни ресторан известен своими затейливыми интерьерами и коллекцией всевозможного антиквариата (и прежде всего, кукол). Собственно, именно эту антикварную часть заведения было сильнее всего жаль, поскольку восстановить её было невозможно ни за какие деньги. Точнее было бы жаль. Потому что ресторан хоть и горел ярко, но сгорел лишь частично, так что уже в конце прошлого года вновь начал работать
Снаружи о пожаре сегодня напоминает разве что баннер «Мы открылись», который закрывает пострадавшую в огне фигуру повара на игрушечном балкончике. На первом этаже никаких изменений не чувствуется в принципе. На месте и диван со спинкой-ладонями, и отделанная цветной плиткой барная стойка.
Заметные глазу перемены появляются только на втором этаже. Меньше роскошная «гостиная» — часть ее площади при перепланировке отдали под ещё один небольшой зал на компанию из 6–8 человек. Существенно уменьшилось количество утвари, которой были раньше буквально завалены две комнаты, изображающие кухню.
Ну и вообще помещение выглядит необычно свежим, только что вышедшим из под кисти ремонтников. В нем пока нет обжитости и благородной потертости, какая была прежде. Это особенно заметно на фоне сохранившихся, слава богу, и огромного кукольного домика на лестнице, и нескольких антикварных наборов поменьше.
В обед здесь было неожиданно (учитывая здешний уровень цен) многолюдно. Причём такое ощущение, что большинство пришли именно поесть, а не пофотографировать интерьеры. Люди обсуждают какие-то свои дела (как личные, так и общественные), кто-то отвечает на срочный звонок, несколько пар пришли на романтический обед. В общем, всё как всегда. Как будто бы и не было этого рвущегося из окон пламени, от которого в соседнем здании потрескались стёкла на нескольких этажах.
С едой в «ПуппенХаусе» все по-прежнему хорошо. Класс чувствуется даже в облегчённом жанре бизнес-ланча. В салате Нисуаз (где повар пренебрег картофелем, и правильно сделал) пойман тот неуловимый вкус, который и превращает смесь зелени, томатов и тунца в тот самый салат из Ниццы. И даже несколько кусочков солёного лосося здесь оказываются к месту (хотя в оригинальный рецепт, конечно же, не входят). Качество состоит из деталей — обратите внимание как тонко, например, здесь нарезан красный лук.
Хороши без затей домашние котлеты. Но самое великолепное (стоит, к слову, всего 105 рублей) — это обычное картофельное пюре, которое здесь сделано в меру тугим, совершенно однородным, с насыщенным сливочным вкусом. Его стоит попробовать просто, чтобы понять разницу между тем, каким должно быть это бесхитростное на первый взгляд блюдо.
Ну а на местную меренгу с фруктами стоит зайти даже если вы не планируете обедать, просто взяв кофе или чай. Такой коктейль текстур и вкусов редко встретишь — тут и сочность ягод, и хрусткость, перемежающаяся с вязкостью самой мереги, и всполохи мятных листиков. При этом сделано всё предельно просто.
В общем, «ПуппенХаус» жив. Настолько, что не особенно внимательный гость может и не заметить разницы. А свежеотремонтированный зал со временем пооботрётся.
«ПуппенХаус» — место по-своему уникальное, но, разумеется, это не единственный ресторан с увлекательным интерьером и изобретательной кухней. Что касается содержимого тарелок, то конкуренцию ему могут составить и «Т.Б.К.Лонж» из Академгородка, и открытый на днях после ремонта Skopin. #СИБИРЬСИБИРЬ и «Соседи», конечно, не могут похвастаться коллекцией антиквариата, но сюда можно смело вести гостей издалека как в музей сибирской жизни. А в стейк-хаус Goodman или итальянский ресторан Federico Fellini могут отправиться те, кому кроме еды важен ещё и статус места.