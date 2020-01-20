«У некоторых маньяков их уже по 10–12». Как живёт врач-киборг из Новосибирска (у него под кожей 5 чипов)

Сейчас под кожей у Александра Волчека находятся пять чипов Фото: Густаво Зырянов

Врач из Новосибирска Александр Волчек давно уже прославился на всю страну тем, что вживил себе шесть чипов — его историю НГС рассказывал два года назад. Как изменилась его жизнь за это время, куда пропал один чип и над какими разработками он сейчас трудится, узнала Мария Тищенко. «У некоторых есть чипы, которые мигают под кожей» Александр Волчек работает акушером-гинекологом в областной клинической больнице, но другая его деятельность связана с чипами — он ставит их себе и другим людям, которых уже больше сотни. Обычно чипы расположены на руках, на тыльной стороне. Можно поставить и в другое место, но неудобно будет считывать.

— Сейчас интенсивно обсуждается идея поставить чип в другое место. Чисто по приколу, потому что у некоторых маньяков их уже по 10–12. У меня каждый чип — под свою задачу, а если её нет, то зачем ставить? У тех, у кого много, есть такие, которые, например, просто мигают под кожей, — рассказывает Александр Волчек.

Так выглядят иглы, с помощью которых ставятся чипы Фото: Александр Ощепков

Первый чип Александр Волчек поставил себе в 2014 году, а потом их количество возросло до шести — чипы открывают двери, хранят пароли от устройств, разблокировывают компьютер. Правда, за последние два года количество чипов в теле Волчека уменьшилось до пяти:

— Приехала съёмочная группа одного из федеральных каналов, на камеру для них убрал один, а они не пустили этот сюжет. Хоть бы мне прислали: скальпель, кровь, ГПНТБ (это было возле библиотеки в машине). Чип был уже не нужен: во-первых, устарел и не перезаписывался, а во-вторых, появились более интересные вещи. Первые чипы, которые заказывались, были с программированием на заводе в Китае, их нельзя было перезаписать. Сейчас мы с коллегами, которые тоже увлекаются чипированием, начали производить такие экземпляры, которые перезаписываются, — рассказывает Александр Волчек.

«Указан как домашний питомец у бывшей» Правда, добавляет он, перезаписываемые чипы низкой частоты не очень удобны для тех, кто их делает и эксплуатирует, потому что они предназначены для идентификации животных. — Представляете, кто-то перезаписал код Мурки, а она принадлежит другому хозяину, а Мурка иногда стоит 100 тысяч рублей. Один из немецких активистов этого движения поставил себе ветеринарный чип и зарегистрировал себя в международной базе контроля над животными. Указал, что он человек, указал свою кличку, но допустил глупость и указал собственником свою бывшую. До сих пор не может исправить. Он у неё в Facebook указан как домашний питомец — вообще никуда не денешься, — приводит пример врач. Больше всего чипированных людей, по словам Волчека, сейчас в Мексике и Индии, потому что там больше населения.

Чипы, которые есть у Волчека, почти не отличаются: три одинаковых (но на них записаны разные пароли) и два почти одинаковых (на одном — визитная карточка, другой — для экспериментов с транспортной инфраструктурой) Фото: Александр Ощепков

— В Мексике пропадают люди, в Индии настолько много народу, что у некоторых даже совпадают отпечатки пальцев. Это дополнительная система безопасности. Но в поиске людей чипы абсолютно не помогают, потому что сигнал достаточно слабый, действует на расстоянии 10 сантиметров от специфического оборудования. Если везде наставить арочные металлодетекторы, то, может, и поймает сигнал, — поясняет Александр Волчек.



О конкуренции чипа и биометрии он говорит следующее: отпечаток пальца и сетчатка глаза — это «логин», а чип можно запаролить, он содержит в себе какие-то пентаграфические средства защиты. — Он может не работать, если вы не ввели пин-код, про него можно не знать. Стоит считыватель для карточки, у вас будут искать карточку, и никто не догадается, что у вас есть чип, — считает Александр Волчек.

«Этот вопрос задаёт практически каждый неофит» Все чипы, по его словам, сейчас производятся на одном заводе в Тайвани — все их там заказывают. — Я могу сделать дома сам что-то сильно кастомное: намотать самостоятельно, заварить лазером, но это получится великовато, не так качественно отполировано. Проще на аутсорс отдать производство. Один чип оптом стоит примерно 1–2 доллара за штуку, а у американцев продаётся от 30 до 50 — красиво упакованный, в коробочке, — называет цены врач.

Чип для экспериментов с транспортной инфраструктурой Александр Волчек хочет убрать, потому что он тоже устарел Фото: Густаво Зырянов

Несмотря на то, что информации об этом много в свободном доступе, остаются вопросы, которые люди задают часто:



— Самый дурацкий вопрос, который задают: «А вы не пробовали поставить эту штуку… туда?» Его задаёт практически каждый неофит. На что ему скучно и нудно рассказываю: «Да, пробовали, вот эти люди, вот что с ними потом случилось, поэтому мы никогда не рекомендуем этого делать». «Некоторые думают, что это метка зверя» Когда Волчек только начинал этим заниматься, то увидел в христианской прессе материал о том, что грядёт конец света, потому что людей чипируют. — В нашей стране 15% людей с шизофренией приходят к доктору и говорят, что им правительство вставило чип в голову. Это достаточно большой процент. Я поговорил с батюшкой, он сказал, что очень стыдно, что некоторые отцы православной церкви думают, что это метка зверя — это абсолютно не так, — замечает Александр Волчек. При этом он настороженно относится к поголовному чипированию: — Допустим, у нас кто-нибудь в очередной раз сойдёт с ума и скажет: «Всем поставим чипы, всех будем отслеживать. В магазинах, на кассах будем обслуживать тоже только с чипом». Отследить момент глобального чипирования можно: если повсеместно появятся рамки, как в аэропорту, значит, система заработала. Но я знаю, как из двух батареек и фотовспышки сделать систему, которая будет выводить чипы из строя надёжно и навсегда.

Александр Волчек работает акушером-гинекологом в областной больнице, но другая его деятельность посвящена чипированию Фото: Густаво Зырянов

«Люди просекли, что так удобнее»

Александр Волчек отмечает, что за два года отношение к чипированию всё же поменялось — стало меньше мифов. — Окно Овертона потихонечку открывается. Помните, что было года три назад с бесконтактными платежами, когда кассиры говорили: «Да вы что, уберите, втыкайте свою карточку». А сейчас: «Прикладывайте», а ты отвечаешь, что она вставляется. «Где нашли такую древность?», — говорит тебе 80-летняя бабушка, которая недавно называла электричество бесовской силой, — смеётся врач. Появилось много людей, которые захотели поставить себе чипы. — Изменилось количество людей, изменились паттерны поведения, изменилось отношение к этому в обществе: сейчас вообще никакого удивления чипы не вызывают даже у врачей, которые видят их на рентгене. В принципе пропали мифы о том, что чипы «звенят» в аэропорту или мешают проводить МРТ. Потихонечку всё хорошо становится. Раньше это был удел каких-то гиков, чокнутых, а потом люди просекли, что так действительно удобнее, и начали к этому приходить сами, — говорит Александр.