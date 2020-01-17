Готовимся смывать грехи: 10 кадров, как спасатели вырубают крещенскую купель

В эту пятницу, 17 января, новосибирские спасатели начали вырубать крещенские купели — показываем, как это выглядит, на примере купели в акватории пожарного причала.
Само Крещение православные отметят 19 января. В Новосибирске в этом году открыли семь крещенских купелей (смотрите карту тут), четыре из них находятся в Ленинском районе.
Спасатели заранее провели контрольные замеры толщины льда — на всех официально организованных местах она соответствует нормам — от 25 сантиметров. Так что не переживайте, что из-за аномально теплой погоды лед может быть опасным.
Из-за погодных условий пришлось отменить купель на Обском водохранилище в Советском районе, потому что там просел лёд и вода вышла на поверхность на 10–15 сантиметров. Хотя, по оценкам мэрии, в прошлые годы сюда приходили около 10 тысяч человек.
— На официально организованных купелях будут дежурить по два сотрудника МАСС (на озере Медвежьем — четыре спасателя: две смены по 12 часов, по два человека), в том же количестве — пожарные спасатели от новосибирского гарнизона, — сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска.
Одна из купелей будет действовать круглосуточно — с 00:00 до 24:00: она расположена на озере Медвежьем по адресу улица Ягодинская, 30/1.
Спасатели советуют сходить к терапевту, перед тем как окунаться в ледяную воду без специальной подготовки и опыта закаливания.
— Категорически противопоказаны купания людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. Врачи категорически запрещают проходить обряд купания детям, так как у них несовершенная система терморегуляции, — передаёт информацию пресс-центр мэрии.
Приёмка купелей состоится в субботу, 18 января.
Днём 18 и ночью 19 января температура воздуха может достигать 18–23 градусов мороза.
В ночь с 18 на 19 января и днём 19 января НГС будет вести онлайн с крещенских купаний. Если вы будете принимать в них участие или придёте на них посмотреть, присылайте нам фото или видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
Автору лучшего фото или видео редакция НГС подарит приз!
После Крещения в Новосибирскую область придёт похолодание до –28 градусов.
Собираетесь окунуться? Почитайте обязательно правила крещенских купаний от медиков и спасателей.