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Здоровье Истории

«У некоторых маньяков их уже по 10–12». Как живёт врач-киборг из Новосибирска (у него под кожей 5 чипов)

Александр Волчек о том, как изменилась его жизнь за последние годы

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Сейчас под кожей у Александра Волчека находятся пять чипов

Сейчас под кожей у Александра Волчека находятся пять чипов

Врач из Новосибирска Александр Волчек давно уже прославился на всю страну тем, что вживил себе шесть чипов — его историю НГС рассказывал два года назад. Как изменилась его жизнь за это время, куда пропал один чип и над какими разработками он сейчас трудится, узнала Мария Тищенко.

«У некоторых есть чипы, которые мигают под кожей»

Александр Волчек работает акушером-гинекологом в областной клинической больнице, но другая его деятельность связана с чипами — он ставит их себе и другим людям, которых уже больше сотни. Обычно чипы расположены на руках, на тыльной стороне. Можно поставить и в другое место, но неудобно будет считывать.

— Сейчас интенсивно обсуждается идея поставить чип в другое место. Чисто по приколу, потому что у некоторых маньяков их уже по 10–12. У меня каждый чип — под свою задачу, а если её нет, то зачем ставить? У тех, у кого много, есть такие, которые, например, просто мигают под кожей, — рассказывает Александр Волчек.

Так выглядят иглы, с помощью которых ставятся чипы

Так выглядят иглы, с помощью которых ставятся чипы

Первый чип Александр Волчек поставил себе в 2014 году, а потом их количество возросло до шести — чипы открывают двери, хранят пароли от устройств, разблокировывают компьютер. Правда, за последние два года количество чипов в теле Волчека уменьшилось до пяти:

— Приехала съёмочная группа одного из федеральных каналов, на камеру для них убрал один, а они не пустили этот сюжет. Хоть бы мне прислали: скальпель, кровь, ГПНТБ (это было возле библиотеки в машине). Чип был уже не нужен: во-первых, устарел и не перезаписывался, а во-вторых, появились более интересные вещи. Первые чипы, которые заказывались, были с программированием на заводе в Китае, их нельзя было перезаписать. Сейчас мы с коллегами, которые тоже увлекаются чипированием, начали производить такие экземпляры, которые перезаписываются, — рассказывает Александр Волчек.

«Указан как домашний питомец у бывшей»

Правда, добавляет он, перезаписываемые чипы низкой частоты не очень удобны для тех, кто их делает и эксплуатирует, потому что они предназначены для идентификации животных.

— Представляете, кто-то перезаписал код Мурки, а она принадлежит другому хозяину, а Мурка иногда стоит 100 тысяч рублей. Один из немецких активистов этого движения поставил себе ветеринарный чип и зарегистрировал себя в международной базе контроля над животными. Указал, что он человек, указал свою кличку, но допустил глупость и указал собственником свою бывшую. До сих пор не может исправить. Он у неё в Facebook указан как домашний питомец — вообще никуда не денешься, — приводит пример врач.

Больше всего чипированных людей, по словам Волчека, сейчас в Мексике и Индии, потому что там больше населения.

Чипы, которые есть у Волчека, почти не отличаются: три одинаковых (но на них записаны разные пароли) и два почти одинаковых (на одном — визитная карточка, другой — для экспериментов с транспортной инфраструктурой)

Чипы, которые есть у Волчека, почти не отличаются: три одинаковых (но на них записаны разные пароли) и два почти одинаковых (на одном — визитная карточка, другой — для экспериментов с транспортной инфраструктурой)

— В Мексике пропадают люди, в Индии настолько много народу, что у некоторых даже совпадают отпечатки пальцев. Это дополнительная система безопасности. Но в поиске людей чипы абсолютно не помогают, потому что сигнал достаточно слабый, действует на расстоянии 10 сантиметров от специфического оборудования. Если везде наставить арочные металлодетекторы, то, может, и поймает сигнал, — поясняет Александр Волчек.

О конкуренции чипа и биометрии он говорит следующее: отпечаток пальца и сетчатка глаза — это «логин», а чип можно запаролить, он содержит в себе какие-то пентаграфические средства защиты.

— Он может не работать, если вы не ввели пин-код, про него можно не знать. Стоит считыватель для карточки, у вас будут искать карточку, и никто не догадается, что у вас есть чип, — считает Александр Волчек.


«Этот вопрос задаёт практически каждый неофит» 

Все чипы, по его словам, сейчас производятся на одном заводе в Тайвани — все их там заказывают.

— Я могу сделать дома сам что-то сильно кастомное: намотать самостоятельно, заварить лазером, но это получится великовато, не так качественно отполировано. Проще на аутсорс отдать производство. Один чип оптом стоит примерно 1–2 доллара за штуку, а у американцев продаётся от 30 до 50 — красиво упакованный, в коробочке, — называет цены врач.

Чип для экспериментов с транспортной инфраструктурой Александр Волчек хочет убрать, потому что он тоже устарел

Чип для экспериментов с транспортной инфраструктурой Александр Волчек хочет убрать, потому что он тоже устарел

Несмотря на то, что информации об этом много в свободном доступе, остаются вопросы, которые люди задают часто:

— Самый дурацкий вопрос, который задают: «А вы не пробовали поставить эту штуку… туда?» Его задаёт практически каждый неофит. На что ему скучно и нудно рассказываю: «Да, пробовали, вот эти люди, вот что с ними потом случилось, поэтому мы никогда не рекомендуем этого делать».

«Некоторые думают, что это метка зверя»

Когда Волчек только начинал этим заниматься, то увидел в христианской прессе материал о том, что грядёт конец света, потому что людей чипируют.

— В нашей стране 15% людей с шизофренией приходят к доктору и говорят, что им правительство вставило чип в голову. Это достаточно большой процент. Я поговорил с батюшкой, он сказал, что очень стыдно, что некоторые отцы православной церкви думают, что это метка зверя — это абсолютно не так, — замечает Александр Волчек.

При этом он настороженно относится к поголовному чипированию:

— Допустим, у нас кто-нибудь в очередной раз сойдёт с ума и скажет: «Всем поставим чипы, всех будем отслеживать. В магазинах, на кассах будем обслуживать тоже только с чипом». Отследить момент глобального чипирования можно: если повсеместно появятся рамки, как в аэропорту, значит, система заработала. Но я знаю, как из двух батареек и фотовспышки сделать систему, которая будет выводить чипы из строя надёжно и навсегда.

Александр Волчек работает акушером-гинекологом в областной больнице, но другая его деятельность посвящена чипированию

Александр Волчек работает акушером-гинекологом в областной больнице, но другая его деятельность посвящена чипированию

«Люди просекли, что так удобнее»

Александр Волчек отмечает, что за два года отношение к чипированию всё же поменялось — стало меньше мифов.

— Окно Овертона потихонечку открывается. Помните, что было года три назад с бесконтактными платежами, когда кассиры говорили: «Да вы что, уберите, втыкайте свою карточку». А сейчас: «Прикладывайте», а ты отвечаешь, что она вставляется. «Где нашли такую древность?», — говорит тебе 80-летняя бабушка, которая недавно называла электричество бесовской силой, — смеётся врач.

Появилось много людей, которые захотели поставить себе чипы.

— Изменилось количество людей, изменились паттерны поведения, изменилось отношение к этому в обществе: сейчас вообще никакого удивления чипы не вызывают даже у врачей, которые видят их на рентгене. В принципе пропали мифы о том, что чипы «звенят» в аэропорту или мешают проводить МРТ. Потихонечку всё хорошо становится. Раньше это был удел каких-то гиков, чокнутых, а потом люди просекли, что так действительно удобнее, и начали к этому приходить сами, — говорит Александр.


Магниты для пивных крышечек

К тому же, помимо чипов, он теперь устанавливает людям ещё и магниты — они вживляются в пальцы и помогают чувствовать переменные электромагнитные поля.

— Я себе не ставил, но те люди, которым я поставил, сказали: «Вау!» В минимальном варианте они нужны, чтобы собирать скрепки со стола. У меня пивные крышечки, кстати, штуки три, держатся на хорошем магните. В идеале — собирать шурупчики, когда ремонтируешь мелкую электронику, и искать проводку в стенах. Если бы эти технологии были в 70-е годы, то этих людей показывали бы по телевизору, приходили бы к ним воду заряжать, — уверен Александр Волчек.

Сейчас он с партнёрами занимается различными разработками: о некоторых рассказать пока не может, идею держит в секрете, но некоторые, обещает, скоро станут доступны для любого человека. Например, чип для безопасного хранения информации. К концу года появятся официальные банковские имплантаты.

— Появились новые наработки, не у нас пока: мы немножко отстали, догоняем сейчас американцев, но мы их обгоним. Уже есть чипы, которыми можно рассчитываться, но они требуют доработки, а чтобы их установить, нужны специальные знания и навыки. Мы ждём банковские чипы, какими хотим их видеть: их не нужно будет извлекать, и они будут считываться различными устройствами, не только банкоматом, — рассказывает о планах врач.

В июне 2019 года одна из новосибирских больниц начала следить за пациентами с помощью «умных» браслетов.

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чипированиемедицинатехнологии
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КОММЕНТАРИИ (6)

Вася
20 янв 2020 в 09:06

На официальном интернет-портале правовой информации 31 декабря 2019 года появился приказ министерства здравоохранения № 1067, который позже был также опубликован на сайте «Российской газеты». Он касается лечения больных старше 60 лет, страдающих астенией — общей слабостью и усталостью.
Во втором пункте злополучного приказа предлагается изменить прежнее положение, выпущенное в 2016 году, и заменить в нем словосочетание, касающееся оказания бесплатной медицинской помощи, со слов «в том числе высокотехнологичной» на слова «за исключением высокотехнологичной». Тревогу, которая возникла после этой публикации, несложно понять. Список «высокотехнологичной» помощи очень большой: в нем, в частности, упоминается эндопротезирование суставов, хирургическое лечение глаукомы, нарушения сердечного ритма, а главное — большинство приемов для лечения онкологических заболеваний.

Фывап
20 янв 2020 в 09:11

Всё мечтаю о том времени, когда в гугл-картах можно будет выделять граждан мышкой и посылать их строить, атаковать, патрулировать. Остальное как-то не интересует.

Мыша
20 янв 2020 в 09:10

Ну, хотя бы дал правильное определение - маньяки. Значит, понимает, что это нездоровое увлечение.