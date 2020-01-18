«Куда ты рулишь»: странная авария — Nissan будто специально таранит «Газель». Опять автоподстава?

Недавно реконструированный хитроумный перекресток улицы Жуковского и Мочищенского шоссе — автомобили с Жуковки здесь объезжают столб со светофором с двух сторон, а выезжающие от «Гиганта» рискуют попасть под мощный транспортный поток. И вот «Газель» вместе с остальными машинами выезжает с Жуковки на шоссе с левым поворотом, в это время со стороны «Гиганта» прямо несется легковой Nissan. Кажется, он будто не желает упускать «Газель» и, не сбавляя хода, врезается в неё. Смотрите видео.

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня авария, которая выглядит весьма странной — то ли водитель Nissan специально врезался в «Газель», то ли не смог предотвратить столкновение. ДТП произошло на перекрестке улицы Жуковского и Мочищенского шоссе, недавно реконструированного. И cудя по видео, Nissan до последнего мчался на высокой скорости в сторону «Газели», пока не произошел удар. Все детали разбора ДТП — в материале Дмитрия Косенко .

Вероятно, водитель Nissan был уверен в том, что проезжает перекресток прямо, а поворачивающие со встречного направления автомобили должны ему уступать. Только вот его «нежелание» предотвратить ДТП вызывает большие вопросы у экспертов.

— Что по мне, так он нарочно это делает. Зачем-то не тормозит, а едет, даже, по-моему, ускоряется. Кажется, что ускоряется, когда «Газель» видит, специально как будто. Может, тоже подстава какая-то? Его обзору вообще ничего не мешало, куда он летит, если видит: машина едет, пересекает ему траекторию. Затормози, тем более что за этой «Газелью» едет еще белая машина, тоже не тормозит. Куда он летит, непонятно, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Согласно ПДД, даже если водитель имеет приоритет, он обязан предпринять все меры к предотвращению аварии. И если этого не сделано, то через суд можно возложить на такого водителя вину, частично или полностью.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.