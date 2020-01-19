Восстал из пепла: сгоревший ресторан PuppenHaus вновь заработал — показываем, что от него осталось

Из-за обилия кукол в ресторане посетитель сам начинает чувствовать себя куклой в большом игрушечном ресторане Фото: Стас Соколов

Пожар, который случился в «ПуппенХаусе» прошлым летом, казалось, должен был уничтожить этот ресторан совершенно. Однако пожарные сработали быстро и профессионально, так что большую часть заведения удалось сохранить. Ресторан постепенно начал работать ещё в конце декабря. Но мы решили дать ему ещё немного времени, чтобы привести себя в порядок. Обозреватель НГС отправился в воскресший «ПуппенХаус», чтобы увидеть новую реинкарнацию «Кукольного домика».

«Гастрономический театр PuppenHaus» (таково полное название ресторана) открылся в феврале 2011 года, полностью заняв довольно унылое здание во дворе за стеклянными башнями на Красном проспекте, 17. Помимо кухни ресторан известен своими затейливыми интерьерами и коллекцией всевозможного антиквариата (и прежде всего, кукол). Собственно, именно эту антикварную часть заведения было сильнее всего жаль, поскольку восстановить её было невозможно ни за какие деньги. Точнее было бы жаль. Потому что ресторан хоть и горел ярко, но сгорел лишь частично, так что уже в конце прошлого года вновь начал работать



Ресторан возобновил работу в конце декабря Фото: Стас Соколов

Снаружи о пожаре сегодня напоминает разве что баннер «Мы открылись», который закрывает пострадавшую в огне фигуру повара на игрушечном балкончике. На первом этаже никаких изменений не чувствуется в принципе. На месте и диван со спинкой-ладонями, и отделанная цветной плиткой барная стойка.



Один из наиболее впечатляющих экспонатов заведения — четырёхэтажный кукольный дом — к счастью, оказался невредим Фото: Стас Соколов

Заметные глазу перемены появляются только на втором этаже. Меньше роскошная «гостиная» — часть ее площади при перепланировке отдали под ещё один небольшой зал на компанию из 6–8 человек. Существенно уменьшилось количество утвари, которой были раньше буквально завалены две комнаты, изображающие кухню.



В тематических комнатах ресторана стало меньше утвари Фото: Стас Соколов

Ну и вообще помещение выглядит необычно свежим, только что вышедшим из под кисти ремонтников. В нем пока нет обжитости и благородной потертости, какая была прежде. Это особенно заметно на фоне сохранившихся, слава богу, и огромного кукольного домика на лестнице, и нескольких антикварных наборов поменьше.



Аптекарь из коллекции «ПуппенХауса» удивительно напоминает нового премьер-министра Фото: Стас Соколов

В обед здесь было неожиданно (учитывая здешний уровень цен) многолюдно. Причём такое ощущение, что большинство пришли именно поесть, а не пофотографировать интерьеры. Люди обсуждают какие-то свои дела (как личные, так и общественные), кто-то отвечает на срочный звонок, несколько пар пришли на романтический обед. В общем, всё как всегда. Как будто бы и не было этого рвущегося из окон пламени, от которого в соседнем здании потрескались стёкла на нескольких этажах.

Салат Нисуаз из обеденного меню — за 195 рублей Фото: Стас Соколов

С едой в «ПуппенХаусе» все по-прежнему хорошо. Класс чувствуется даже в облегчённом жанре бизнес-ланча. В салате Нисуаз (где повар пренебрег картофелем, и правильно сделал) пойман тот неуловимый вкус, который и превращает смесь зелени, томатов и тунца в тот самый салат из Ниццы. И даже несколько кусочков солёного лосося здесь оказываются к месту (хотя в оригинальный рецепт, конечно же, не входят). Качество состоит из деталей — обратите внимание как тонко, например, здесь нарезан красный лук.



Картофельное пюре за 105 рублей едва ли не интересней основного блюда Фото: Стас Соколов

Хороши без затей домашние котлеты. Но самое великолепное (стоит, к слову, всего 105 рублей) — это обычное картофельное пюре, которое здесь сделано в меру тугим, совершенно однородным, с насыщенным сливочным вкусом. Его стоит попробовать просто, чтобы понять разницу между тем, каким должно быть это бесхитростное на первый взгляд блюдо.



Десерт из ягод и меренги Фото: Стас Соколов

Ну а на местную меренгу с фруктами стоит зайти даже если вы не планируете обедать, просто взяв кофе или чай. Такой коктейль текстур и вкусов редко встретишь — тут и сочность ягод, и хрусткость, перемежающаяся с вязкостью самой мереги, и всполохи мятных листиков. При этом сделано всё предельно просто.



Зал с кукольной сценой не пострадал и практически не изменился Фото: Стас Соколов

В общем, «ПуппенХаус» жив. Настолько, что не особенно внимательный гость может и не заметить разницы. А свежеотремонтированный зал со временем пооботрётся.



Черти из пространства между первым и вторым этажами тоже на месте Фото: Стас Соколов