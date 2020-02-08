Семь месяцев без Грузии: как новосибирцы добираются до «запрещенной» страны

В феврале 2020 года начался седьмой месяц временного запрета авиасообщения России и Грузии Фото: Стас Соколов

Владимир Путин ввёл временный запрет на полёты из России в Грузию 8 июля 2019 года — вот уже семь месяцев, как туристы добираются до этой страны обходными путями. Сколько ещё сохранится эта «временность», неизвестно, некоторые представители туристической сферы считают, что до мая. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как новосибирцам приходилось добираться до Грузии последние полгода, чем им запомнились путешествия и что думают об этой ситуации грузины, живущие в Новосибирске.

«В 2018 году Грузия входила в топ-10»



Российские авиакомпании прекратили прямое сообщение с Грузией согласно указу президента. Вместе с тем вступил в силу временный запрет на полёты грузинских авиакомпаний в Россию.

— Спрос среди путешественников из Новосибирска в Грузию снизился во время запрета (третий и четвёртый кварталы 2019 года) в три раза относительно первой половины 2019 года. А средний чек повысился на 5% — до 25 292 рублей. Самыми доступными и удобными для путешествия в Грузию стали рейсы из Новосибирска с пересадками в Нур-Султане и Алма-Ате. Средняя стоимость такого перелёта в обе стороны составляет 20 тысяч рублей. Также востребованы рейсы с «домашней» пересадкой в Москве, а затем в Минске, но подобное авиапутешествие дольше и обойдётся туристу в среднем в 23 457 рублей, — комментирует PR-директор Aviasales Янис Дзенис.



Многие туристы отмечают красоту грузинской природы Фото: Отари Купатадзе

Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал все оформленные на сайте авиабилеты с перелётом из Новосибирска в Грузию с июля 2019 года до января 2020. Данные сравнивались с таким же периодом в 2008 году.

— Во втором полугодии 2018 года маршрут Новосибирск — Тбилиси входил в топ-10 самых популярных зарубежных авианаправлений с вылетом из Новосибирска (направление было на 10-м месте). Сейчас оно переместилось с 10 на 19 место. Доля пассажиров этого направления в зарубежном сегменте уменьшилась в три раза: с 3% до 1%. Если говорить в целом о Грузии, то страна входила в 2018 году в 10 самых популярных стран у новосибирцев, занимая восьмое место. В 2019 она переместилась на 12-е место, — поясняет специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Анастасия Москвина.

После запрета Грузия потеряла свои позиции в рейтинге самых посещаемых новосибирцами стран Фото: Отари Купатадзе

Летят в Грузию через Нур-Султан

При этом она отмечает снижение среднего чека с 30 до 25 тысяч за перелёт туда и обратно из Новосибирска в Грузию. Это объясняется тем, что прямые перелёты стоят дороже, но более востребованы.

— В 2018 году более половины пассажиров летали прямыми рейсами в Грузию, остальные — с пересадками в Москве и Нур-Султане. В этом году все рейсы только с пересадками, и все — с пересадкой в Нур-Султане, — добавляет Анастасия Москвина.

Директор туристической компании «ОУШЕН-ТУР» Галина Кунцман считает, что возобновление рейсов из России (в частности из Новосибирска) в Грузию — это очень большой вопрос из-за летних событий там. Она говорит, что к ним туристы обращались в августе, просили выехать через Белоруссию. В итоге они поехали самостоятельно на своём автомобиле.

— Мы созванивались: они оценили обстановку там на месте как спокойную, стабильную. Как они выразились: «У нас журналисты по телевидению это больше раздувают». Это было их мнение. Сказали, что отношение было очень хорошее, везде их принимали очень радушно. Никаких притязаний они на себе не почувствовали, — замечает Кунцман.



Самыми доступными и удобными стали рейсы из Новосибирска с пересадками в Нур-Султане и Алма-Ате Фото: Артём Веселов

«Прямые рейсы в Грузию нужны»

Артём Веселов ездил в Грузию в середине июля — примерно через неделю после запрета прямых рейсов. Изначально он покупал билеты с прилётом в Батуми и возвращением из Тбилиси, но после запрета прямых рейсов пришлось поменять пункт прилёта и вылета на Ереван. Из Еревана до Тбилиси добирались на машине, из Тбилиси до Батуми и обратно — на самолёте.



— Затраты на то, чтобы добраться до Грузии, выросли только на стоимость такси от Еревана до Тбилиси. Я не очень привередливый турист: в каждой стране обязательно что-то понравится. Грузия не исключение. Центр Тбилиси с его невысокими красивыми домами, Батуми с красивой набережной и тёплым морем — ради этого точно надо хотя бы раз съездить в Грузию. И горы, которые видно почти везде, — вспоминает Артём Веселов.

В Грузии туристы смотрят и на горы, и на реки, и на море Фото: Артём Веселов

По словам Артёма Веселова, почти все местные жители, несмотря на запрет, были милы и дружелюбны:

— Они, конечно, не были рады запрету прямых рейсов, потому что российских туристов всегда было достаточно много. У хозяйки квартиры, которую мы снимали, отменили почти все брони на август. На мой взгляд, прямые рейсы в Грузию нужны. Летом это прекрасный способ недорого слетать на море, зимой — покататься на лыжах на грузинских курортах. Пока же приходится искать обходные пути: через Ереван или Владикавказ.

Те, у кого есть возможность, ездят в Грузию на машине. Как правило, из Москвы, Краснодара Фото: Артём Веселов

«Через Ереван мне не очень понравилось»

Георгий Мамукелашвили родился в Грузии, но уже много лет живёт в Новосибирске как гражданин РФ. Летом ему пришлось лететь на родину через Армению:

— Я летом полетел через Ереван — мне не очень понравилось, хоть меня там и встретили друзья. На это время пришлась забастовка мусорщиков в Ереване — горы мусора просто были, весь город вонял, особенно в спальном районе. А обратно я специально выбрал так, чтобы ещё какое-то время в Ереване провести. Самый приемлемый — это астанинский рейс: есть ожидание до трёх часов. Даже если 10 часов, то за это время можно посмотреть город, кому интересно, с пользой провести время. Буквально час от аэропорта до города, — рассказывает он.



Отари Купатадзе летом в Грузии Фото: Отари Купатадзе

По его словам, ещё один из путей — это прилететь во Владикавказ и доехать за пару часов на машине, если быстро пройти границу.

О других путях рассказал его коллега Отари Купатадзе, который столкнулся после запрета с не очень приятной ситуацией. Он купил билет по направлению Тбилиси — Новосибирск с пересадкой, а оказалось, что пересадка в Будапеште, и его не пустили без визы. В итоге ему пришлось лететь через Ереван. Недавно он вернулся.

— Нормальные рейсы через Астану, Баку, Ереван, но их нужно ловить заранее. Три часа пересадка — в принципе нормально. Из Москвы, Краснодара, Северного Кавказа чаще на машинах ездят. Такой турпоток увеличился из России, — замечает грузин.



Якову особенно понравилась грузинская еда, он готов говорить о ней часами Фото: Яков Шелешевский

Плюсы и минусы

Яков Шелешевский прилетел из Грузии недавно. Они попали туда с супругой через Азербайджан.

— У нас было что-то вроде новогоднего путешествия: мы планировали несколько дней побыть в Баку, потом в Тбилиси и обратно улететь тоже через Баку. Честно, о том, что полёты запретили, мы даже не думали, потому что изначально хотели приехать в Азербайджан. До Тбилиси добирались поездом — около 11 часов.



Яков Шелешевский с женой на Мосту мира в Тбилиси Фото: Яков Шелешевский

Единственное, что им не очень понравилось, — это дорога в ту сторону, потому что для прохождения границы пришлось проснуться в шесть утра, и сама процедура заняла два часа. Туда они ехали в купе за 2400 рублей на двоих, а обратно — плацкартом за 1500. — Исключительно положительные впечатления: никаких косых взглядов мы на себе не испытывали. Огромное количество туристов отовсюду. Единственное, что стоит подтянуть, — это сервис в ресторанах, а всё остальное вообще прекрасно. Они всё-таки берут едой, а не сервисом. Про еду можно говорить часами. Гостеприимная страна. Народ там, условно говоря, небогатый (особенно после посещения Баку — контраст лютый), но по душевности и гостеприимству Тбилиси берёт верх, — замечает Яков Шелешевский.

Вид на парк Рике в Тбилиси Фото: Яков Шелешевский

«Не отпустила — послушала телевизор»

Если на таких людей как Яков Шелешевский информация о запрете не действует, то у многих других, по мнению Отари Купатадзе, появился страх посещения Грузии после запрета и информации о протестах в Тбилиси:

— У тех людей, которые ни разу не были в Грузии, после появилась боязнь, страх. У нас знакомый есть, который много раз был в Грузии. Он с женой разведён, хотел с детьми поехать в Грузию. До запрета она была не против, а потом не отпустила — послушала телевизор: чуть ли там не за русскими гоняются. В итоге поехали они в Сочи.

Отари Купатадзе рассказывает, что грузинам крайне сложно получить визы в Россию. Сам он много лет живёт в Новосибирске, гражданин РФ Фото: Артём Веселов