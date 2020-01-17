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Город Крещение в Новосибирске Фоторепортаж

Готовимся смывать грехи: 10 кадров, как спасатели вырубают крещенскую купель

Всего в городе будет семь официальных купелей. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на одной из них

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Одну из купелей спасатели вырубили недалеко от аквапарка&nbsp;— в акватории пожарного причала

Одну из купелей спасатели вырубили недалеко от аквапарка — в акватории пожарного причала

В эту пятницу, 17 января, новосибирские спасатели начали вырубать крещенские купели — показываем, как это выглядит, на примере купели в акватории пожарного причала. 

Само Крещение православные отметят 19 января. В Новосибирске в этом году открыли семь крещенских купелей (смотрите карту тут), четыре из них находятся в Ленинском районе. 

Сначала спасатели подготовили место, в котором будут вырубать купель, и измерили его

Сначала спасатели подготовили место, в котором будут вырубать купель, и измерили его

Спасатели заранее провели контрольные замеры толщины льда — на всех официально организованных местах она соответствует нормам — от 25 сантиметров. Так что не переживайте, что из-за аномально теплой погоды лед может быть опасным.

Эта купель заработает с 8 утра 19 января

Эта купель заработает с 8 утра 19 января

Из-за погодных условий пришлось отменить купель на Обском водохранилище в Советском районе, потому что там просел лёд и вода вышла на поверхность на 10–15 сантиметров. Хотя, по оценкам мэрии, в прошлые годы сюда приходили около 10 тысяч человек.

Среди инструментов у спасателей есть и бур

Среди инструментов у спасателей есть и бур

— На официально организованных купелях будут дежурить по два сотрудника МАСС (на озере Медвежьем — четыре спасателя: две смены по 12 часов, по два человека), в том же количестве — пожарные спасатели от новосибирского гарнизона, — сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска.

Используется&nbsp;специальная пила на санках

Используется специальная пила на санках

Одна из купелей будет действовать круглосуточно — с 00:00 до 24:00: она расположена на озере Медвежьем по адресу улица Ягодинская, 30/1.

С помощью пилы спасатели разрезали лёд, толщина которого более 25 сантиметров

С помощью пилы спасатели разрезали лёд, толщина которого более 25 сантиметров

Спасатели советуют сходить к терапевту, перед тем как окунаться в ледяную воду без специальной подготовки и опыта закаливания. 

Потом лёд поднимается

Потом лёд поднимается

— Категорически противопоказаны купания людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. Врачи категорически запрещают проходить обряд купания детям, так как у них несовершенная система терморегуляции, — передаёт информацию пресс-центр мэрии.

Всего сотрудники ГИМС МЧС проверили 50 традиционных мест в Новосибирской области, где обычно размещались купели. Из них&nbsp;лишь 44 соответствовали требованиям безопасности

Всего сотрудники ГИМС МЧС проверили 50 традиционных мест в Новосибирской области, где обычно размещались купели. Из них лишь 44 соответствовали требованиям безопасности

Приёмка купелей состоится в субботу, 18 января. 

После того как весь лёд убрали, в проруби установили деревянную конструкцию — с её помощью верующие будут опускаться в воду

После того как весь лёд убрали, в проруби установили деревянную конструкцию — с её помощью верующие будут опускаться в воду

 Днём 18 и ночью 19 января температура воздуха может достигать 18–23 градусов мороза.

Купель на пожарном причале будет работать 19 января до 20:00&nbsp;

Купель на пожарном причале будет работать 19 января до 20:00 

В ночь с 18 на 19 января и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Автору лучшего фото или видео редакция НГС подарит приз!

После Крещения в Новосибирскую область придёт похолодание до –28 градусов.

Собираетесь окунуться? Почитайте обязательно правила крещенских купаний от медиков и спасателей.

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Крещение 2020купели
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КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
17 янв 2020 в 19:04

А я его сегодня перерыла всю квартиру, чтобы найти купальник старый, еще Советский. Заштопаю и пойду. Готова к празднику.

Гость
17 янв 2020 в 19:12

надо как в Магнитогорске,купель платно сделать.проверить истинность верующих

Фото пользователя
17 янв 2020 в 19:09

Спасателей заставляют в основном всякой фигнёй заниматься вместо реального спасения и тренировок, а, самое главное, действий по предупреждению ЧС. Если я не прав - опровергните.