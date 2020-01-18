Мода с улиц: 8 ярких красоток на фоне серых городских пейзажей — их не смущает внимание прохожих

Зимой особенно хочется ярких красок, когда вокруг все или белое, или серое Фото: Алёна Золотухина / Ольга Заворина / Валерия Волкова

Есть мнение, что Новосибирск — серый город, все в нем серое, и люди тоже, особенно зимой. Может быть, архитектура нас и подвела — блочных безликих зданий здесь предостаточно, но люди с каждым годом становятся все ярче, это факт. Встретив на улице сибирячек в цветных шубах и пуховиках, корреспондент НГС спросила их, согласны ли они с мнением большинства. Девушки рассказали, как зимой одеваться так, чтобы выглядеть ярко и при этом не смотреться нелепо, — достаточно соблюдать несколько простых правил.



Ксения, 33 года, работает в кофейне



Фото: Алёна Золотухина

— То, что Новосибирск — серый город и люди в нем серые, — это предрассудки, это зависит от человека. Чтобы поднять себе настроение, можно выбирать яркие цвета. Я именно поэтому купила эту шубу — она яркая, нестандартная, выделяется.

Валерия, 24 года, в декрете

Фото: Валерия Волкова

— То, что город серый — согласна на 100%. Я живу напротив ТЦ «Аура» на 12-м этаже и регулярно наблюдаю в окно, как люди перемещаются как одна черно-серая масса, картинка так себе. Не могу сказать, что я сторонник кислотных цветов. Мне нравится белый, голубой, но яркие краски зимой однозначно нужны.

Не сказать, что я особо что-то сочетаю, подбираю одежду в одной цветовой гамме. Если верхняя одежда оригинальна и отличается от простого пуховика, можно вообще не сочетать, надеть обычные угги — и куртка уже будет смотреться иначе. Должен быть яркий акцент, один. Если обувь и шапка, красные, например, то пуховик лучше выбрать нейтральный. Александра и Ольга, флористы



Фото: Алёна Золотухина

Александра: — Города все серо-черные, особенно в зимний период. Тем не менее модные, веселые и яркие наряды встречаются, это не может не радовать.



Ольга: — Подбирать грамотно цвета, чтобы не выглядеть слишком ярко и неуместно, думаю, нам помогает профессия. Я не обращаю внимания на то, кто во что одет, это же выбор каждого.

Александра: — Я всегда выбираю спортивный стиль, как повседневный вариант это очень удобно. Вещи должны быть яркими, свободными, комфортными. Если верхняя одежда с какими-то деталями, выглядит оригинально, — это уже половина успеха. Бывает, я смотрю на прохожих и думаю, какая деталь сделала бы образ интереснее. Помогают аксессуары: сумки, шарфы, шапки.

Дарья, 25 лет, психолог

Фото: Дарья Панфилова

— Я искренне не знаю, где находится эта тонкая грань между «Вау!» и «попугай». Во мне это встроено внутренне, по умолчанию, но точно знаю, что всего и побольше — неуместно. Лучше одно яркое пятно, зато э-ге-ге какое. Вы видели стены этого города? А людей на остановках? Я не помню, когда мне последний раз улыбался прохожий, поэтому приходится создавать себе настроение при помощи одежды.

Фото: Дарья Панфилова

Я почти не одеваюсь в магазинах. 80% одежды или сшито моей мамой, или винтаж, или прилетело из другой страны. В сочетании все просто, у меня отличная капсула. Вся одежда идеально подходит друг к другу или имеет свою уникальную пару. Или это верхняя одежда.

Считаю, что у нас очень красивые девушки, но в погоде за мировыми стандартами индивидуальность совсем замыливается и кажется, что все вокруг одинаковые. Они не серые, нет. Но окружающая среда напрямую влияет на одежду. Я бы не хотела в –15 встретить девушку в легком красном платье-халате, курточке, беретке и кроссовках. Анна, 28 лет, работает



Фото: Алёна Золотухина

— Я стараюсь выбирать яркие цвета, как раз из-за серости нашего города. Особенно зимой, когда все одного цвета. Вещи подбираю интуитивно. Мне нравится голубой, зеленый и желтый цвет.

Мария, 28 лет, режиссер постановщик fashion-шоу, педагог в модельном агентстве

Фото: Мария Опарина

— Думаю, что у каждой девушки свое представление о стиле и о том, что идет именно ей. Лично я люблю лаконичные образы или же, напротив, яркие и привлекающие внимание. Стилисты нам помогают, говоря о том, что в образе не должно быть больше трех цветов, если вы не гуру стиля. Этим правилом я и пользуюсь, плюс придерживаюсь погодных условий. Одежду выбираю по чаще по настроению, эту шубу я купила в магазине Billionare. Отчасти согласна с мнением, что Новосибирск серый, но всё чаще замечаю классно одетых людей, так как тема личного стиля и умного гардероба очень актуальна на данный момент.

Ольга, 41 год, стилист

— Хоть я и люблю Новосибирск, но город действительно серый и немного грязный, а в последние месяцы так еще и совсем нет солнца. Люди чаще всего выбирают верхнюю одежду темных цветов, объясняя это тем, что она меньше пачкается. Это заблуждение, она пачкается точно так же, как и светлая. Хочется быть на позитиве и в хорошем настроении, яркая одежда спасает, не стоит бояться ярких цветов.

Фото: Ольга Заворина

Чтобы правильно сочетать цвета и выглядеть при этом гармонично, можно применять цветовой круг Итана, он легко позволяет разобраться в цветовой палитре. Нужно развивать насмотренность — модные показы, подписываться на аккаунты интересных стилистов, отслеживать тренды, смотреть, какие стили, цвета и направления будут актуальны. Анастасия, 30 лет, блогер

Фото: Анастасия Чешева

— У меня четверо дочек, трое из которых входят в переходный возраст, и мне нужно показать им, как подбирать себе вещи, чтобы выделяться на фоне остальных девушек, выглядеть не скучно, не как все, а стильно, как быть собой. Яркая одежда отлично влияет на настроение.



Фото: Анастасия Чешева